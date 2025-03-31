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В Харькове нанесли удары по заводу, где обслуживают немецкие танки Leopard
В Харькове нанесли удары по заводу, где обслуживают немецкие танки Leopard - РИА Новости, 31.03.2025
В Харькове нанесли удары по заводу, где обслуживают немецкие танки Leopard
Удары в Харькове нанесены в районе завода, где, предположительно, обслуживают немецкие танки Leopard, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:01:00+03:00
2025-03-31T12:01:00+03:00
2025-03-31T12:01:00+03:00
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Удары в Харькове нанесены в районе завода, где, предположительно, обслуживают немецкие танки Leopard, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Харьков – шесть прилетов, все в городе. Удары наносились по промышленным площадкам и цехам рядом с заводом ХТЗ (Харьковский тракторный завод - ред.)", - сообщил Лебедев. Он отметил, что согласно недавним сообщениям, на этом заводе и рядом переделывают немецкие танки Leopard - "навешивают динамическую броню, обшивают сетками, устанавливают системы РЭБ".
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в мире, харьков, сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Сергей Лебедев, Украина
В Харькове нанесли удары по заводу, где обслуживают немецкие танки Leopard
В Харькове нанесли удары в районе завода, где обслуживают немецкие танки Leopard