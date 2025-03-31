https://ria.ru/20250331/harkov-2008362440.html

В Харькове нанесли удары по заводу, где обслуживают немецкие танки Leopard

В Харькове нанесли удары по заводу, где обслуживают немецкие танки Leopard - РИА Новости, 31.03.2025

В Харькове нанесли удары по заводу, где обслуживают немецкие танки Leopard

Удары в Харькове нанесены в районе завода, где, предположительно, обслуживают немецкие танки Leopard, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:01:00+03:00

2025-03-31T12:01:00+03:00

2025-03-31T12:01:00+03:00

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Удары в Харькове нанесены в районе завода, где, предположительно, обслуживают немецкие танки Leopard, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Харьков – шесть прилетов, все в городе. Удары наносились по промышленным площадкам и цехам рядом с заводом ХТЗ (Харьковский тракторный завод - ред.)", - сообщил Лебедев. Он отметил, что согласно недавним сообщениям, на этом заводе и рядом переделывают немецкие танки Leopard - "навешивают динамическую броню, обшивают сетками, устанавливают системы РЭБ".

https://ria.ru/20250331/kremenchug-2008360659.html

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в мире, харьков, сергей лебедев, украина