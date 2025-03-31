https://ria.ru/20250331/gutsul-2008437391.html

Депутат Боля назвал арест Гуцул частью репрессий

Депутат Боля назвал арест Гуцул частью репрессий - РИА Новости, 31.03.2025

Депутат Боля назвал арест Гуцул частью репрессий

Арест главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул является частью репрессий со стороны молдавский властей, а не политической борьбой, заявил... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T15:57:00+03:00

2025-03-31T15:57:00+03:00

2025-03-31T15:57:00+03:00

в мире

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евгения гуцул

василий боля

майя санду

блок "победа"

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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Арест главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул является частью репрессий со стороны молдавский властей, а не политической борьбой, заявил депутат от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, который рассматривается в понедельник. У здания суда проходит митинг в поддержку главы Гагаузии. "Ситуация, сложившаяся вокруг главы Гагаузии, выходит за рамки политической борьбы и превращается в репрессии против несогласных. Власть игнорирует мнение граждан, подавляя инакомыслие. Мы видим давление не только на Евгению Гуцул, но и на представителей Блока "Победа", общественных деятелей и простых граждан, осмелившихся выразить свое мнение", - заявил Боля журналистам. По его словам, арест главы Гагаузии - это опасный прецедент, который ставит под угрозу демократические принципы. "Вместо диалога с обществом власть использует силовые методы. Однако поддержка граждан в наш адрес только растет. Люди не согласны с репрессиями и продолжают отстаивать свое право на справедливость", - подчеркнул депутат. Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250331/gutsul-2008378227.html

https://ria.ru/20250331/gutsul-2008435189.html

https://ria.ru/20250331/gutsul-2008418335.html

гагаузия

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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, василий боля, майя санду, блок "победа" , задержание главы гагаузии гуцул