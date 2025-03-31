https://ria.ru/20250331/gutsul-2008435189.html

Адвокаты Гуцул подали апелляцию на решение суда об аресте

Адвокаты Гуцул подали апелляцию на решение суда об аресте - РИА Новости, 31.03.2025

Адвокаты Гуцул подали апелляцию на решение суда об аресте

Адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул уже подали подали апелляцию на решение суда о ее аресте сроком на 20 дней, сообщил прокурор Адриан Скутару. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T15:54:00+03:00

2025-03-31T15:54:00+03:00

2025-03-31T15:54:00+03:00

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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул уже подали подали апелляцию на решение суда о ее аресте сроком на 20 дней, сообщил прокурор Адриан Скутару. Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, который рассматривался в понедельник, но в итоге заседание было с перенесено на вторник. "Ее защита уже подала запрос в апелляционную палату Кишинева, чтобы оспорить решение о превентивном аресте, принятое 28 марта", - сказал Скутару журналистам на выходе из зала суда. Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.️

https://ria.ru/20250331/gutsul-2008416498.html

https://ria.ru/20250331/gagauziya-2008347678.html

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