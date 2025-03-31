https://ria.ru/20250331/gutsul-2008418335.html

Суд перенес оглашение решения по аресту Гуцул

Суд перенес оглашение решения по аресту Гуцул - РИА Новости, 31.03.2025

Суд перенес оглашение решения по аресту Гуцул

Суд Кишинева сообщил в понедельник, что решение во вопросу ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул будет оглашено 1 апреля в 14.00 мск. РИА Новости, 31.03.2025

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2025-03-31T15:13:00+03:00

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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Суд Кишинева сообщил в понедельник, что решение во вопросу ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул будет оглашено 1 апреля в 14.00 мск.Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, который рассматривался в понедельник."Слушание состоялось. Ходатайство о применении меры пресечения в виде ареста в отношении обвиняемой Гуцул Евгении рассмотрено, обсуждение и оглашение заключения отложено", - говорится в решении, опубликованном на сайте суда по итогам заседания.Отмечается, что новое заседание запланировано на 1 апреля в 14.00 (мск).Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250331/gutsul-2008382931.html

https://ria.ru/20250331/prokuratura-2008323034.html

https://ria.ru/20250331/gutsul-2008378227.html

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