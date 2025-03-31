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Гуцул заявила, что ничего не боится - РИА Новости, 31.03.2025
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15:05 31.03.2025 (обновлено: 15:20 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/gutsul-2008416498.html
Гуцул заявила, что ничего не боится
Гуцул заявила, что ничего не боится - РИА Новости, 31.03.2025
Гуцул заявила, что ничего не боится
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул во время заседания по вопросу ее ареста заявила журналистам, что у нее все хорошо, и она ничего не... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:05:00+03:00
2025-03-31T15:20:00+03:00
молдавия
в мире
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
гагаузия
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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул во время заседания по вопросу ее ареста заявила журналистам, что у нее все хорошо, и она ничего не боится.Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, который и рассматривается в понедельник. У здания суда проходит митинг в поддержку главы Гагаузии."Со мной все будет хорошо, я ничего не боюсь, я иду вперед", - заявила Гуцул журналистам, когда ее вывели из зала суда во время перерыва.Глава Гагаузии также добавила, что этот процесс - "очередные незаконные действия со стороны прокуроров по отношению к оппозиции".Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250329/pobeda-2008003381.html
https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html
https://ria.ru/20250328/gutsul-2007951708.html
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молдавия, в мире, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, гагаузия
Молдавия, В мире, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Гагаузия
Гуцул заявила, что ничего не боится

Гуцул во время перерыва в суде заявила, что ничего не боится и идет вперед

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул во время заседания по вопросу ее ареста заявила журналистам, что у нее все хорошо, и она ничего не боится.
Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, который и рассматривается в понедельник. У здания суда проходит митинг в поддержку главы Гагаузии.
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"Со мной все будет хорошо, я ничего не боюсь, я иду вперед", - заявила Гуцул журналистам, когда ее вывели из зала суда во время перерыва.
Глава Гагаузии также добавила, что этот процесс - "очередные незаконные действия со стороны прокуроров по отношению к оппозиции".
Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки.
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Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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МолдавияВ миреЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулГагаузия
 
 
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