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Сторонники Гуцул проводят в Кишиневе акцию в ее поддержку - РИА Новости, 31.03.2025
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12:56 31.03.2025 (обновлено: 13:57 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/gutsul-2008378227.html
Сторонники Гуцул проводят в Кишиневе акцию в ее поддержку
Сторонники Гуцул проводят в Кишиневе акцию в ее поддержку - РИА Новости, 31.03.2025
Сторонники Гуцул проводят в Кишиневе акцию в ее поддержку
Сторонники молдавского оппозиционного блока "Победа" собрались на митинг у здания суда в Кишиневе, где рассматривается второй запрос об аресте главы Гагаузской... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:56:00+03:00
2025-03-31T13:57:00+03:00
кишинев
в мире
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
гагаузия
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КИШИНЕВ, 31 мар — РИА Новости. Сторонники молдавского оппозиционного блока "Победа" собрались на митинг у здания суда в Кишиневе, где рассматривается второй запрос об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул по обвинению в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор".C собой они принесли флаги Гагаузии и Молдавии и фотографии главы автономии. Участники митинга считают, что дело против Гуцул носит политический характер, поэтому они скандируют: "Долой Майю Санду! Мы — народ". На транспарантах надписи: "Руки прочь от народного избранника", "Мы вместе с Гуцул", Евгения Гуцул — наш башкан".Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.Гуцул через своих адвокатов обратилась к президентам России и Турции, заявив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии.Районный суд Кишинева 28 марта частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Защита намерена опротестовать это решение. При этом прокуратура подала еще один запрос об аресте на 30 суток.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.
https://ria.ru/20250329/pobeda-2008003381.html
https://ria.ru/20250328/gutsul-2007951708.html
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Акция в поддержку Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул собрались на акцию в ее поддержку у здания суда Кишинёва, где пройдет заседание о мере пресечения, передает корреспондент РИА Новости. Гуцул в заявлении, которое было передано через адвокатов, обратилась к Трампу с призывом предотвратить возможный гражданский конфликт в Молдавии. Глава автономии также попросила США использовать все средства для защиты гагаузского народа.
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кишинев, в мире, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, гагаузия
Кишинев, В мире, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Гагаузия
Сторонники Гуцул проводят в Кишиневе акцию в ее поддержку

Сторонники Гуцул собрались на акцию в ее поддержку у здания суда в Кишиневе

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КИШИНЕВ, 31 мар — РИА Новости. Сторонники молдавского оппозиционного блока "Победа" собрались на митинг у здания суда в Кишиневе, где рассматривается второй запрос об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул по обвинению в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор".
C собой они принесли флаги Гагаузии и Молдавии и фотографии главы автономии. Участники митинга считают, что дело против Гуцул носит политический характер, поэтому они скандируют: "Долой Майю Санду! Мы — народ". На транспарантах надписи: "Руки прочь от народного избранника", "Мы вместе с Гуцул", Евгения Гуцул — наш башкан".
Акция протеста у здания администрации президента в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
"Осталось 20 дней". У России отобрали "Победу"
29 марта, 08:00

Задержание Гуцул

Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.
Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Эксперт назвал Гуцул полным антиподом Санду
28 марта, 15:06
Гуцул через своих адвокатов обратилась к президентам России и Турции, заявив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии.
Районный суд Кишинева 28 марта частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Защита намерена опротестовать это решение. При этом прокуратура подала еще один запрос об аресте на 30 суток.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Режим Майи Санду возрождает для Европы институт узников совести
28 марта, 08:00
 
КишиневВ миреЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулГагаузия
 
 
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