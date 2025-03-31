https://ria.ru/20250331/guevo-2008312608.html

Источник: ВСУ сдают позиции в курском селе Гуево

Источник: ВСУ сдают позиции в курском селе Гуево - РИА Новости, 31.03.2025

Источник: ВСУ сдают позиции в курском селе Гуево

ВСУ безуспешно пытаются удерживать позиции в селе Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север". РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T07:48:00+03:00

2025-03-31T07:48:00+03:00

2025-03-31T08:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

владимир путин

валерий герасимов

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КУРСК, 31 мар — РИА Новости. ВСУ безуспешно пытаются удерживать позиции в селе Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север"."Сейчас там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Командование (ВСУ. — Прим. ред.) уже понимает, что Гуево они сдадут", — сказал собеседник агентства.По его данным, в населенном пункте остаются группы противника, которые военнослужащие группировки "Север" вытесняют к окраинам."(Украинское. — Прим. ред.) командование специально тянет время, пытаясь безуспешно сдержать войска группировки "Север", — добавил источник.Как рассказал ранее РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север", Киев стягивает к Гуево и границе между Сумской областью и Россией "все что может" и цепляется за каждую позицию.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта они отбили у ВСУ 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли 71 050 военнослужащих и 402 танка.В Курской области действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250330/guevo-2008226361.html

https://ria.ru/20250330/vojska-2008235529.html

https://ria.ru/20250329/arsenal-2008094961.html

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курская область, россия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, сумская область, киев