Источник: ВСУ сдают позиции в курском селе Гуево
ВСУ безуспешно пытаются удерживать позиции в курском селе Гуево
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 31 мар — РИА Новости. ВСУ безуспешно пытаются удерживать позиции в селе Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".
"Сейчас там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Командование (ВСУ. — Прим. ред.) уже понимает, что Гуево они сдадут", — сказал собеседник агентства.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
По его данным, в населенном пункте остаются группы противника, которые военнослужащие группировки "Север" вытесняют к окраинам.
"(Украинское. — Прим. ред.) командование специально тянет время, пытаясь безуспешно сдержать войска группировки "Север", — добавил источник.
Как рассказал ранее РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север", Киев стягивает к Гуево и границе между Сумской областью и Россией "все что может" и цепляется за каждую позицию.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта они отбили у ВСУ 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.
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Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли 71 050 военнослужащих и 402 танка.
В Курской области действует режим контртеррористической операции.