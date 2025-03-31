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Источник: ВСУ сдают позиции в курском селе Гуево - РИА Новости, 31.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:48 31.03.2025 (обновлено: 08:29 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/guevo-2008312608.html
Источник: ВСУ сдают позиции в курском селе Гуево
Источник: ВСУ сдают позиции в курском селе Гуево - РИА Новости, 31.03.2025
Источник: ВСУ сдают позиции в курском селе Гуево
ВСУ безуспешно пытаются удерживать позиции в селе Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север". РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T07:48:00+03:00
2025-03-31T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
сумская область
киев
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КУРСК, 31 мар — РИА Новости. ВСУ безуспешно пытаются удерживать позиции в селе Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север"."Сейчас там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Командование (ВСУ. — Прим. ред.) уже понимает, что Гуево они сдадут", — сказал собеседник агентства.По его данным, в населенном пункте остаются группы противника, которые военнослужащие группировки "Север" вытесняют к окраинам."(Украинское. — Прим. ред.) командование специально тянет время, пытаясь безуспешно сдержать войска группировки "Север", — добавил источник.Как рассказал ранее РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север", Киев стягивает к Гуево и границе между Сумской областью и Россией "все что может" и цепляется за каждую позицию.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта они отбили у ВСУ 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли 71 050 военнослужащих и 402 танка.В Курской области действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250330/guevo-2008226361.html
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курская область, россия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, сумская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Киев
Источник: ВСУ сдают позиции в курском селе Гуево

ВСУ безуспешно пытаются удерживать позиции в курском селе Гуево

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 31 мар — РИА Новости. ВСУ безуспешно пытаются удерживать позиции в селе Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".
"Сейчас там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Командование (ВСУ. — Прим. ред.) уже понимает, что Гуево они сдадут", — сказал собеседник агентства.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
По его данным, в населенном пункте остаются группы противника, которые военнослужащие группировки "Север" вытесняют к окраинам.
"(Украинское. — Прим. ред.) командование специально тянет время, пытаясь безуспешно сдержать войска группировки "Север", — добавил источник.
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Как рассказал ранее РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север", Киев стягивает к Гуево и границе между Сумской областью и Россией "все что может" и цепляется за каждую позицию.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта они отбили у ВСУ 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.
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По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли 71 050 военнослужащих и 402 танка.
В Курской области действует режим контртеррористической операции.
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