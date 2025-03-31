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Грузинская оппозиция вышла на масштабную акцию протеста в Тбилиси - РИА Новости, 31.03.2025
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22:09 31.03.2025 (обновлено: 23:33 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/gruziya-2008515641.html
Грузинская оппозиция вышла на масштабную акцию протеста в Тбилиси
Грузинская оппозиция вышла на масштабную акцию протеста в Тбилиси - РИА Новости, 31.03.2025
Грузинская оппозиция вышла на масштабную акцию протеста в Тбилиси
В Тбилиси несколько тысяч человек вышли на антиправительственную акцию с требованием назначить новые парламентские выборы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T22:09:00+03:00
2025-03-31T23:33:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 31 мар — РИА Новости. В Тбилиси несколько тысяч человек вышли на антиправительственную акцию с требованием назначить новые парламентские выборы, передает корреспондент РИА Новости. Митинг традиционно проходит перед зданием высшего законодательного органа в центре грузинской столицы. В нем приняла участие бывший президент страны Саломе Зурабишвили. Она обратилась к собравшимся, отметив важность "продолжать борьбу с нелегитимным правительством"."Я предложила и сегодня публично заявляю перед вами о важности создании платформы сопротивления с участием проевропейского политического спектра. Главный принцип этой платформы заключается в том, что она была открыта для всех проевропейских партий и групп, которые готовы отбросить политическую несовместимость, разделяют обе основные цели протеста: назначить новые честные выборы и освободить узников совести (задержанных на митингах лиц. — Прим. ред.)", — сказала она.В Грузии 26 октября прошлого года состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста.Премьер-министр Ираклий Кобахидзе 28 ноября объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Кроме того, власти страны приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", известный как закон об иноагентах. Все это также послужило поводом для масштабных манифестаций, которые продолжаются уже несколько месяцев. Всего во время демонстраций задержали несколько сотен человек. * Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250312/gruziya-2004640857.html
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в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
Грузинская оппозиция вышла на масштабную акцию протеста в Тбилиси

В Тбилиси протестующие вышли на акцию с требованием назначить выборы в парламент

© Sputnik Грузия/TelegramПротест у парламента Грузии в Тбилиси
Протест у парламента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Sputnik Грузия/Telegram
Протест у парламента Грузии в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 31 мар — РИА Новости. В Тбилиси несколько тысяч человек вышли на антиправительственную акцию с требованием назначить новые парламентские выборы, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг традиционно проходит перед зданием высшего законодательного органа в центре грузинской столицы. В нем приняла участие бывший президент страны Саломе Зурабишвили. Она обратилась к собравшимся, отметив важность "продолжать борьбу с нелегитимным правительством".
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"Я предложила и сегодня публично заявляю перед вами о важности создании платформы сопротивления с участием проевропейского политического спектра. Главный принцип этой платформы заключается в том, что она была открыта для всех проевропейских партий и групп, которые готовы отбросить политическую несовместимость, разделяют обе основные цели протеста: назначить новые честные выборы и освободить узников совести (задержанных на митингах лиц. — Прим. ред.)", — сказала она.
В Грузии 26 октября прошлого года состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста.
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Премьер-министр Ираклий Кобахидзе 28 ноября объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Кроме того, власти страны приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", известный как закон об иноагентах. Все это также послужило поводом для масштабных манифестаций, которые продолжаются уже несколько месяцев.
Всего во время демонстраций задержали несколько сотен человек.
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