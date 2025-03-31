Грузинская оппозиция вышла на масштабную акцию протеста в Тбилиси
В Тбилиси протестующие вышли на акцию с требованием назначить выборы в парламент
Протест у парламента Грузии в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 31 мар — РИА Новости. В Тбилиси несколько тысяч человек вышли на антиправительственную акцию с требованием назначить новые парламентские выборы, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг традиционно проходит перед зданием высшего законодательного органа в центре грузинской столицы. В нем приняла участие бывший президент страны Саломе Зурабишвили. Она обратилась к собравшимся, отметив важность "продолжать борьбу с нелегитимным правительством".
"Я предложила и сегодня публично заявляю перед вами о важности создании платформы сопротивления с участием проевропейского политического спектра. Главный принцип этой платформы заключается в том, что она была открыта для всех проевропейских партий и групп, которые готовы отбросить политическую несовместимость, разделяют обе основные цели протеста: назначить новые честные выборы и освободить узников совести (задержанных на митингах лиц. — Прим. ред.)", — сказала она.
В Грузии 26 октября прошлого года состоялись парламентские выборы. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на акции протеста.
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Премьер-министр Ираклий Кобахидзе 28 ноября объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Кроме того, власти страны приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", известный как закон об иноагентах. Все это также послужило поводом для масштабных манифестаций, которые продолжаются уже несколько месяцев.
Всего во время демонстраций задержали несколько сотен человек.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.