https://ria.ru/20250331/grebenkin-2008039236.html

Александр Гребенкин: экстремизм активно пытаются использовать против России

Александр Гребенкин: экстремизм активно пытаются использовать против России - РИА Новости, 31.03.2025

Александр Гребенкин: экстремизм активно пытаются использовать против России

С начала 2025 года в России действует обновленная Стратегия противодействия экстремизму – документ, носящий концептуальный характер и определяющий цели, задачи... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T11:00:00+03:00

2025-03-31T11:00:00+03:00

2025-03-31T11:00:00+03:00

интервью

интервью - авторы

россия

александр гребенкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007963567_0:0:626:352_1920x0_80_0_0_183a350051c3e447f1473c9d5e113b81.jpg

С начала 2025 года в России действует обновленная Стратегия противодействия экстремизму – документ, носящий концептуальный характер и определяющий цели, задачи и основные направления государственной политики в этой сфере. О том, что обусловило принятие новой редакции стратегии, каковы основные угрозы экстремистского характера в России, и в чем заключаются меры противодействия им, в интервью РИА Новости рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. Беседовал Владимир Сычев.– Александр Николаевич, в декабре 2024 года была принята новая Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации. Чем вызвана необходимость данного документа?– Срок действия предыдущей стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации, принятой в 2020 году, истек. Подобные документы стратегического планирования в области обеспечения национальной безопасности регулярно обновляются, так как появляются новые вызовы и угрозы, изменяется их характер, возникает потребность в разработке и реализации новых форм и методов их нейтрализации. Такой подход в полной мере относится и к Стратегии противодействия экстремизму.Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, основных прав и свобод человека и гражданина, подрывает государственную и общественную безопасность, создает реальную угрозу суверенитету. По этой причине разработка основ государственной политики противодействия экстремизму, новых форм и методов борьбы с ним является одной из ключевых задач Совета безопасности Российской Федерации и его аппарата.– Каковы основные результаты выполнения Стратегии?– В целом реализация стратегии принесла положительный результат и позволила организовать работу по противодействию экстремизму на твердой и системной основе. Существенно возрос уровень межведомственной координации при осуществлении антиэкстремистской деятельности. В период действия стратегии были приняты меры по совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму, повышению эффективности правоприменительной практики государственных органов в этой области, а также по усилению роли институтов гражданского общества в профилактике экстремистских проявлений.Всего было принято около 40 законодательных актов. В частности, актуализирован перечень и конкретизированы деяния, связанные с экстремизмом; усилена уголовная и административная ответственность за совершение правонарушений экстремистской направленности; введены ответственность за финансирование экстремистской деятельности и запрет на публичное демонстрирование экстремистской атрибутики; установлена ответственность за действия по дискредитации использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания мира и безопасности, за призывы к введению санкций в отношении Российской Федерации и другое. Например, только в 2024 году выявлено 58 преступлений, связанных с финансированием экстремистской деятельности, 211 уголовно наказуемых деяний за пропаганду экстремистской символики, 142 – за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации.– Как велась работа по подготовке новой Стратегии противодействия экстремизму?– Проводимый на постоянной основе мониторинг криминогенной обстановки на территории страны, в том числе преступлений экстремистской направленности, позволил выявить угрозообразующие факторы, которые имеют тенденцию к нарастанию и приобретают распространенный и экстерриториальный характер. К их числу относится деятельность радикальных общественных объединений и группировок, использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию, а также отдельных лиц, направленная на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая инспирирование "цветных революций". Во многом эти угрозы так или иначе связаны с проведением специальной военной операции и беспрецедентным политическим, экономическим и информационным давлением Запада на нашу страну.В связи с этим по предложению аппарата Совета безопасности Российской Федерации президентом Российской Федерации было принято решение о разработке новой редакции Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации с тем, чтобы внести коррективы в цели и задачи по актуальным проблемам государственной антиэкстремистской политики.Подготовка стратегии велась при координирующей роли аппарата Совета безопасности Российской Федерации и межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации, возглавляемой министром внутренних дел Российской Федерации Владимиром Александровичем Колокольцевым. Данный документ стратегического планирования был одобрен на оперативном совещании Совета безопасности Российской Федерации и утвержден указом президента Российской Федерации от 28 декабря 2024 года №1124.– А каковы ключевые положения этого документа?– Новая редакция Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации к экстремистским проявлениям относит общественно опасные противоправные деяния, которые совершаются по мотивам ненависти или вражды по признакам политической, идеологической, расовой, языковой, национальной или религиозной принадлежности либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы или представителей органов публичной власти, способствующие возникновению или обострению межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и региональных конфликтов, угрожающие конституционному строю, суверенитету, единству и территориальной целостности России или направленные на умышленное искажение истории, реабилитацию нацизма, а также иные публичные действия, направленные на разжигание ненависти.В стратегии также определены основные источники угроз экстремизма на современном этапе. Среди них следует отметить тенденции к дальнейшему распространению радикализма, поддержку, стимулирование и финансирование недружественными государствами экстремистской деятельности, рост распространения экстремистской идеологии и идей неонацизма, прежде всего в информационном пространстве. К угрозам также следует отнести вовлечение граждан, в том числе иностранных, в экстремистскую деятельность, формирование замкнутых этнических и религиозных анклавов, инспирирование сепаратистских проявлений на почве межнациональных отношений. Дан исчерпывающий перечень целей, задач и основных направлений государственной политики в данной сфере.Среди ключевых задач отмечу необходимость повышения эффективности государственной системы мониторинга в рассматриваемой сфере, дальнейшее совершенствование законодательства и правоприменительной практики, консолидацию усилий субъектов противодействия экстремизму и информационное сопровождение их деятельности, повышение уровня патриотизма населения Российской Федерации.С учетом проведения специальной военной операции и вхождения в состав страны новых субъектов Российской Федерации особый акцент сделан на реализацию мер по пресечению распространения радикального украинского национализма и неонацизма, а также вовлечения несовершеннолетних в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность.– А как в аппарате Совбеза России оценивают результаты борьбы с преступлениями экстремистской направленности в 2024 году?– Итоги прошлого года позволяют сделать вывод о том, что криминогенная обстановка по линии противодействия экстремизму в Российской Федерации с учетом продолжения специальной военной операции и активизации деятельности из-за рубежа антироссийских и экстремистских структур остается напряженной, но контролируемой. В 2024 году было зарегистрировано 1,7 тысячи преступлений экстремистской направленности, что почти на треть больше, чем за 2023 год. В структуре преступлений экстремистского характера преобладают уголовные дела за возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, а также за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Отмечу, что более половины таких преступных деяний совершено с использованием сети интернет. На четверть, до 1387, увеличилось количество лиц, причастных к таким противоправным деяниям. Рост числа криминальных деяний экстремистского характера отмечается в 53 субъектах Российской Федерации. За прошлый год признаны экстремистскими и запрещена деятельность восьми организаций.– Чем обусловлен рост зарегистрированных преступлений данной категории?– При оценке состояния преступности экстремистского характера безусловно необходимо учитывать возросшее массированное деструктивное воздействие спецслужб, организаций и институтов недружественных государств на российское общество с целью раскачать ситуацию в стране в условиях специальной военной операции.На рост регистрации преступлений в данной сфере повлиял продолжающийся процесс выработки правоприменительной практики по документированию новых составов преступлений, введенных в Уголовный кодекс Российской Федерации в 2022-2023 годах. Речь идет о таких преступлениях как неоднократная пропаганда либо публичная демонстрация нацистской или экстремистской атрибутики или символики, действия, направленные на публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации и других.Следует также отметить, что большая часть преступлений экстремистской направленности относится к так называемым латентным, то есть скрытым. Для их выявления и доказывания требуется проведение большой оперативно-розыскной и следственной работы с тем, чтобы тайное стало явным. И в этом плане результаты деятельности правоохранительных органов свидетельствуют о возросшей эффективности их деятельности по изобличению экстремистов.– Александр Николаевич, что вызывает у вас наибольшие опасения в криминальной ситуации, связанной с экстремизмом?– Безусловно, это сохраняющаяся радикализация части нашей молодежи, а также граждан Российской Федерации среднего возраста. Если обращаться к сухой статистике, то в 2024 году из 1 387 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, более трети из них (472 человека) составляют молодые люди от 14 до 29 лет, в том числе 97 несовершеннолетних от 14 до 17 лет (их число увеличилось почти вдвое). За совершение таких противоправных деяний осуждено 55 подростков.В данном контексте следует отметить активизацию попыток недружественных государств по насаждению чуждых для российского общества западных идеалов и ценностей, продвижению идеологии насилия и русофобии, культивированию сепаратистских настроений, прежде всего в молодежной среде. Ими ведется активный поиск и использование в деструктивных целях противоречий между различными слоями населения, наличие материального и культурного дисбаланса в российских регионах, возможных случаев недовольства отдельных социальных групп.– Есть ли попытки вовлечь в экстремизм участников СВО?– К сожалению, да. Мы отмечаем случаи, когда в преступную деятельность, в том числе связанную с экстремизмом, пытаются втянуть бывших участников специальной военной операции и членов их семей. Особенно усердствуют в этом украинские спецслужбы и наши, сбежавшие за границу псевдограждане, пытающиеся гадить издалека. Ими на основе постоянного мониторинга средств массовой информации и социальных сетей осуществляется выявление недовольных и критикующих власть россиян, проблем в адаптации ветеранов, их социальном и медицинском обеспечении. Ясно, что единственная цель этих действий под видом защиты прав ветеранов – расшатать общество и инспирировать социальную напряженность в стране.Забота о ветеранах специальной военной операции и их семьях – это приоритет государственной социальной политики и дело чести соответствующих государственных и региональных органов власти, органов местного самоуправления и общественных организаций сделать все от них зависящее, чтобы не давать повод нашим недругам использовать эту тему в деструктивных целях.– Неоднократно уже проходила информация, что в экстремистскую деятельность втягивают и несовершеннолетних, которых потом принуждают к совершению уже террористических актов, в том числе и в наших новых регионах. В Совбезе эта проблема обсуждается?– Она не только обсуждается, но и вырабатываются меры по противодействию этим преступлениям. Вы правы, с началом проведения Специальной военной операции наблюдается значительное усиление информационно-пропагандистского воздействия коллективного Запада и украинских неонацистов на население страны в целях вовлечения (вербовки) российских граждан, прежде всего молодежи, в ультраправые националистические группировки. Достаточно отметить, что в 2024 году почти в три раза увеличилось количество преступлений, связанных с организацией экстремистского сообщества.В фокусе внимания зарубежных спецслужб, прежде всего Украины, находятся несовершеннолетние, в отношении которых развернута активная работа по их втягиванию в совершение диверсионно-террористических акций. Для вербовки активно используются возможности социальных сетей, прежде всего телеграмм-каналов, применяются специальные методики информационного воздействия на психоэмоционально неокрепшее сознание детей.В 2024 году такие противоправные деяния совершались в основном путем поджогов административных зданий и военкоматов, повреждения оборудования железнодорожной и иной критической инфраструктуры. В различных субъектах Российской Федерации фиксировались десятки таких преступлений, за совершение которых были привлечены к уголовной ответственности российские граждане, многие из которых несовершеннолетние.В работе по противодействию экстремизму мы особое внимание уделяем подрастающему поколению на освобожденных от нацистов территориях новых субъектов Российской Федерации. Необходимо учитывать, что на протяжении многих лет при непосредственном участии зарубежных неправительственных организаций и иностранных спецслужб обществу Украины, с прицелом на молодежь, навязывалась антироссийская риторика, прививалась прозападная идеология, направленная на искажение истории и разрушение духовно-нравственных ценностей. По оценкам специалистов, для ресоциализации молодежи, подвергшейся вышеуказанному воздействию, потребуется длительная воспитательная и реабилитационная работа педагогов и психологов.С учетом принятия новой Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации органами властями новых субъектов нашей страны разрабатывается комплекс конкретных мероприятий по недопущению распространения экстремизма, неонацизма и украинского национализма. Профилактическое воздействие антиэкстремистского характера на данных территориях начали также оказывать созданные специализированные подразделения органов внутренних дел.В настоящее время в межведомственном формате во взаимодействии с научным и экспертным сообществом, некоммерческими организациями реализуется Комплекс мер по профилактике социально негативных явлений в детской и молодежной среде на 2023-2025 годы. Совместно с некоммерческой организацией "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" обеспечивается ежедневное сканирование сетевой активности аккаунтов в социальных сетях Вконтакте, Twitter, "Одноклассники", Telegram и Facebook*, в том числе направленное на профилактику экстремизма. В рамках противодействия радикализации информационного пространства в 2024 году было заблокировано свыше 26 тысяч материалов, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, удалены либо закрыт доступ к более чем 16 тысячам сайтов, признанных судами экстремистскими.В области профилактики экстремизма среди подрастающего поколения большая роль отводится Координационному совету Минобрнауки России по вопросам повышения эффективности формирования у молодежи гражданской позиции, противодействия идеологии терроризма и экстремизма, а также сети созданных в субъектах Российской Федерации аналогичных координационных центров.– Какое влияние оказывают миграционные процессы на совершение преступлений экстремистской направленности?– Недружественные страны продолжают использовать миграционный фактор в ущерб интересам нашей страны. Под различными надуманными предлогами ("незаконные" действия со стороны правоохранительных органов, плохие условия проживания, несвоевременная оплата труда и так далее) предпринимаются усилия по вовлечению отдельных мигрантов и диаспор в протестную активность. С другой стороны, в качестве воздействия на российскую аудиторию и обострения этнических и религиозных противоречий, роста межнациональной напряженности используются случаи совершения иностранными гражданами групповых нарушений общественного порядка, преступлений, несоблюдения миграционного законодательства, общепринятых норм поведения в быту.Сегодня институтами гражданского общества прилагаются усилия по созданию общероссийской гражданской идентичности. Вместе с тем, мировоззрение значительной части прибывающих к нам иностранных граждан формировалось в иной языковой, культурной и информационной среде. Особенно это стало заметным в последнее десятилетие, когда к нам стали приезжать в большом количестве молодые и средних лет люди из бывших республик Советского Союза. Они не имеют опыта совместного с российскими народами проживания, не знают, либо плохо знают русский язык, не имеют достаточного опыта профессиональной деятельности, получили образование по национальным программам, зачастую существенно отличающимся от наших программ. В этой связи нередко отмечается пренебрежительное и потребительское отношение с их стороны к России и к ее коренному населению. Они же являются приоритетом вербовочных устремлений эмиссаров международных экстремистских структур и украинских спецслужб, примеров этому в последнее время достаточно (наглядный трагический пример – теракт в "Крокус сити холле").– Вы говорите о крупных городах, в частности, о Москве. А что в регионах?– В ряде регионов в городских и сельских поселениях фиксируются места компактного проживания моноэтнических групп, образование которых как правило связано с объектами осуществления трудовой деятельности иностранных граждан (преимущественно в торгово-рыночной сфере, в сфере строительства, общественного питания, сельскохозяйственной деятельности). Это также формирует дополнительные риски возникновения устойчивых замкнутых анклавов, где фактически зачастую не действуют российские законы, пропагандируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки. К сожалению, это способствует возникновению социальной напряженности в этих местах.Особую опасность в этом смысле представляют иностранные граждане, незаконно находящиеся в нашей стране, превысившие сроки легального пребывания, не выехавшие самостоятельно после принятия решений об их административном выдворении. По данным МВД России, число таких лиц в настоящее время превышает 670 тысяч.Несбалансированная концентрация приезжих в отдельных городах приводит в ряде случаев к возникновению критической нагрузки на социальную инфраструктуру и других проблем в обществе, в частности, в сфере школьного образования. В ряде образовательных учреждений численность детей мигрантов достигает 50% и более, многие из которых не знают русского языка, не отличаются примерным поведением, что негативно сказывается на учебном процессе, а также создает почву для общественного недовольства и конфликтов.– Как в Совете безопасности реагируют на такие вызовы и угрозы в миграционной сфере?– Эти проблемы не остались незамеченными. В 2024 году взят курс на проведение коренных преобразований в сфере государственной миграционной политики.В целях решения имеющихся проблем в миграционной сфере аппаратом Совета безопасности Российской Федерации при координирующей роли Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики под руководством заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева разработан и по указанию президента Российской Федерации в настоящее время уже реализуется комплекс мер по совершенствованию государственной миграционной политики. В этой работе задействованы все органы власти от федерального до местного уровня, а также институты гражданского общества.Выполняются мероприятия по созданию эффективной системы организованного набора и привлечения иностранных граждан для трудоустройства на территории Российской Федерации, повышению эффективности миграционного учета иностранных граждан, определению порядка идентификации иностранцев по их биометрическим персональным данным в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, созданию цифрового профиля иностранного гражданина.Уже с 5 февраля 2025 года в России вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. Сведения о них будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд ограничений и запретов с последующей депортацией.Также в текущем году будут актуализированы положения концепции государственной миграционной политики Российской Федерации, в том числе связанные с профилактикой экстремистских проявлений в миграционной среде. Представляется, что принимаемые меры по наведению порядка в миграционной сфере позволят в значительной мере нейтрализовать угрозы проявлений экстремизма на данном направлении.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250325/genprokuratura-2007198330.html

https://ria.ru/20250327/stomakhin-2007632458.html

https://ria.ru/20250319/putin-2005972384.html

https://ria.ru/20250321/yarovaya-2006385534.html

https://ria.ru/20250307/shos-2003602313.html

https://ria.ru/20250212/terrorizm-1998751356.html

https://ria.ru/20250115/chislo-1993749833.html

https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991931769.html

https://ria.ru/20241228/spetssluzhby-1991930722.html

https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991928454.html

https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991928134.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, александр гребенкин