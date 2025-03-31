В Польше возросло число попыток нелегального проникновения из Белоруссии
Погранслужба Польши: число нелегалов на польско-белорусской границе увеличилось
© AP Photo / BelTA / Oksana ManchukМигранты на белорусско-польской границе
© AP Photo / BelTA / Oksana Manchuk
Мигранты на белорусско-польской границе . Архивное фото
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ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Число попыток нелегального проникновения в Польшу со стороны Белоруссии резко увеличилось, сообщает Пограничная стража Польши.
В последнее время количество попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу не превышало ста в сутки.
"28-30 марта на границе с Белоруссией было зафиксировано более 620 попыток нелегального проникновения в Польшу. Почти все они были пресечены", - говорится в сообщении.
Из информации Погранстражи следует, что успешно пересечь границу удалось лишь 15 нелегальным мигрантам.
"Принимаются меры по задержанию 15 человек", - говорится в сообщении. Кроме того, за пособничество нелегальным мигрантам задержаны три человека.
В минувшую среду президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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