https://ria.ru/20250331/granitsa-2008409691.html

В Польше возросло число попыток нелегального проникновения из Белоруссии

В Польше возросло число попыток нелегального проникновения из Белоруссии - РИА Новости, 31.03.2025

В Польше возросло число попыток нелегального проникновения из Белоруссии

Число попыток нелегального проникновения в Польшу со стороны Белоруссии резко увеличилось, сообщает Пограничная стража Польши. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:49:00+03:00

2025-03-31T14:49:00+03:00

2025-03-31T14:49:00+03:00

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ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Число попыток нелегального проникновения в Польшу со стороны Белоруссии резко увеличилось, сообщает Пограничная стража Польши. В последнее время количество попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу не превышало ста в сутки. "28-30 марта на границе с Белоруссией было зафиксировано более 620 попыток нелегального проникновения в Польшу. Почти все они были пресечены", - говорится в сообщении. Из информации Погранстражи следует, что успешно пересечь границу удалось лишь 15 нелегальным мигрантам. "Принимаются меры по задержанию 15 человек", - говорится в сообщении. Кроме того, за пособничество нелегальным мигрантам задержаны три человека. В минувшую среду президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20250104/polsha-1992488283.html

https://ria.ru/20240903/migranty-1970182245.html

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в мире, польша, белоруссия, минск, анджей дуда, дональд туск, александр лукашенко, евросоюз