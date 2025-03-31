https://ria.ru/20250331/gosuslugi-2008497846.html
На "Госуслугах" появится сервис, направленный на борьбу с мошенничеством
На "Госуслугах" появится сервис, направленный на борьбу с мошенничеством - РИА Новости, 31.03.2025
На "Госуслугах" появится сервис, направленный на борьбу с мошенничеством
На "Госуслугах" заработает сервис, позволяющий россиянам проверить все зарегистрированные на них сим-карты, сообщило Управление по организации борьбы с... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T19:11:00+03:00
2025-03-31T19:11:00+03:00
2025-03-31T20:21:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенничество
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. На "Госуслугах" заработает сервис, позволяющий россиянам проверить все зарегистрированные на них сим-карты, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД."Первого апреля на портале "Госуслуги" начнет работать новый сервис, позволяющий гражданам проверять все сим-карты, зарегистрированные на их имя. Планируется, что сервис поможет выявить неучтенные сим-карты, которые могут использоваться мошенниками. Проверка поможет обезопасить гражданина от ряда мошеннических схем, так что рекомендуем воспользоваться", — подчеркнули в ведомстве.В Госдуме предупредили о возможных сбоях в первые часы и дни работы сервиса, но отметили, что технически к запуску все готово.В свою очередь, Минцифры уточнило, что нововведение станет доступно в 20:00 мск 1 апреля. Операторы связи не смогут оформить более 20 сим-карт на человека, а абоненту при превышении лимита следует отказаться от лишних номеров до 1 ноября.Такие меры необходимы, чтобы злоумышленники не могли оформлять сим-карты для массовых обзвонов, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250331/mvd-2008423879.html
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество, госдума рф, вячеслав володин
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мошенничество, Госдума РФ, Вячеслав Володин
На "Госуслугах" появится сервис, направленный на борьбу с мошенничеством
На Госуслугах с 1 апреля заработает сервис для проверки регистрации сим-карт