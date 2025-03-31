https://ria.ru/20250331/gosizmena-2008391692.html

Жителя Белгородской области будут судить за госизмену

Жителя Белгородской области будут судить за госизмену - РИА Новости, 31.03.2025

Жителя Белгородской области будут судить за госизмену

Прокуратура Белгородской области направила в суд уголовное дело о госизмене в отношении местного жителя, который за деньги готов был стать пособником... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:57:00+03:00

2025-03-31T13:57:00+03:00

2025-03-31T13:57:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Прокуратура Белгородской области направила в суд уголовное дело о госизмене в отношении местного жителя, который за деньги готов был стать пособником поукраинских террористов, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Петра Горбунова. Он обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств в составе организованной группы)", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемый инициативно установил контакт с представителями террористической организации "Легион "Свобода России"*, сообщив им о готовности за денежное вознаграждение оказывать помощь в деятельности против безопасности России. Получив от куратора задание, Горбунов извлек из тайников 22 гранаты, четыре короба с пиротехническими зарядами, а также самодельно изготовленные металлические скобы для прокола автомобильных шин, которые перевез по месту своего жительства, ожидая дальнейших инструкций. Преступная деятельность была пресечена в результате проводимых оперативно-разыскных мероприятий правоохранительными органами. Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, отмечается в релизе.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250331/gosizmena-2008358115.html

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происшествия, россия, белгородская область