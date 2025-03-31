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Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за госизмену - РИА Новости, 31.03.2025
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11:48 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/gosizmena-2008358115.html
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за госизмену
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за госизмену - РИА Новости, 31.03.2025
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за госизмену
Житель Комсомольска-на-Амуре осужден на 13 лет за государственную измену, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:48:00+03:00
2025-03-31T11:48:00+03:00
происшествия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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ХАБАРОВСК, 31 мар - РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре осужден на 13 лет за государственную измену, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. По данным ведомства, 26-летний житель Комсомольска-на-Амуре оказал финансовую помощь Украине, чтобы ВСУ и воинские формирования, входящие в их состав, приобрели оружие и боеприпасы для применения против Вооружённых сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. Было возбуждено уголовное дело по статье о государственное измене. "По окончании расследования материалы уголовного дела переданы в Хабаровский краевой суд, где комсомольчанин 27 марта был признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250320/zapas-2006099031.html
комсомольск-на-амуре
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происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за госизмену

Житель Комсомольска-на-Амуре получил 13 лет за госизмену

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ХАБАРОВСК, 31 мар - РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре осужден на 13 лет за государственную измену, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, 26-летний житель Комсомольска-на-Амуре оказал финансовую помощь Украине, чтобы ВСУ и воинские формирования, входящие в их состав, приобрели оружие и боеприпасы для применения против Вооружённых сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. Было возбуждено уголовное дело по статье о государственное измене.
"По окончании расследования материалы уголовного дела переданы в Хабаровский краевой суд, где комсомольчанин 27 марта был признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКомсомольск-на-АмуреХабаровский крайУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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