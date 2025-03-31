https://ria.ru/20250331/gosizmena-2008358115.html

Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за госизмену

Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за госизмену - РИА Новости, 31.03.2025

Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за госизмену

Житель Комсомольска-на-Амуре осужден на 13 лет за государственную измену, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T11:48:00+03:00

2025-03-31T11:48:00+03:00

2025-03-31T11:48:00+03:00

происшествия

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg

ХАБАРОВСК, 31 мар - РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре осужден на 13 лет за государственную измену, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. По данным ведомства, 26-летний житель Комсомольска-на-Амуре оказал финансовую помощь Украине, чтобы ВСУ и воинские формирования, входящие в их состав, приобрели оружие и боеприпасы для применения против Вооружённых сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. Было возбуждено уголовное дело по статье о государственное измене. "По окончании расследования материалы уголовного дела переданы в Хабаровский краевой суд, где комсомольчанин 27 марта был признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250320/zapas-2006099031.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины