https://ria.ru/20250331/gosduma-2008488969.html

В Госдуме ответили на вопрос о повышении пенсионного возраста

В Госдуме ответили на вопрос о повышении пенсионного возраста - РИА Новости, 31.03.2025

В Госдуме ответили на вопрос о повышении пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста не обсуждается в комитете Госдумы по соцполитике, вряд ли в правительстве России сейчас стоит этот вопрос, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T18:33:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Повышение пенсионного возраста не обсуждается в комитете Госдумы по соцполитике, вряд ли в правительстве России сейчас стоит этот вопрос, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). "Ни законопроектов, ни обсуждений в рамках комитета никакого нет. Мне неизвестно, я сомневаюсь, что вообще в правительстве этот вопрос стоит", - сказал агентству Нилов. Глава комитета добавил, что никаких предпосылок или оснований для законодательной корректировки пенсионного возраста на данный момент нет. "Это отдельные… рассуждения депутатов", - уточнил Нилов. По словам председателя комитета по соцполитике, не стоит связывать повышение пенсионного возраста с предложением о повышении возраста молодежи. Тем не менее Нилов согласился с предложением о повышении возраста молодежи. Глава Росмолодежи Григорий Гуров 20 марта сообщил, что на законодательном и исполнительном уровне вопрос повышения возраста молодежи не поднимается. К своему сообщению в соцсетях он прикрепил комментарий руководителя АНО "Семья и родина", члена комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Натальи Локтевой о дискуссиях по поводу повышения возраста молодежи до 40 лет. В понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал предложение повысить возраст молодежи.

https://ria.ru/20250331/murashko-2008342106.html

https://ria.ru/20250326/molodezh-2007335492.html

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общество, россия, ярослав нилов, григорий гуров, михаил мурашко, госдума рф, лдпр