Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме ответили на вопрос о повышении пенсионного возраста - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 31.03.2025 (обновлено: 18:40 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/gosduma-2008488969.html
В Госдуме ответили на вопрос о повышении пенсионного возраста
В Госдуме ответили на вопрос о повышении пенсионного возраста - РИА Новости, 31.03.2025
В Госдуме ответили на вопрос о повышении пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста не обсуждается в комитете Госдумы по соцполитике, вряд ли в правительстве России сейчас стоит этот вопрос, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T18:33:00+03:00
2025-03-31T18:40:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
григорий гуров
михаил мурашко
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Повышение пенсионного возраста не обсуждается в комитете Госдумы по соцполитике, вряд ли в правительстве России сейчас стоит этот вопрос, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). "Ни законопроектов, ни обсуждений в рамках комитета никакого нет. Мне неизвестно, я сомневаюсь, что вообще в правительстве этот вопрос стоит", - сказал агентству Нилов. Глава комитета добавил, что никаких предпосылок или оснований для законодательной корректировки пенсионного возраста на данный момент нет. "Это отдельные… рассуждения депутатов", - уточнил Нилов. По словам председателя комитета по соцполитике, не стоит связывать повышение пенсионного возраста с предложением о повышении возраста молодежи. Тем не менее Нилов согласился с предложением о повышении возраста молодежи. Глава Росмолодежи Григорий Гуров 20 марта сообщил, что на законодательном и исполнительном уровне вопрос повышения возраста молодежи не поднимается. К своему сообщению в соцсетях он прикрепил комментарий руководителя АНО "Семья и родина", члена комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Натальи Локтевой о дискуссиях по поводу повышения возраста молодежи до 40 лет. В понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал предложение повысить возраст молодежи.
https://ria.ru/20250331/murashko-2008342106.html
https://ria.ru/20250326/molodezh-2007335492.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ярослав нилов, григорий гуров, михаил мурашко, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Григорий Гуров, Михаил Мурашко, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме ответили на вопрос о повышении пенсионного возраста

Депутат Нилов: повышение пенсионного возраста не обсуждается в Госдуме

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Повышение пенсионного возраста не обсуждается в комитете Госдумы по соцполитике, вряд ли в правительстве России сейчас стоит этот вопрос, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
"Ни законопроектов, ни обсуждений в рамках комитета никакого нет. Мне неизвестно, я сомневаюсь, что вообще в правительстве этот вопрос стоит", - сказал агентству Нилов.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Минздрав поддержал предложение повысить возраст молодежи
Вчера, 10:34
Глава комитета добавил, что никаких предпосылок или оснований для законодательной корректировки пенсионного возраста на данный момент нет.
"Это отдельные… рассуждения депутатов", - уточнил Нилов.
По словам председателя комитета по соцполитике, не стоит связывать повышение пенсионного возраста с предложением о повышении возраста молодежи. Тем не менее Нилов согласился с предложением о повышении возраста молодежи.
Глава Росмолодежи Григорий Гуров 20 марта сообщил, что на законодательном и исполнительном уровне вопрос повышения возраста молодежи не поднимается. К своему сообщению в соцсетях он прикрепил комментарий руководителя АНО "Семья и родина", члена комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Натальи Локтевой о дискуссиях по поводу повышения возраста молодежи до 40 лет. В понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал предложение повысить возраст молодежи.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Онищенко оценил идею увеличения возраста, к которому относят молодежь
26 марта, 04:19
 
ОбществоРоссияЯрослав НиловГригорий ГуровМихаил МурашкоГосдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала