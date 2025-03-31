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Госдума рассмотрит проект о ратификации договора по партнерству с Ираном - РИА Новости, 31.03.2025
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17:39 31.03.2025 (обновлено: 17:40 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/gosduma-2008467555.html
Госдума рассмотрит проект о ратификации договора по партнерству с Ираном
Госдума рассмотрит проект о ратификации договора по партнерству с Ираном - РИА Новости, 31.03.2025
Госдума рассмотрит проект о ратификации договора по партнерству с Ираном
Госдума в апреле рассмотрит законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:39:00+03:00
2025-03-31T17:40:00+03:00
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вячеслав володин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Госдума в апреле рассмотрит законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин. "Мы его постараемся как можно быстрее ратифицировать. Законопроект стоит в приоритетной повестке на апрель", - сказал Володин. По его словам, подписание договора главами государств - "это важнейшее событие в истории двусторонних отношений". "Договор выводит их на принципиально новый уровень, охватывает все основные направления сотрудничества", - подчеркнул председатель Госдумы. "В договоре отдельно уделяется внимание укреплению межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных парламентских организаций и комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Собранием Исламского Совета Ирана", - добавил Володин. По его словам, комиссия стала новой формой сотрудничества между парламентами двух стран, "которая позволяет решать конкретные вопросы взаимодействия". Документ был внесен на ратификацию Госдумой президентом России Владимиром Путиным ранее в марте. Договор был подписан в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву в январе текущего года. В документе зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Тегерана на долгосрочную перспективу. Договор закрепляет статус России и Ирана как стратегических партнеров и охватывает все сферы.
https://ria.ru/20250327/iran-2007630460.html
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россия, иран, москва, вячеслав володин, владимир путин, масуд пезешкиан, госдума рф, в мире
Россия, Иран, Москва, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Госдума РФ, В мире
Госдума рассмотрит проект о ратификации договора по партнерству с Ираном

ГД рассмотрит проект о ратификации Договора стратегического партнерства с Ираном

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Госдума в апреле рассмотрит законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.
"Мы его постараемся как можно быстрее ратифицировать. Законопроект стоит в приоритетной повестке на апрель", - сказал Володин.
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По его словам, подписание договора главами государств - "это важнейшее событие в истории двусторонних отношений".
"Договор выводит их на принципиально новый уровень, охватывает все основные направления сотрудничества", - подчеркнул председатель Госдумы.
"В договоре отдельно уделяется внимание укреплению межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных парламентских организаций и комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Собранием Исламского Совета Ирана", - добавил Володин.
По его словам, комиссия стала новой формой сотрудничества между парламентами двух стран, "которая позволяет решать конкретные вопросы взаимодействия".
Документ был внесен на ратификацию Госдумой президентом России Владимиром Путиным ранее в марте. Договор был подписан в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву в январе текущего года. В документе зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Тегерана на долгосрочную перспективу. Договор закрепляет статус России и Ирана как стратегических партнеров и охватывает все сферы.
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