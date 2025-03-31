https://ria.ru/20250331/gosduma-2008416727.html

Комиссия ГД установила основания для прекращения полномочий депутата Напсо

Комиссия ГД установила основания для прекращения полномочий депутата Напсо - РИА Новости, 31.03.2025

Комиссия ГД установила основания для прекращения полномочий депутата Напсо

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики установила наличие основания для прекращения полномочий депутата Юрия Напсо (ЛДПР), материалы направлены в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T15:06:00+03:00

2025-03-31T15:06:00+03:00

2025-03-31T15:07:00+03:00

политика

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики установила наличие основания для прекращения полномочий депутата Юрия Напсо (ЛДПР), материалы направлены в комиссию по мандатным вопросам, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Ранее совет Думы поручил комиссии по этике рассмотреть вопрос установления основания для досрочного прекращения полномочий Напсо. Решение было принято в связи с отсутствием депутата на заседаниях Госдумы и комитета, членом которого он является. Отмечается, что с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. Всего депутат не был в Госдуме около двух лет, из которых более 200 дней — без уважительной причины. "На состоявшемся сегодня заседании комиссия Государственной думы по вопросам депутатской этики установила наличие основания для досрочного прекращения полномочий депутата Государственной думы Напсо Юрия Аисовича, предусмотренного частью 31 статьи 4 федерального закона от 08.05.1994 №3-ФЗ "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания РФ". За это решение проголосовали 12 членов комиссии, четверо воздержались", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. По его словам, депутат Напсо, около двух лет проживая за рубежом, не присутствует на пленарных заседаниях. "Вместе с тем закон обязывает депутатов принимать личное участие в работе Государственной думы. Статус депутата как народного избранника подразумевает собой и большие полномочия, и особую ответственность – перед своими избирателями, перед государством и перед коллегами-парламентариями. В соответствии с законом, неисполнение депутатом в течении 30 и более календарных дней своих обязанностей является основанием для прекращения его полномочий", - объяснил парламентарий. Как рассказал депутат, решение комиссии и материалы к нему направлены в комиссию по мандатным вопросам для подготовки к рассмотрению Государственной думой.

https://ria.ru/20241216/napso-1989534982.html

https://ria.ru/20241031/sud-1981070113.html

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политика, юрий напсо, василий пискарев, госдума рф, лдпр