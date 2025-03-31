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Комиссия ГД установила основания для прекращения полномочий депутата Напсо - РИА Новости, 31.03.2025
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15:06 31.03.2025 (обновлено: 15:07 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/gosduma-2008416727.html
Комиссия ГД установила основания для прекращения полномочий депутата Напсо
Комиссия ГД установила основания для прекращения полномочий депутата Напсо - РИА Новости, 31.03.2025
Комиссия ГД установила основания для прекращения полномочий депутата Напсо
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики установила наличие основания для прекращения полномочий депутата Юрия Напсо (ЛДПР), материалы направлены в... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:06:00+03:00
2025-03-31T15:07:00+03:00
политика
юрий напсо
василий пискарев
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики установила наличие основания для прекращения полномочий депутата Юрия Напсо (ЛДПР), материалы направлены в комиссию по мандатным вопросам, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Ранее совет Думы поручил комиссии по этике рассмотреть вопрос установления основания для досрочного прекращения полномочий Напсо. Решение было принято в связи с отсутствием депутата на заседаниях Госдумы и комитета, членом которого он является. Отмечается, что с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. Всего депутат не был в Госдуме около двух лет, из которых более 200 дней — без уважительной причины. "На состоявшемся сегодня заседании комиссия Государственной думы по вопросам депутатской этики установила наличие основания для досрочного прекращения полномочий депутата Государственной думы Напсо Юрия Аисовича, предусмотренного частью 31 статьи 4 федерального закона от 08.05.1994 №3-ФЗ "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания РФ". За это решение проголосовали 12 членов комиссии, четверо воздержались", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. По его словам, депутат Напсо, около двух лет проживая за рубежом, не присутствует на пленарных заседаниях. "Вместе с тем закон обязывает депутатов принимать личное участие в работе Государственной думы. Статус депутата как народного избранника подразумевает собой и большие полномочия, и особую ответственность – перед своими избирателями, перед государством и перед коллегами-парламентариями. В соответствии с законом, неисполнение депутатом в течении 30 и более календарных дней своих обязанностей является основанием для прекращения его полномочий", - объяснил парламентарий. Как рассказал депутат, решение комиссии и материалы к нему направлены в комиссию по мандатным вопросам для подготовки к рассмотрению Государственной думой.
https://ria.ru/20241216/napso-1989534982.html
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политика, юрий напсо, василий пискарев, госдума рф, лдпр
Политика, Юрий Напсо, Василий Пискарев, Госдума РФ, ЛДПР
Комиссия ГД установила основания для прекращения полномочий депутата Напсо

Пискарев: комиссия ГД установила основания для прекращения полномочий Напсо

© Фото : страница Юрия Напсо в соцсетиЮрий Напсо
Юрий Напсо - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : страница Юрия Напсо в соцсети
Юрий Напсо. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики установила наличие основания для прекращения полномочий депутата Юрия Напсо (ЛДПР), материалы направлены в комиссию по мандатным вопросам, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
Ранее совет Думы поручил комиссии по этике рассмотреть вопрос установления основания для досрочного прекращения полномочий Напсо. Решение было принято в связи с отсутствием депутата на заседаниях Госдумы и комитета, членом которого он является. Отмечается, что с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. Всего депутат не был в Госдуме около двух лет, из которых более 200 дней — без уважительной причины.
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"На состоявшемся сегодня заседании комиссия Государственной думы по вопросам депутатской этики установила наличие основания для досрочного прекращения полномочий депутата Государственной думы Напсо Юрия Аисовича, предусмотренного частью 31 статьи 4 федерального закона от 08.05.1994 №3-ФЗ "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания РФ". За это решение проголосовали 12 членов комиссии, четверо воздержались", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.
По его словам, депутат Напсо, около двух лет проживая за рубежом, не присутствует на пленарных заседаниях.
"Вместе с тем закон обязывает депутатов принимать личное участие в работе Государственной думы. Статус депутата как народного избранника подразумевает собой и большие полномочия, и особую ответственность – перед своими избирателями, перед государством и перед коллегами-парламентариями. В соответствии с законом, неисполнение депутатом в течении 30 и более календарных дней своих обязанностей является основанием для прекращения его полномочий", - объяснил парламентарий.
Как рассказал депутат, решение комиссии и материалы к нему направлены в комиссию по мандатным вопросам для подготовки к рассмотрению Государственной думой.
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ПолитикаЮрий НапсоВасилий ПискаревГосдума РФЛДПР
 
 
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