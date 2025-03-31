https://ria.ru/20250331/gosduma-2008302272.html
В Госдуме рассказали, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ
В Госдуме рассказали, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ - РИА Новости, 31.03.2025
В Госдуме рассказали, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ
Существует несколько способов, позволяющих сэкономить на оплате услуг ЖКХ, в том числе установка энергосберегающих ламп, сокращающая затраты на электричество в... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T03:13:00+03:00
2025-03-31T03:13:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Существует несколько способов, позволяющих сэкономить на оплате услуг ЖКХ, в том числе установка энергосберегающих ламп, сокращающая затраты на электричество в четыре раза, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов."Одной из самых значительных статей расходов для многих граждан является оплата жилищно-коммунальных услуг. Однако, существует несколько способов, которые позволяют значительно сэкономить на их оплате. Например, установка энергосберегающих ламп. Светодиодные лампочки стоят в 2-10 раз дороже обычных, но потребляют они в 8-10 раз меньше энергии и служат в среднем пять лет. Заменив все лампочки в доме, вы сократите затраты на электричество примерно в четыре раза", — сказал Колунов. Парламентарий отметил, что плата за воду — также заметная статья расходов для семейного бюджета."Задумайтесь о приобретении посудомоечной машины. По статистике она тратит в два-три раза меньше воды, чем при мытье посуды в раковине", - добавил он. Кроме того, по мнению Колунова, не стоит забывать про энергоэффективность техники. Он подчеркнул, что современная бытовая техника делится на классы энергоэффективности от A до G. По его словам, выгоднее выбирать технику класса А, которая потребляет меньше всего энергии, но при этом работает эффективно."Не оставляйте приборы в сети. Приучите себя выключать свет и все электроприборы от сети, когда уходите из дома. Кроме холодильника, конечно. Оставленные в розетке приборы — пассивные потребители электроэнергии", — заключил он.
https://ria.ru/20250324/otdykh-2006846363.html
https://ria.ru/20250322/gosduma-2006614739.html
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общество, жкх, госдума рф
Общество, ЖКХ, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ
Депутат Колунов: установка энергосберегающих ламп позволит сэкономить на ЖКХ
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Существует несколько способов, позволяющих сэкономить на оплате услуг ЖКХ, в том числе установка энергосберегающих ламп, сокращающая затраты на электричество в четыре раза, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Одной из самых значительных статей расходов для многих граждан является оплата жилищно-коммунальных услуг. Однако, существует несколько способов, которые позволяют значительно сэкономить на их оплате. Например, установка энергосберегающих ламп. Светодиодные лампочки стоят в 2-10 раз дороже обычных, но потребляют они в 8-10 раз меньше энергии и служат в среднем пять лет. Заменив все лампочки в доме, вы сократите затраты на электричество примерно в четыре раза", — сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что плата за воду — также заметная статья расходов для семейного бюджета.
"Задумайтесь о приобретении посудомоечной машины. По статистике она тратит в два-три раза меньше воды, чем при мытье посуды в раковине", - добавил он.
Кроме того, по мнению Колунова, не стоит забывать про энергоэффективность техники. Он подчеркнул, что современная бытовая техника делится на классы энергоэффективности от A до G. По его словам, выгоднее выбирать технику класса А, которая потребляет меньше всего энергии, но при этом работает эффективно.
"Не оставляйте приборы в сети. Приучите себя выключать свет и все электроприборы от сети, когда уходите из дома. Кроме холодильника, конечно. Оставленные в розетке приборы — пассивные потребители электроэнергии", — заключил он.