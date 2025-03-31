https://ria.ru/20250331/gosduma-2008298083.html
В Госдуме предложили расширить полномочия правительства
В Госдуме предложили расширить полномочия правительства - РИА Новости, 31.03.2025
В Госдуме предложили расширить полномочия правительства
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается расширить полномочия правительства России, в... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T01:22:00+03:00
2025-03-31T01:22:00+03:00
2025-03-31T05:51:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается расширить полномочия правительства России, в частности, предлагается обязать ЦБ проводить денежно-кредитную политику при координации с кабмином, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник."Проектом федерального закона предлагается ввести положение о том, что Центральный банк должен разрабатывать и проводить единую государственную денежно-кредитную политику совместно и при координации правительства Российской Федерации", — сообщается в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, в случае принятия данной инициативы кабмин получит прямую возможность влиять на принятие решений, находящихся в ведении Центробанка, в интересах социально-экономического развития страны. Одновременно с этим, по словам политика, правительство России разделит ответственность за принимаемые решения в финансовой и банковской сфере, в том числе за увеличение учетной ставки.Миронов отметил, что такой прямой возможности у кабмина сегодня нет, и именно поэтому предлагается наделить правительство дополнительными полномочиями. Депутат Госдумы подчеркнул, что по своей сути Центральный банк России является федеральным органом государственной власти, но в Конституции и действующей редакции закона "О Центробанке" это указывается не прямо, а лишь в косвенной форме. "ЦБ РФ оказывает прямое влияние на темпы экономического развития нашей страны, на расходы федерального бюджета, обслуживание госдолга, создание и модернизацию производственных мощностей в разных отраслях экономики, а значит, ЦБ РФ должен тесно взаимодействовать с правительством России", – сказал парламентарий. Миронов напомнил, что это не первые поправки в закон о Центробанке, которые в последнее время на рассмотрение Госдумы внесли депутаты от фракции СРЗП, и на прошлой неделе эсеры выступили с инициативой об изменении порядка формирования состава Национального финансового совета – коллегиального органа Банка России. "Вместе с этим предлагаем увеличить с 75% до 80% долю прибыли ЦБ РФ, направляемой в бюджет страны. Это необходимо для сокращения дефицита бюджета, увеличения финансирования социальных программ и национальных проектов. Кроме того, депутаты СРЗП настаивают на создании механизма льготного кредитования правительства за счет средств Центробанка под символические 0,15% годовых", – заключил Миронов.
https://ria.ru/20250328/vizy-2007878566.html
https://ria.ru/20250327/gosduma-2007589726.html
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экономика, россия, сергей миронов, госдума рф
Экономика, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуме предложили расширить полномочия правительства
Депутаты СРЗП предложили расширить полномочия правительства по ДКП
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается расширить полномочия правительства России, в частности, предлагается обязать ЦБ проводить денежно-кредитную политику при координации с кабмином, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов
и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Проектом федерального закона предлагается ввести положение о том, что Центральный банк должен разрабатывать и проводить единую государственную денежно-кредитную политику совместно и при координации правительства Российской Федерации", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости Миронов, в случае принятия данной инициативы кабмин получит прямую возможность влиять на принятие решений, находящихся в ведении Центробанка, в интересах социально-экономического развития страны. Одновременно с этим, по словам политика, правительство России
разделит ответственность за принимаемые решения в финансовой и банковской сфере, в том числе за увеличение учетной ставки.
Миронов отметил, что такой прямой возможности у кабмина сегодня нет, и именно поэтому предлагается наделить правительство дополнительными полномочиями. Депутат Госдумы подчеркнул, что по своей сути Центральный банк России является федеральным органом государственной власти, но в Конституции и действующей редакции закона "О Центробанке" это указывается не прямо, а лишь в косвенной форме.
"ЦБ РФ оказывает прямое влияние на темпы экономического развития нашей страны, на расходы федерального бюджета, обслуживание госдолга, создание и модернизацию производственных мощностей в разных отраслях экономики, а значит, ЦБ РФ должен тесно взаимодействовать с правительством России", – сказал парламентарий.
Миронов напомнил, что это не первые поправки в закон о Центробанке, которые в последнее время на рассмотрение Госдумы внесли депутаты от фракции СРЗП, и на прошлой неделе эсеры выступили с инициативой об изменении порядка формирования состава Национального финансового совета – коллегиального органа Банка России.
"Вместе с этим предлагаем увеличить с 75% до 80% долю прибыли ЦБ РФ, направляемой в бюджет страны. Это необходимо для сокращения дефицита бюджета, увеличения финансирования социальных программ и национальных проектов. Кроме того, депутаты СРЗП настаивают на создании механизма льготного кредитования правительства за счет средств Центробанка под символические 0,15% годовых", – заключил Миронов.