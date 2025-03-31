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Замглавы Минобороны проверил организацию финансового обеспечения ВВО - РИА Новости, 31.03.2025
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06:54 31.03.2025
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Замглавы Минобороны проверил организацию финансового обеспечения ВВО
Замглавы Минобороны проверил организацию финансового обеспечения ВВО - РИА Новости, 31.03.2025
Замглавы Минобороны проверил организацию финансового обеспечения ВВО
Первый замминистра обороны РФ Леонид Горнин проверил организацию финансового обеспечения войск Восточного военного округа, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T06:54:00+03:00
2025-03-31T06:54:00+03:00
безопасность
россия
южно-сахалинск
леонид горнин
валерий лимаренко
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Первый замминистра обороны РФ Леонид Горнин проверил организацию финансового обеспечения войск Восточного военного округа, сообщили в Минобороны. "Первый заместитель министра обороны Российской Федерации Леонид Горнин в рамках рабочей поездки в Южно-Сахалинск проверил организацию финансового обеспечения подразделений ВВО. Первый замглавы российского военного ведомства проинспектировал деятельность воинских частей и соединений", - сказали в Минобороны. Горнин совместно с главой региона Валерием Лимаренко проверил работу городского военного комиссариата и пункта отбора на военную службу по контракту. Первый замминистра обратил особое внимание на вопрос автоматизации военно-учетных процессов, отметил необходимость оптимизации механизма ввода данных и оформления документов для начисления денежных средств военнослужащим. В ходе рабочего совещания первый заместитель министра обороны заслушал доклады командования округа, руководителей финансово-экономических подразделений, кадровых органов и командиров воинских частей по основным аспектам функционирования системы финансового обеспечения подразделений в условиях проведения СВО. Также обсуждались предложения должностных лиц по вопросам комплектования финансовых органов. По итогам совещания Горнин определил основные направления работы по совершенствованию системы финансового обеспечения войск. Он подчеркнул важность внедрения в нее современных цифровых технологий. Помимо этого, первый замминистра обороны вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. "Врученные награды - это подтверждение ваших заслуг перед государством", - сказал Горнин.
https://ria.ru/20250320/belousov-2006158456.html
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безопасность, россия, южно-сахалинск, леонид горнин, валерий лимаренко
Безопасность, Россия, Южно-Сахалинск, Леонид Горнин, Валерий Лимаренко
Замглавы Минобороны проверил организацию финансового обеспечения ВВО

Замглавы Минобороны Горнин проверил организацию финансового обеспечения ВВО

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЛеонид Горнин
Леонид Горнин - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Леонид Горнин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Первый замминистра обороны РФ Леонид Горнин проверил организацию финансового обеспечения войск Восточного военного округа, сообщили в Минобороны.
"Первый заместитель министра обороны Российской Федерации Леонид Горнин в рамках рабочей поездки в Южно-Сахалинск проверил организацию финансового обеспечения подразделений ВВО. Первый замглавы российского военного ведомства проинспектировал деятельность воинских частей и соединений", - сказали в Минобороны.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил развитие инфраструктуры и боевую подготовку Каспийской флотилии в ходе рабочей поездки в Дагестан. 20 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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Горнин совместно с главой региона Валерием Лимаренко проверил работу городского военного комиссариата и пункта отбора на военную службу по контракту. Первый замминистра обратил особое внимание на вопрос автоматизации военно-учетных процессов, отметил необходимость оптимизации механизма ввода данных и оформления документов для начисления денежных средств военнослужащим.
В ходе рабочего совещания первый заместитель министра обороны заслушал доклады командования округа, руководителей финансово-экономических подразделений, кадровых органов и командиров воинских частей по основным аспектам функционирования системы финансового обеспечения подразделений в условиях проведения СВО. Также обсуждались предложения должностных лиц по вопросам комплектования финансовых органов.
По итогам совещания Горнин определил основные направления работы по совершенствованию системы финансового обеспечения войск. Он подчеркнул важность внедрения в нее современных цифровых технологий.
Помимо этого, первый замминистра обороны вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. "Врученные награды - это подтверждение ваших заслуг перед государством", - сказал Горнин.
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БезопасностьРоссияЮжно-СахалинскЛеонид ГорнинВалерий Лимаренко
 
 
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