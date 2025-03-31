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При украинском обстреле Горловки загорелись дома
При украинском обстреле Горловки загорелись дома - РИА Новости, 31.03.2025
При украинском обстреле Горловки загорелись дома
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР при помощи "натовских" снарядов, зафиксировано возгорание частных жилых домов, сообщило в Telegram-канале управление РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T23:13:00+03:00
2025-03-31T23:13:00+03:00
2025-03-31T23:13:00+03:00
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР при помощи "натовских" снарядов, зафиксировано возгорание частных жилых домов, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям управления... за 31 марта по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): зафиксировано возгорание частных жилых домов по улице Зинина", - говорится в сообщении ведомства. По данным управления, ВСУ с 11.10 по 11.35 выпустили по Горловке девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20250331/ataka-2008370116.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Горловки загорелись дома
СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами, загорелись жилые дома