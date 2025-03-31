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Глава МИД Гренландии назвала визит премьера Дании на остров неуместным - РИА Новости, 31.03.2025
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17:48 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/glava-2008470898.html
Глава МИД Гренландии назвала визит премьера Дании на остров неуместным
Глава МИД Гренландии назвала визит премьера Дании на остров неуместным - РИА Новости, 31.03.2025
Глава МИД Гренландии назвала визит премьера Дании на остров неуместным
Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт назвала предстоящий визит премьера Дании Метте Фредериксен на остров "неуместным", поскольку новое... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:48:00+03:00
2025-03-31T17:48:00+03:00
в мире
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метте фредериксен
дональд трамп
парламентские выборы в гренландии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт назвала предстоящий визит премьера Дании Метте Фредериксен на остров "неуместным", поскольку новое гренландское правительство ещё официально не утверждено парламентом. Фредериксен на этой неделе посетит Гренландию для переговоров с новым правительством острова на фоне интереса США к контролю над этой территорией. "Неуместно, что премьер Метте Фредериксен едет в Гренландию, пока правительство Гренландии ещё не сформировано, особенно учитывая, что она сама ранее критиковала то же самое и заявляла, что визит американского правительства на территорию до формирования нового правительства Гренландии является неуместным", - приводит слова Моцфельдт гренландская газета Sermitsiaq. Согласно изданию, министр добавила, что визит Фредериксен в Гренландию должен состояться только после созыва парламента и официального учреждения нового правительства. В пятницу телерадиокомпания DR сообщила, что гренландские партии, прошедшие в парламент по результатам выборов, объявили о создании правительственной коалиции во главе с победившей на выборах в парламент партией "Демократы", а премьер-министром острова был избран глава "Демократов" Йенс-Фредерик Нильсен. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250329/daniya-2008132056.html
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в мире, гренландия, сша, дания, метте фредериксен, дональд трамп, парламентские выборы в гренландии
В мире, Гренландия, США, Дания, Метте Фредериксен, Дональд Трамп, Парламентские выборы в Гренландии
Глава МИД Гренландии назвала визит премьера Дании на остров неуместным

Глава МИД Гренландии Моцфельдт назвала визит Фредериксен на остров неуместным

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Дании Метте Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт назвала предстоящий визит премьера Дании Метте Фредериксен на остров "неуместным", поскольку новое гренландское правительство ещё официально не утверждено парламентом.
Фредериксен на этой неделе посетит Гренландию для переговоров с новым правительством острова на фоне интереса США к контролю над этой территорией.
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"Неуместно, что премьер Метте Фредериксен едет в Гренландию, пока правительство Гренландии ещё не сформировано, особенно учитывая, что она сама ранее критиковала то же самое и заявляла, что визит американского правительства на территорию до формирования нового правительства Гренландии является неуместным", - приводит слова Моцфельдт гренландская газета Sermitsiaq.
Согласно изданию, министр добавила, что визит Фредериксен в Гренландию должен состояться только после созыва парламента и официального учреждения нового правительства.
В пятницу телерадиокомпания DR сообщила, что гренландские партии, прошедшие в парламент по результатам выборов, объявили о создании правительственной коалиции во главе с победившей на выборах в парламент партией "Демократы", а премьер-министром острова был избран глава "Демократов" Йенс-Фредерик Нильсен.
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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В миреГренландияСШАДанияМетте ФредериксенДональд ТрампПарламентские выборы в Гренландии
 
 
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