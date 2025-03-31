https://ria.ru/20250331/glava-2008327234.html

Чибис поблагодарил силовиков, обезвредивших мужчину, устроившего стрельбу

Чибис поблагодарил силовиков, обезвредивших мужчину, устроившего стрельбу - РИА Новости, 31.03.2025

Чибис поблагодарил силовиков, обезвредивших мужчину, устроившего стрельбу

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые в воскресенье вечером обезвредили мужчину, устроившего... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T09:22:00+03:00

2025-03-31T09:22:00+03:00

2025-03-31T12:15:00+03:00

происшествия

андрей чибис

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в мурманске

мурманская область

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МУРМАНСК, 31 мар – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые в воскресенье вечером обезвредили мужчину, устроившего стрельбу с крыши дома в Мурманске. "Хочу всем коллегам сказать спасибо за эффективную отработку по стрелку – полиции, Росгвардии… и весь блок правоохранительных органов, который обеспечил безопасность людей и обезвредил этого товарища. Сейчас им занимаются следователи", - сказал он на оперативном совещании в правительстве области. Вечером в воскресенье неизвестный открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что мужчина тяжело ранен. По данным СК, местный житель 1981 года рождения повредил автомобиль патрульно-постовой службы, в ходе штурма был обезврежен, против него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

https://ria.ru/20250331/strelba-2008320396.html

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происшествия, андрей чибис, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске, мурманская область