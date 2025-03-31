Рейтинг@Mail.ru
Чибис поблагодарил силовиков, обезвредивших мужчину, устроившего стрельбу - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 31.03.2025 (обновлено: 12:15 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/glava-2008327234.html
Чибис поблагодарил силовиков, обезвредивших мужчину, устроившего стрельбу
Чибис поблагодарил силовиков, обезвредивших мужчину, устроившего стрельбу - РИА Новости, 31.03.2025
Чибис поблагодарил силовиков, обезвредивших мужчину, устроившего стрельбу
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые в воскресенье вечером обезвредили мужчину, устроившего... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T09:22:00+03:00
2025-03-31T12:15:00+03:00
происшествия
андрей чибис
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в мурманске
мурманская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008328767_1:0:1270:714_1920x0_80_0_0_7af781709b1444e9b47754548dcba746.jpg
МУРМАНСК, 31 мар – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые в воскресенье вечером обезвредили мужчину, устроившего стрельбу с крыши дома в Мурманске. "Хочу всем коллегам сказать спасибо за эффективную отработку по стрелку – полиции, Росгвардии… и весь блок правоохранительных органов, который обеспечил безопасность людей и обезвредил этого товарища. Сейчас им занимаются следователи", - сказал он на оперативном совещании в правительстве области. Вечером в воскресенье неизвестный открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что мужчина тяжело ранен. По данным СК, местный житель 1981 года рождения повредил автомобиль патрульно-постовой службы, в ходе штурма был обезврежен, против него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
https://ria.ru/20250331/strelba-2008320396.html
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008328767_159:0:1111:714_1920x0_80_0_0_fd557b40a27703235f81060c5cc62f6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, андрей чибис, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске, мурманская область
Происшествия, Андрей Чибис, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в Мурманске, Мурманская область
Чибис поблагодарил силовиков, обезвредивших мужчину, устроившего стрельбу

Чибис поблагодарил силовиков, обезвредивших стрелявшего с крыши мужчину

Кадр оперативного видео штурма здания в Мурманске, откуда стрелял местный житель
Кадр оперативного видео штурма здания в Мурманске, откуда стрелял местный житель - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Кадр оперативного видео штурма здания в Мурманске, откуда стрелял местный житель
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 31 мар – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые в воскресенье вечером обезвредили мужчину, устроившего стрельбу с крыши дома в Мурманске.
"Хочу всем коллегам сказать спасибо за эффективную отработку по стрелку – полиции, Росгвардии… и весь блок правоохранительных органов, который обеспечил безопасность людей и обезвредил этого товарища. Сейчас им занимаются следователи", - сказал он на оперативном совещании в правительстве области.
Вечером в воскресенье неизвестный открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что мужчина тяжело ранен. По данным СК, местный житель 1981 года рождения повредил автомобиль патрульно-постовой службы, в ходе штурма был обезврежен, против него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Видео с крыши дома в Мурманске, откуда велась стрельба - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Источник сообщил подробности об устроившем стрельбу жителе Мурманска
09:01
 
ПроисшествияАндрей ЧибисСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в МурманскеМурманская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала