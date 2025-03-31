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Более 80 пострадавших от ВСУ белгородцев получили выплаты на новое жилье - РИА Новости, 31.03.2025
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Белгородская область
 
14:45 31.03.2025 (обновлено: 14:48 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/gladvkov-2008408754.html
Более 80 пострадавших от ВСУ белгородцев получили выплаты на новое жилье
Более 80 пострадавших от ВСУ белгородцев получили выплаты на новое жилье - РИА Новости, 31.03.2025
Более 80 пострадавших от ВСУ белгородцев получили выплаты на новое жилье
За прошлую неделю 83 пострадавших от ВСУ белгородца получили выплаты на спецсчета для приобретения нового жилья на сумму порядка 500 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:45:00+03:00
2025-03-31T14:48:00+03:00
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 31 мар – РИА Новости. За прошлую неделю 83 пострадавших от ВСУ белгородца получили выплаты на спецсчета для приобретения нового жилья на сумму порядка 500 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "На прошлой неделе выплаты на спецсчета получили 83 пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ жителя на общую сумму порядка 500 млн рублей, 78 человек оформили право собственности на новое жильё, а работа по 23 собственникам перешла в стадию оформления таких прав", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. По его словам, ещё 83 жителя подбирают новое жильё. На текущей неделе выплаты на спецсчета получат ещё 26 человек на общую сумму 260 миллионов рублей. Глава региона подчеркнул, что выделенный федеральный транш в размере 2,5 миллиарда рублей необходимо предоставить жителям, которые уже дали согласие на получение нового жилья взамен утраченного, как можно быстрее. "Сейчас абсолютно очевидно, что мы обязаны перераспределить имеющиеся средства тем, кто уже готов и ждёт новое жильё. А по собственникам, у которых ещё остаются вопросы, мы подадим новую заявку в правительство Российской Федерации", — обозначил белгородский губернатор. Также главе региона доложили об осуществлении выплат единовременной материальной помощи жителям, вынужденно покинувшим территорию постоянного проживания. Министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Олеся Митякина сообщила, что до конца текущего дня единовременные выплаты в размере 15, 75 и 150 тысяч рублей получат 32 пострадавших от обстрелов ВСУ жителя на общую сумму более 3,5 миллиона рублей. Также на текущий момент подготовлено ещё 624 заявки — выплаты по ним предоставят до 5 апреля, а общая сумма поддержки составит свыше 11 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250328/klepikov-2007948588.html
https://ria.ru/20250324/gladkov-2006928387.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Более 80 пострадавших от ВСУ белгородцев получили выплаты на новое жилье

Гладков: более 80 пострадавших от ВСУ белгородцев получили выплаты на жилье

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 мар – РИА Новости. За прошлую неделю 83 пострадавших от ВСУ белгородца получили выплаты на спецсчета для приобретения нового жилья на сумму порядка 500 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"На прошлой неделе выплаты на спецсчета получили 83 пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ жителя на общую сумму порядка 500 млн рублей, 78 человек оформили право собственности на новое жильё, а работа по 23 собственникам перешла в стадию оформления таких прав", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
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По его словам, ещё 83 жителя подбирают новое жильё. На текущей неделе выплаты на спецсчета получат ещё 26 человек на общую сумму 260 миллионов рублей.
Глава региона подчеркнул, что выделенный федеральный транш в размере 2,5 миллиарда рублей необходимо предоставить жителям, которые уже дали согласие на получение нового жилья взамен утраченного, как можно быстрее.
"Сейчас абсолютно очевидно, что мы обязаны перераспределить имеющиеся средства тем, кто уже готов и ждёт новое жильё. А по собственникам, у которых ещё остаются вопросы, мы подадим новую заявку в правительство Российской Федерации", — обозначил белгородский губернатор.
Также главе региона доложили об осуществлении выплат единовременной материальной помощи жителям, вынужденно покинувшим территорию постоянного проживания.
Министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Олеся Митякина сообщила, что до конца текущего дня единовременные выплаты в размере 15, 75 и 150 тысяч рублей получат 32 пострадавших от обстрелов ВСУ жителя на общую сумму более 3,5 миллиона рублей. Также на текущий момент подготовлено ещё 624 заявки — выплаты по ним предоставят до 5 апреля, а общая сумма поддержки составит свыше 11 миллионов рублей.
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