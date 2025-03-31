https://ria.ru/20250331/germaniya-2008495351.html

Минэкономики ФРГ сделало заявление о восстановлении "Северных потоков"

Минэкономики ФРГ сделало заявление о восстановлении "Северных потоков" - РИА Новости, 31.03.2025

Минэкономики ФРГ сделало заявление о восстановлении "Северных потоков"

Германия не является участником переговоров о восстановлении и продаже газопроводов "Северного потока" для последующей поставки российского газа в Европу,... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T18:58:00+03:00

2025-03-31T18:58:00+03:00

2025-03-31T19:07:00+03:00

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БЕРЛИН, 31 мар – РИА Новости. Германия не является участником переговоров о восстановлении и продаже газопроводов "Северного потока" для последующей поставки российского газа в Европу, заявила официальный представитель министерства экономики страны Анника Айнхорн в ходе брифинга кабмина страны. В ряде американских СМИ уже несколько месяцев обсуждается возможная продажа уцелевших после взрывов на "Северных потоках" газопроводов американским инвесторам. Немецкий таблоид Bild сообщал в начале марта, что в Швейцарии ведутся соответствующие переговоры между компанией Nord Stream 2 AG и представителями США. "Федеральное правительство не имеет никакого отношения к возможной продаже и переговорам, которые проходят. Мы в это не вовлечены, поэтому мне нечего добавить", - прокомментировала Айнхорн сообщения о переговорах. Представитель министерства пояснила, что "Северный поток-2" принадлежит не немецкому государству, а компании Nord Stream 2 AG, которая, в свою очередь, является собственностью "Газпрома". Также Айнхорн заявила, что Германия не планирует возобновлять поставки газа из РФ через сохранившиеся трубопроводы. "Никаких размышлений на этот счет нет", - сказала она. В то же время Айнхорн признала, что, хотя Германия напрямую и не покупает СПГ у РФ, министерство не может исключить содержания "молекул русского газа" в закупленном у соседних государств сжиженном газе. Так она ответила на вопрос о сообщениях в СМИ, согласно которым ФРГ продолжает закупать российский СПГ в Дюнкерке. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается. Ранее издание Bild со ссылкой на собственную информацию сообщило, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о том, чтобы возобновить работу газопровода "Северный поток-2". Как утверждает газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках российского газа по трубопроводу "Северный поток-2". Сообщалось также и о планах восстановления "Северного потока-1" для поставок "зеленого" водорода из Финляндии в Германию. При этом 3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев публикации о переговорах по якобы возобновлению работы газопровода "Северный поток-2", отметив, что сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. Во вторник Bild сообщило, что в правительстве ФРГ считают реалистичным сценарий запуска газопровода "Северный поток-2" в результате договоренностей между Россией и США, и думают над тем, как это можно предотвратить. "Северный поток-2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял Песков. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20250329/germanija-2008091102.html

https://ria.ru/20250327/es-2007630243.html

https://ria.ru/20250320/germanija-2006139560.html

https://ria.ru/20250316/germanija-2005276737.html

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экономика, россия, германия, сша, nord stream 2 ag, северный поток, северный поток — 2, энергетика