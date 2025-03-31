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В Германии пожарный признался в совершении поджогов ради славы - РИА Новости, 31.03.2025
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16:16 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/germanija-2008443389.html
В Германии пожарный признался в совершении поджогов ради славы
В Германии пожарный признался в совершении поджогов ради славы - РИА Новости, 31.03.2025
В Германии пожарный признался в совершении поджогов ради славы
Пожарный-доброволец признался в суде в Германии, что совершил серию поджогов в районе на границе федеральных земель Гессен и Бавария, чтобы получить славу и... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:16:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пожарный-доброволец признался в суде в Германии, что совершил серию поджогов в районе на границе федеральных земель Гессен и Бавария, чтобы получить славу и признание общественности, сообщило агентство DPA. Прокуратура обвиняет мужчину в 20 поджогах, двух поджогах при отягчающих обстоятельствах и трех попытках поджога в период с 2018 по 2024 год. По данным следствия, подсудимый сконструировал самовоспламеняющееся устройство, которое он устанавливал на месте преступления и которое загоралось только через 12-24 часов после установки. Устройство представляло собой конструкцию из элементов питания, реле-переключателя, которым можно управлять удаленно, а также емкостей, заполненных легковоспламеняющимися жидкостями. Кроме того, обвиняемый покрывал конструкцию горючей краской, чтобы убедиться, что следы на поверхности конструкции, такие как отпечатки пальцев или следы ДНК, будут уничтожены. По версии обвинения, преступник действовал с целью "ощутить превосходство и насладиться предполагаемой беспомощностью и растерянностью следственных органов и населения". В основном подсудимый поджигал поленницы дров, лес, луга и охотничьи вышки. Однако с годами он стал выбирать и более ценные объекты для поджогов, такие как дачный домик одной семьи и лесную хижину с пасекой, оба неоднократно использовались владельцами для ночлега. В результате пожаров никто не пострадал. Летом 2024 года 47-летнего преступника все же удалось вычислить по следам ДНК, с того времени он находится в СИЗО. Представ перед земельным суд Ашаффенбурга, подсудимый сознался в некоторых поджогах, в которых его обвиняют. По его словам, он не хотел никому навредить и поступал так, чтобы о нём написали в прессе.
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германия, гессен, бавария, в мире
Германия, Гессен, Бавария, В мире
В Германии пожарный признался в совершении поджогов ради славы

Пожарный в Германии признался в поджогах, чтобы получить славу и признание

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пожарный-доброволец признался в суде в Германии, что совершил серию поджогов в районе на границе федеральных земель Гессен и Бавария, чтобы получить славу и признание общественности, сообщило агентство DPA.
Прокуратура обвиняет мужчину в 20 поджогах, двух поджогах при отягчающих обстоятельствах и трех попытках поджога в период с 2018 по 2024 год. По данным следствия, подсудимый сконструировал самовоспламеняющееся устройство, которое он устанавливал на месте преступления и которое загоралось только через 12-24 часов после установки. Устройство представляло собой конструкцию из элементов питания, реле-переключателя, которым можно управлять удаленно, а также емкостей, заполненных легковоспламеняющимися жидкостями. Кроме того, обвиняемый покрывал конструкцию горючей краской, чтобы убедиться, что следы на поверхности конструкции, такие как отпечатки пальцев или следы ДНК, будут уничтожены.
По версии обвинения, преступник действовал с целью "ощутить превосходство и насладиться предполагаемой беспомощностью и растерянностью следственных органов и населения".
В основном подсудимый поджигал поленницы дров, лес, луга и охотничьи вышки. Однако с годами он стал выбирать и более ценные объекты для поджогов, такие как дачный домик одной семьи и лесную хижину с пасекой, оба неоднократно использовались владельцами для ночлега. В результате пожаров никто не пострадал.
Летом 2024 года 47-летнего преступника все же удалось вычислить по следам ДНК, с того времени он находится в СИЗО. Представ перед земельным суд Ашаффенбурга, подсудимый сознался в некоторых поджогах, в которых его обвиняют. По его словам, он не хотел никому навредить и поступал так, чтобы о нём написали в прессе.
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