https://ria.ru/20250331/gepatit-2008378036.html

В Чехии растет число заболевших гепатитом А

В Чехии растет число заболевших гепатитом А - РИА Новости, 31.03.2025

В Чехии растет число заболевших гепатитом А

В Чехии быстрыми темпами распространяются заболевания гепатитом типа А, также известного как инфекционная желтуха или "болезнь грязных рук", в 2025 году... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:54:00+03:00

2025-03-31T12:54:00+03:00

2025-03-31T12:54:00+03:00

чехия

в мире

гепатит

гепатит a

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ПРАГА, 31 мар – РИА Новости. В Чехии быстрыми темпами распространяются заболевания гепатитом типа А, также известного как инфекционная желтуха или "болезнь грязных рук", в 2025 году зафиксировано уже 320 таких случаев, что составляет более половины показателя за весь прошлый год, сообщила в понедельник пресс-служба Государственного института здравоохранения (ГИЗ). "В республике за первые три месяца 2025 года зафиксировано 320 случаев заболевания вирусным гепатитом А. Данные прошлого года, когда было обнаружено 636 инфицированных, включая два смертельных случая, уже свидетельствовали о постепенном распространении инфекции по всей республике, и эта тенденция продолжилась в 2025 году. По данным ГИЗ, болезнь все шире распространяется и в других странах, не только европейских. Инфекция имеет длительный, до 50 дней, инкубационный период, что мешает ее быстрому обнаружению", - говорится в сообщении. Гепатит А часто называют "болезнью грязных рук", поскольку несоблюдение элементарных правил гигиены существенно способствует его распространению. Чаще всего такая проблема возникает там, где есть маленькие дети, а также в социально изолированных сообществах - среди бездомных или в общежитиях, отметили в ГИЗ. Вирус также часто передается через загрязненную воду, например, кубики льда в заведениях общепита. В некоторых странах не рекомендуется использовать воду из общественного пользования для чистки зубов или, например, для мытья овощей и фруктов. Передача возможна также через дверные ручки или поручни в общественном транспорте. По словам директора ГИЗ Барборы Мацковой, лучшей профилактикой заболевания гепатитом А является вакцинация, в идеале - в детском возрасте. По ее словам, в Чехии доступны безопасные и эффективные вакцины как для детей от одного года, так и для взрослых.

https://ria.ru/20241227/myte-ruk-1845020450.html

https://ria.ru/20250118/gepatit-1994336073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

чехия, в мире, гепатит, гепатит a