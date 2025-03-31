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ГД рассмотрит законопроект о статусе экстремистской организации - РИА Новости, 31.03.2025
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17:01 31.03.2025 (обновлено: 17:06 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/gd-2008456913.html
ГД рассмотрит законопроект о статусе экстремистской организации
ГД рассмотрит законопроект о статусе экстремистской организации - РИА Новости, 31.03.2025
ГД рассмотрит законопроект о статусе экстремистской организации
Госдума рассмотрит на этой неделе в первом чтении законопроект, согласно которому статус "экстремисткой" организация может получить из-за приговора... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:01:00+03:00
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общество
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александр жуков
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Госдума рассмотрит на этой неделе в первом чтении законопроект, согласно которому статус "экстремисткой" организация может получить из-за приговора руководителя, основателя или участника организации за экстремистскую деятельность, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков. Законопроектом предусматривается возможность признания экстремистской организацией также экстремистского сообщества в случае вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении лица за создание сообщества, предусмотренного статьей 282.1 УК РФ "Организация экстремистского сообщества", за руководство этим сообществом или участие в нем. В пояснительной записке отмечается, что данная мера представляется необходимой, учитывая общественную опасность экстремистских сообществ. "На этой неделе планируется три пленарных заседания. Несколько слов о том, что планируется рассмотреть на этой неделе… Законопроект, разработанный в целях совершенствования правового регулирования мер, направленных на противодействие экстремистской деятельности. И связанные с ним изменения в УК и УПК, касающиеся уточнения ответственности за организацию деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации", - сказал он журналистам.
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общество, россия, александр жуков, госдума рф, безопасность
Общество, Россия, Александр Жуков, Госдума РФ, Безопасность
ГД рассмотрит законопроект о статусе экстремистской организации

ГД рассмотрит проект о признании организации экстремистской из-за основателя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Госдума рассмотрит на этой неделе в первом чтении законопроект, согласно которому статус "экстремисткой" организация может получить из-за приговора руководителя, основателя или участника организации за экстремистскую деятельность, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
Законопроектом предусматривается возможность признания экстремистской организацией также экстремистского сообщества в случае вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении лица за создание сообщества, предусмотренного статьей 282.1 УК РФ "Организация экстремистского сообщества", за руководство этим сообществом или участие в нем. В пояснительной записке отмечается, что данная мера представляется необходимой, учитывая общественную опасность экстремистских сообществ.
"На этой неделе планируется три пленарных заседания. Несколько слов о том, что планируется рассмотреть на этой неделе… Законопроект, разработанный в целях совершенствования правового регулирования мер, направленных на противодействие экстремистской деятельности. И связанные с ним изменения в УК и УПК, касающиеся уточнения ответственности за организацию деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации", - сказал он журналистам.
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