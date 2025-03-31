https://ria.ru/20250331/gaz-2008030216.html

"Ищут донора". Киев планирует заплатить Москве два миллиарда долларов

"Ищут донора". Киев планирует заплатить Москве два миллиарда долларов - РИА Новости, 31.03.2025

"Ищут донора". Киев планирует заплатить Москве два миллиарда долларов

Запасы газа на Украине почти иссякли — пришлось залезть в технический резерв. В этом году нужно пять миллиардов кубометров. Аналитики констатируют: план,... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T08:00:00+03:00

2025-03-31T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Елена Савельева. Запасы газа на Украине почти иссякли — пришлось залезть в технический резерв. В этом году нужно пять миллиардов кубометров. Аналитики констатируют: план, конечно, хороший, но и объемы солидные. О том, что ждет украинцев, — в материале РИА Новости.Запасы истощеныВсе потратили за зиму. Выход один — резко нарастить импорт из Европы.Как уточнил гендиректор D.Trading (торговое подразделение энергохолдинга ДТЭК, Украина) Дмитрий Сахарук, требуется пять миллиардов кубов до апреля 2026-го. Для сравнения: в предыдущие сезоны хватало миллиарда.Ранее консалтинговая компания EXPRO сообщала: в феврале импорт газа подскочил в 12 раз. Объясняли существенным сокращением собственной добычи из-за повреждения объектов инфраструктуры и холодной погодой. Киеву надо сохранять такой темп, чтобы заполнить подземные хранилища (ПХГ).Ситуация тяжелаяКак отмечает Bloomberg, газовая инфраструктура Украины в плачевном состоянии.Эксперты склоняются к тому, что данные по ПХГ искусственно занижаются. Соответственно, сложно прогнозировать и потребности на следующую зиму."Резервы упали до 940 миллиона кубов. "Нафтогаз" декларировал самостоятельность в обеспечении внутреннего спроса, но не справился. Поэтому и взялись за экстренные поиски "донорского топлива", — говорит член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.Есть ли газВопрос и в том, где (и сумеет ли) Европа изыскать для союзника дополнительные объемы. В Брюсселе бравируют отказом от российских ресурсов и готовы как будто идти дальше, но полноценной и стабильной замены так и не нашли.Украина рассчитывает на закупки у польской компании Orlen. СПГ экспортируют норвежцы, но в основном в страны ЕС (прежде всего Германию). А в феврале они снизили добычу на 4,9%, указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Кстати, как пояснял министр экономики Словакии Денис Саков, газ на Украину поступает от компаний из Чехии и ФРГ. То есть через европейских посредников Киев продолжает по словацкому газопроводу получать с наценкой все то же российское топливо.В целом технических препятствий для поставок условно европейского газа на Украину нет. Однако свободные объемы закончились и трубопроводные возможности региона исчерпаны. Да и азиаты сидят на хвосте.Между тем ситуация в самом ЕС довольно безрадостная. По данным Gas Infrastructure Europe, заполненность ПХГ снизилась до 34% впервые более чем за три года — до 38 миллиардов кубов. Расходуется топливо стремительно. За отопительный сезон нетто-отбор (разница между отбором и закачкой) — более 68 миллиардов кубов.Лето в Европе прогнозируют жаркое, а динамику импорта газа, наоборот, — "холодной"."Желания бороться с Азиатско-Тихоокеанским регионом за своповые поставки СПГ у ЕС нет. Даже если возникнет острая необходимость "включиться в ценовую гонку", топливо направят на внутренние потребности", — подчеркивает Павел Марышев.Таким образом, добавляет эксперт, украинцам остается уповать лишь на то, что ЕС договорится с США."В этом случае газ пойдет на Украину через словацкий газопровод. А вот "производитель" — вопрос открытый. При реализации "директивной гипотезы" это может быть и Россия. Если удастся заполучить американский СПГ или свободный своп, то США или Катар. Многое зависит от подхода, который выберут европейские власти", — уточняет Марышев.Затратные планыА ведь еще есть проблема платежеспособности Киева.По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил кредит на закупку газа на 270 миллионов евро. Плюс 140 миллионов — гранты от правительства Норвегии.Явно мало для пяти миллиардов кубометров. По нынешним ценам это 2,3 миллиарда долларов без учета доставки, указывает Евгений Шатов.В общем, пополнить газовый резерв Киев сможет лишь частично. И это грозит не только веерными отключениями электричества, но и временными локдаунами. При условии соблюдения договоренностей об отказе атак на энергетическую инфраструктуру.

https://ria.ru/20250326/ukraina-2007427581.html

https://ria.ru/20250302/evropa-2002582054.html

https://ria.ru/20250303/gaz-2002836840.html

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