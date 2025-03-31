https://ria.ru/20250331/gaz-2008030216.html
"Ищут донора". Киев планирует заплатить Москве два миллиарда долларов
"Ищут донора". Киев планирует заплатить Москве два миллиарда долларов - РИА Новости, 31.03.2025
"Ищут донора". Киев планирует заплатить Москве два миллиарда долларов
Запасы газа на Украине почти иссякли — пришлось залезть в технический резерв. В этом году нужно пять миллиардов кубометров. Аналитики констатируют: план,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T08:00:00+03:00
2025-03-31T08:00:00+03:00
2025-03-31T08:01:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Елена Савельева. Запасы газа на Украине почти иссякли — пришлось залезть в технический резерв. В этом году нужно пять миллиардов кубометров. Аналитики констатируют: план, конечно, хороший, но и объемы солидные. О том, что ждет украинцев, — в материале РИА Новости.Запасы истощеныВсе потратили за зиму. Выход один — резко нарастить импорт из Европы.Как уточнил гендиректор D.Trading (торговое подразделение энергохолдинга ДТЭК, Украина) Дмитрий Сахарук, требуется пять миллиардов кубов до апреля 2026-го. Для сравнения: в предыдущие сезоны хватало миллиарда.Ранее консалтинговая компания EXPRO сообщала: в феврале импорт газа подскочил в 12 раз. Объясняли существенным сокращением собственной добычи из-за повреждения объектов инфраструктуры и холодной погодой. Киеву надо сохранять такой темп, чтобы заполнить подземные хранилища (ПХГ).Ситуация тяжелаяКак отмечает Bloomberg, газовая инфраструктура Украины в плачевном состоянии.Эксперты склоняются к тому, что данные по ПХГ искусственно занижаются. Соответственно, сложно прогнозировать и потребности на следующую зиму."Резервы упали до 940 миллиона кубов. "Нафтогаз" декларировал самостоятельность в обеспечении внутреннего спроса, но не справился. Поэтому и взялись за экстренные поиски "донорского топлива", — говорит член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.Есть ли газВопрос и в том, где (и сумеет ли) Европа изыскать для союзника дополнительные объемы. В Брюсселе бравируют отказом от российских ресурсов и готовы как будто идти дальше, но полноценной и стабильной замены так и не нашли.Украина рассчитывает на закупки у польской компании Orlen. СПГ экспортируют норвежцы, но в основном в страны ЕС (прежде всего Германию). А в феврале они снизили добычу на 4,9%, указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Кстати, как пояснял министр экономики Словакии Денис Саков, газ на Украину поступает от компаний из Чехии и ФРГ. То есть через европейских посредников Киев продолжает по словацкому газопроводу получать с наценкой все то же российское топливо.В целом технических препятствий для поставок условно европейского газа на Украину нет. Однако свободные объемы закончились и трубопроводные возможности региона исчерпаны. Да и азиаты сидят на хвосте.Между тем ситуация в самом ЕС довольно безрадостная. По данным Gas Infrastructure Europe, заполненность ПХГ снизилась до 34% впервые более чем за три года — до 38 миллиардов кубов. Расходуется топливо стремительно. За отопительный сезон нетто-отбор (разница между отбором и закачкой) — более 68 миллиардов кубов.Лето в Европе прогнозируют жаркое, а динамику импорта газа, наоборот, — "холодной"."Желания бороться с Азиатско-Тихоокеанским регионом за своповые поставки СПГ у ЕС нет. Даже если возникнет острая необходимость "включиться в ценовую гонку", топливо направят на внутренние потребности", — подчеркивает Павел Марышев.Таким образом, добавляет эксперт, украинцам остается уповать лишь на то, что ЕС договорится с США."В этом случае газ пойдет на Украину через словацкий газопровод. А вот "производитель" — вопрос открытый. При реализации "директивной гипотезы" это может быть и Россия. Если удастся заполучить американский СПГ или свободный своп, то США или Катар. Многое зависит от подхода, который выберут европейские власти", — уточняет Марышев.Затратные планыА ведь еще есть проблема платежеспособности Киева.По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил кредит на закупку газа на 270 миллионов евро. Плюс 140 миллионов — гранты от правительства Норвегии.Явно мало для пяти миллиардов кубометров. По нынешним ценам это 2,3 миллиарда долларов без учета доставки, указывает Евгений Шатов.В общем, пополнить газовый резерв Киев сможет лишь частично. И это грозит не только веерными отключениями электричества, но и временными локдаунами. При условии соблюдения договоренностей об отказе атак на энергетическую инфраструктуру.
https://ria.ru/20250326/ukraina-2007427581.html
https://ria.ru/20250302/evropa-2002582054.html
https://ria.ru/20250303/gaz-2002836840.html
https://ria.ru/20250314/orban-2004937432.html
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экономика, украина, киев, европа, денис шмыгаль, евросоюз, дтэк, нафтогаз украины, природный газ, транзит газа через украину, венгрия, словакия, чехия, германия
Экономика, Украина, Киев, Европа, Денис Шмыгаль, Евросоюз, ДТЭК, Нафтогаз Украины, Природный газ, транзит газа через Украину, Венгрия, Словакия, Чехия, Германия
"Ищут донора". Киев планирует заплатить Москве два миллиарда долларов
Экономист Марышев: перед Украиной остро встал вопрос поиска "донорского газа"
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Елена Савельева. Запасы газа на Украине почти иссякли — пришлось залезть в технический резерв. В этом году нужно пять миллиардов кубометров. Аналитики констатируют: план, конечно, хороший, но и объемы солидные. О том, что ждет украинцев, — в материале РИА Новости.
Все потратили за зиму. Выход один — резко нарастить импорт из Европы.
Как уточнил гендиректор D.Trading (торговое подразделение энергохолдинга ДТЭК, Украина) Дмитрий Сахарук, требуется пять миллиардов кубов до апреля 2026-го. Для сравнения: в предыдущие сезоны хватало миллиарда.
Ранее консалтинговая компания EXPRO сообщала: в феврале импорт газа подскочил в 12 раз. Объясняли существенным сокращением собственной добычи из-за повреждения объектов инфраструктуры и холодной погодой. Киеву надо сохранять такой темп, чтобы заполнить подземные хранилища (ПХГ).
Как отмечает Bloomberg
, газовая инфраструктура Украины в плачевном состоянии.
Эксперты склоняются к тому, что данные по ПХГ искусственно занижаются. Соответственно, сложно прогнозировать и потребности на следующую зиму.
«
"Резервы упали до 940 миллиона кубов. "Нафтогаз" декларировал самостоятельность в обеспечении внутреннего спроса, но не справился. Поэтому и взялись за экстренные поиски "донорского топлива", — говорит член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.
Вопрос и в том, где (и сумеет ли) Европа изыскать для союзника дополнительные объемы. В Брюсселе бравируют отказом от российских ресурсов и готовы как будто идти дальше, но полноценной и стабильной замены так и не нашли.
«
Украина рассчитывает на закупки у польской компании Orlen. СПГ экспортируют норвежцы, но в основном в страны ЕС (прежде всего Германию). А в феврале они снизили добычу на 4,9%, указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
Кстати, как пояснял министр экономики Словакии Денис Саков, газ на Украину поступает от компаний из Чехии и ФРГ. То есть через европейских посредников Киев продолжает по словацкому газопроводу получать с наценкой все то же российское топливо.
В целом технических препятствий для поставок условно европейского газа на Украину нет. Однако свободные объемы закончились и трубопроводные возможности региона исчерпаны. Да и азиаты сидят на хвосте.
Между тем ситуация в самом ЕС довольно безрадостная. По данным Gas Infrastructure Europe, заполненность ПХГ снизилась до 34% впервые более чем за три года — до 38 миллиардов кубов. Расходуется топливо стремительно. За отопительный сезон нетто-отбор (разница между отбором и закачкой) — более 68 миллиардов кубов.
Лето в Европе прогнозируют жаркое, а динамику импорта газа, наоборот, — "холодной".
«
"Желания бороться с Азиатско-Тихоокеанским регионом за своповые поставки СПГ у ЕС нет. Даже если возникнет острая необходимость "включиться в ценовую гонку", топливо направят на внутренние потребности", — подчеркивает Павел Марышев.
Таким образом, добавляет эксперт, украинцам остается уповать лишь на то, что ЕС договорится с США.
"В этом случае газ пойдет на Украину через словацкий газопровод. А вот "производитель" — вопрос открытый. При реализации "директивной гипотезы" это может быть и Россия. Если удастся заполучить американский СПГ или свободный своп, то США или Катар. Многое зависит от подхода, который выберут европейские власти", — уточняет Марышев.
А ведь еще есть проблема платежеспособности Киева.
По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил кредит на закупку газа на 270 миллионов евро. Плюс 140 миллионов — гранты от правительства Норвегии.
«
Явно мало для пяти миллиардов кубометров. По нынешним ценам это 2,3 миллиарда долларов без учета доставки, указывает Евгений Шатов.
В общем, пополнить газовый резерв Киев сможет лишь частично. И это грозит не только веерными отключениями электричества, но и временными локдаунами. При условии соблюдения договоренностей об отказе атак на энергетическую инфраструктуру.