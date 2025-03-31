https://ria.ru/20250331/gagauziya-2008347678.html

Замглавы Гагаузии рассказал о ситуации в автономии после ареста Гуцул

Замглавы Гагаузии рассказал о ситуации в автономии после ареста Гуцул - РИА Новости, 31.03.2025

Замглавы Гагаузии рассказал о ситуации в автономии после ареста Гуцул

Все органы власти в Гагаузии продолжают работать в штатном режиме после ареста главы автономии Евгении Гуцул, но диалога с Кишиневом нет, заявил первый замглавы РИА Новости, 31.03.2025

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гагаузия

евгения гуцул

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все органы власти в Гагаузии продолжают работать в штатном режиме после ареста главы автономии Евгении Гуцул, но диалога с Кишиневом нет, заявил первый замглавы региона в составе Молдавии Илья Узун."Все органы власти гагаузской автономии - народное собрание, исполнительный комитет - работают в штатном режиме ... Однако, самое главное, у нас нет взаимодействия Комрата с Кишиневом", - сказал Узун в эфире канала "Россия 24".Он подчеркнул, что после ареста Гуцул конструктивного диалога с молдавскими властями вообще нет, и на контакт Кишинев не идет.Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Районный суд Кишинева 28 марта частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.

https://ria.ru/20250330/gagauziya-2008279084.html

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