Замглавы Гагаузии рассказал о ситуации в автономии после ареста Гуцул
Узун: органы власти в Гагаузии работают в штатном режиме после ареста Гуцул
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все органы власти в Гагаузии продолжают работать в штатном режиме после ареста главы автономии Евгении Гуцул, но диалога с Кишиневом нет, заявил первый замглавы региона в составе Молдавии Илья Узун.
"Все органы власти гагаузской автономии - народное собрание, исполнительный комитет - работают в штатном режиме ... Однако, самое главное, у нас нет взаимодействия Комрата с Кишиневом", - сказал Узун в эфире канала "Россия 24".
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Районный суд Кишинева 28 марта частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.