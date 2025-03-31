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Замглавы Гагаузии рассказал о ситуации в автономии после ареста Гуцул - РИА Новости, 31.03.2025
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11:06 31.03.2025 (обновлено: 12:12 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/gagauziya-2008347678.html
Замглавы Гагаузии рассказал о ситуации в автономии после ареста Гуцул
Замглавы Гагаузии рассказал о ситуации в автономии после ареста Гуцул - РИА Новости, 31.03.2025
Замглавы Гагаузии рассказал о ситуации в автономии после ареста Гуцул
Все органы власти в Гагаузии продолжают работать в штатном режиме после ареста главы автономии Евгении Гуцул, но диалога с Кишиневом нет, заявил первый замглавы РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:06:00+03:00
2025-03-31T12:12:00+03:00
гагаузия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
кишинев
молдавия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все органы власти в Гагаузии продолжают работать в штатном режиме после ареста главы автономии Евгении Гуцул, но диалога с Кишиневом нет, заявил первый замглавы региона в составе Молдавии Илья Узун."Все органы власти гагаузской автономии - народное собрание, исполнительный комитет - работают в штатном режиме ... Однако, самое главное, у нас нет взаимодействия Комрата с Кишиневом", - сказал Узун в эфире канала "Россия 24".Он подчеркнул, что после ареста Гуцул конструктивного диалога с молдавскими властями вообще нет, и на контакт Кишинев не идет.Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Районный суд Кишинева 28 марта частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
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гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, кишинев, молдавия, в мире
Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Кишинев, Молдавия, В мире
Замглавы Гагаузии рассказал о ситуации в автономии после ареста Гуцул

Узун: органы власти в Гагаузии работают в штатном режиме после ареста Гуцул

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Все органы власти в Гагаузии продолжают работать в штатном режиме после ареста главы автономии Евгении Гуцул, но диалога с Кишиневом нет, заявил первый замглавы региона в составе Молдавии Илья Узун.
"Все органы власти гагаузской автономии - народное собрание, исполнительный комитет - работают в штатном режиме ... Однако, самое главное, у нас нет взаимодействия Комрата с Кишиневом", - сказал Узун в эфире канала "Россия 24".
Он подчеркнул, что после ареста Гуцул конструктивного диалога с молдавскими властями вообще нет, и на контакт Кишинев не идет.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Районный суд Кишинева 28 марта частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
Жители Гагаузии на сходе в поддержку Гуцул - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Жители Гагаузии продолжают народные сходы в поддержку Гуцул
Вчера, 21:01
 
ГагаузияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулКишиневМолдавияВ мире
 
 
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