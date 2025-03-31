https://ria.ru/20250331/gagauzija-2008498584.html

В Гагаузии прошли митинги в поддержку Гуцул

В Гагаузии прошли митинги в поддержку Гуцул - РИА Новости, 31.03.2025

В Гагаузии прошли митинги в поддержку Гуцул

В нескольких населенных пунктах Гагаузии прошли массовые акции в поддержку главы автономии Евгении Гуцул, сообщили в пресс-службе руководителя региона. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T19:17:00+03:00

2025-03-31T19:17:00+03:00

2025-03-31T20:46:00+03:00

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КИШИНЕВ, 31 мар — РИА Новости. В нескольких населенных пунктах Гагаузии прошли массовые акции в поддержку главы автономии Евгении Гуцул, сообщили в пресс-службе руководителя региона."Массовые сходы в поддержку Евгении Гуцул прошли в селах Чишмикиой, Етулия и Русская Киселия. Сельчане вышли на акции протеста, чтобы сказать нет давлению на законно избранного башкана и демонтажу автономии, да — сильной и процветающей Гагаузии в рамках независимой Республики Молдова", — говорится в публикации.По убеждению выступающих, главу региона преследуют не за преступления, а за позицию и защиту интересов автономии. В принятых декларациях жители сел выразили возмущение действиями прокуратуры, судебных инстанций и потребовали немедленно освободить Гуцул из-под стражи. Задержание ГуцулНародные сходы на юге Молдавии в поддержку Гуцул начались после ее ареста 25 марта. Митинги и экстренные заседания местных советов в ее поддержку прошли в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах, Конгазе, Бешалме, Светлом, Копчаке, Казаклии, Дезгинже, Буджаке и других населенных пунктах автономии.Главу Гагаузии доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа. Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м. Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию. По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте политика сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, и отметила, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Комратом. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверку результатов самих выборов.

https://ria.ru/20250331/gagauziya-2008347678.html

https://ria.ru/20250331/gagauziya-2008480935.html

https://ria.ru/20250331/prokuratura-2008323034.html

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