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Гагаузия рассчитывает на освобождение Гуцул, заявил замглавы автономии - РИА Новости, 31.03.2025
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11:30 31.03.2025 (обновлено: 12:13 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/gagauzija-2008352474.html
Гагаузия рассчитывает на освобождение Гуцул, заявил замглавы автономии
Гагаузия рассчитывает на освобождение Гуцул, заявил замглавы автономии - РИА Новости, 31.03.2025
Гагаузия рассчитывает на освобождение Гуцул, заявил замглавы автономии
Власти Гагаузии рассчитывают на освобождение главы автономии Евгении Гуцул из-под ареста судом в Молдавии, но если придется, будут добиваться этого в... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:30:00+03:00
2025-03-31T12:13:00+03:00
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Власти Гагаузии рассчитывают на освобождение главы автономии Евгении Гуцул из-под ареста судом в Молдавии, но если придется, будут добиваться этого в международных структурах, заявил первый замглавы автономии Илья Узун. "Мы надеемся, что все же суд примет иное решение, правильное решение - освободить Евгению Александровну Гуцул, так как она ни в чем не виновата. Если будет самый худший вариант, будем добиваться этого в международных структурах. Мы будем доказывать, что Евгения Александровна незаконно удерживается", - сказал Узун в эфире канала "Россия 24".Районный суд Кишинева 28 марта частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
https://ria.ru/20250330/gutsul-2008243776.html
https://ria.ru/20250331/gagauziya-2008347678.html
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гагаузия, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, в мире
Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире
Гагаузия рассчитывает на освобождение Гуцул, заявил замглавы автономии

Узун: Гагаузия готова добиваться освобождения Гуцул на международном уровне

© SputnikСторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания СИЗО №13 в Кишиневе. Кадр видео
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания СИЗО №13 в Кишиневе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Sputnik
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания СИЗО №13 в Кишиневе. Кадр видео
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Власти Гагаузии рассчитывают на освобождение главы автономии Евгении Гуцул из-под ареста судом в Молдавии, но если придется, будут добиваться этого в международных структурах, заявил первый замглавы автономии Илья Узун.
"Мы надеемся, что все же суд примет иное решение, правильное решение - освободить Евгению Александровну Гуцул, так как она ни в чем не виновата. Если будет самый худший вариант, будем добиваться этого в международных структурах. Мы будем доказывать, что Евгения Александровна незаконно удерживается", - сказал Узун в эфире канала "Россия 24".
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Гуцул сидит за гагаузский народ, заявил представитель диаспоры
Вчера, 15:27
Районный суд Кишинева 28 марта частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Замглавы Гагаузии рассказал о ситуации в автономии после ареста Гуцул
11:06
 
ГагаузияМолдавияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулВ мире
 
 
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