https://ria.ru/20250331/frantsiya-2008514435.html

Защита попросит рассмотреть апелляцию на приговор Ле Пен до 2027 года

Защита попросит рассмотреть апелляцию на приговор Ле Пен до 2027 года - РИА Новости, 31.03.2025

Защита попросит рассмотреть апелляцию на приговор Ле Пен до 2027 года

Защита лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен будет добиваться, чтобы апелляция на ее приговор была рассмотрена до... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T21:54:00+03:00

2025-03-31T21:54:00+03:00

2025-03-31T21:54:00+03:00

в мире

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приговор марин ле пен

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ПАРИЖ, 31 мар – РИА Новости. Защита лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен будет добиваться, чтобы апелляция на ее приговор была рассмотрена до 2027 года, когда во Франции должны пройти следующие президентские выборы, заявил в понедельник адвокат политика Родольф Босселю. Одним из пунктов приговора Ле Пен является запрет избираться в органы госвласти в течение пяти лет. Таким образом, она не сможет баллотироваться в президенты в 2027 году. "Да, очевидно", - сказал Босселю в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос о том, затребует ли он, чтобы апелляционный процесс состоялся до 2027 года. По словам адвоката, защита не собирается "сидеть сложа руки" перед лицом сложившейся "скандальной во всех отношениях ситуации". Он заявил, что есть "узкая юридическая тропа", по которой стороны защиты намерена пройти, чтобы добиться снятия запрета на участие Ле Пен в выборах. Босселю также напомнил, что Марин Ле Пен "никогда не оспаривала реальность фактов", однако заявляла, что вменяемые ей нарушения не могут повлечь за собой "уголовное осуждение". Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам партии, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить один миллион евро. Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.

https://ria.ru/20250331/lepen-2008511874.html

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