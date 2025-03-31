Рейтинг@Mail.ru
Защита попросит рассмотреть апелляцию на приговор Ле Пен до 2027 года - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/frantsiya-2008514435.html
Защита попросит рассмотреть апелляцию на приговор Ле Пен до 2027 года
Защита попросит рассмотреть апелляцию на приговор Ле Пен до 2027 года - РИА Новости, 31.03.2025
Защита попросит рассмотреть апелляцию на приговор Ле Пен до 2027 года
Защита лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен будет добиваться, чтобы апелляция на ее приговор была рассмотрена до... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T21:54:00+03:00
2025-03-31T21:54:00+03:00
в мире
франция
марин ле пен
европарламент
приговор марин ле пен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975543631_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ea5a85ec57adb3311ec83a5dc684b598.jpg
ПАРИЖ, 31 мар – РИА Новости. Защита лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен будет добиваться, чтобы апелляция на ее приговор была рассмотрена до 2027 года, когда во Франции должны пройти следующие президентские выборы, заявил в понедельник адвокат политика Родольф Босселю. Одним из пунктов приговора Ле Пен является запрет избираться в органы госвласти в течение пяти лет. Таким образом, она не сможет баллотироваться в президенты в 2027 году. "Да, очевидно", - сказал Босселю в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос о том, затребует ли он, чтобы апелляционный процесс состоялся до 2027 года. По словам адвоката, защита не собирается "сидеть сложа руки" перед лицом сложившейся "скандальной во всех отношениях ситуации". Он заявил, что есть "узкая юридическая тропа", по которой стороны защиты намерена пройти, чтобы добиться снятия запрета на участие Ле Пен в выборах. Босселю также напомнил, что Марин Ле Пен "никогда не оспаривала реальность фактов", однако заявляла, что вменяемые ей нарушения не могут повлечь за собой "уголовное осуждение". Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам партии, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить один миллион евро. Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
https://ria.ru/20250331/lepen-2008511874.html
https://ria.ru/20250331/medvedev-2008507873.html
https://ria.ru/20250331/salvini-2008403413.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975543631_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc4b59720eb0a9b164b771eb0e6a70f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, марин ле пен, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Франция, Марин Ле Пен, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Защита попросит рассмотреть апелляцию на приговор Ле Пен до 2027 года

Адвокат Босселю: Ле Пен попросит рассмотреть апелляцию на ее приговор до 2027-го

© AP Photo / Louise DelmotteМарин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже
Марин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 31 мар – РИА Новости. Защита лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен будет добиваться, чтобы апелляция на ее приговор была рассмотрена до 2027 года, когда во Франции должны пройти следующие президентские выборы, заявил в понедельник адвокат политика Родольф Босселю.
Одним из пунктов приговора Ле Пен является запрет избираться в органы госвласти в течение пяти лет. Таким образом, она не сможет баллотироваться в президенты в 2027 году.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Ле Пен назвала решение суда против нее политическим
Вчера, 21:13
"Да, очевидно", - сказал Босселю в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос о том, затребует ли он, чтобы апелляционный процесс состоялся до 2027 года.
По словам адвоката, защита не собирается "сидеть сложа руки" перед лицом сложившейся "скандальной во всех отношениях ситуации". Он заявил, что есть "узкая юридическая тропа", по которой стороны защиты намерена пройти, чтобы добиться снятия запрета на участие Ле Пен в выборах.
Босселю также напомнил, что Марин Ле Пен "никогда не оспаривала реальность фактов", однако заявляла, что вменяемые ей нарушения не могут повлечь за собой "уголовное осуждение".
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Медведев выступил с предложением французам после приговора Ле Пен
Вчера, 20:24
Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам партии, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить один миллион евро.
Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже. 31 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Италии назвали приговор Ле Пен объявлением войны
Вчера, 14:29
 
В миреФранцияМарин Ле ПенЕвропарламентПриговор Марин Ле Пен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала