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Адвокат Ле Пен рассказал, как она восприняла приговор - РИА Новости, 31.03.2025
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20:09 31.03.2025 (обновлено: 20:27 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/frantsiya-2008506182.html
Адвокат Ле Пен рассказал, как она восприняла приговор
Адвокат Ле Пен рассказал, как она восприняла приговор - РИА Новости, 31.03.2025
Адвокат Ле Пен рассказал, как она восприняла приговор
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен была "глубоко потрясена" вынесенным ей приговором по делу о растрате... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T20:09:00+03:00
2025-03-31T20:27:00+03:00
европарламент
франция
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в мире
приговор марин ле пен
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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен была "глубоко потрясена" вынесенным ей приговором по делу о растрате средств Европарламента, заявил в понедельник адвокат политика Родольф Босселю."Она также глубоко потрясена этим решением", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить один миллион евро.Дло касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
https://ria.ru/20250331/mask-2008497251.html
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европарламент, франция, марин ле пен, в мире, приговор марин ле пен
Европарламент, Франция, Марин Ле Пен, В мире, Приговор Марин Ле Пен
Адвокат Ле Пен рассказал, как она восприняла приговор

Адвокат Ле Пен заявил, что она была потрясена приговором по делу о растрате

© AP Photo / Louise DelmotteМарин Ле Пен в здании суда в Париже
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
Марин Ле Пен в здании суда в Париже
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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен была "глубоко потрясена" вынесенным ей приговором по делу о растрате средств Европарламента, заявил в понедельник адвокат политика Родольф Босселю.
"Она также глубоко потрясена этим решением", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Маск высказался о приговоре Ле Пен
Вчера, 19:09
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.
Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить один миллион евро.
Дло касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Премьер Франции выразил обеспокоенность из-за приговора Ле Пен
Вчера, 18:39
 
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