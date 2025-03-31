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Лидер нидерландской партии заявил, что верит в победу Ле Пен на выборах
Лидер нидерландской партии заявил, что верит в победу Ле Пен на выборах - РИА Новости, 31.03.2025
Лидер нидерландской партии заявил, что верит в победу Ле Пен на выборах
Лидер правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс назвал жестким приговор суда в отношении лидера французской фракции правой... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:49:00+03:00
2025-03-31T14:49:00+03:00
2025-03-31T15:16:00+03:00
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ГААГА, 31 мар - РИА Новости. Лидер правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс назвал жестким приговор суда в отношении лидера французской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и заявил, что верит в нее и в то, что она станет президентом Франции. "Я потрясен невероятно жестким приговором в отношении Марин Ле Пен. Я поддерживаю ее и верю в нее на все 100%, а также верю, что она выиграет апелляцию и станет президентом Франции", - написал Вилдерс в Х. В понедельник Марин Ле Пен была приговорена судом Парижа к штрафу в 100 тысяч евро против запрошенных обвинением 300 тысяч евро. Она не сможет быть избранной в органы власти в течение 5 лет, приговор вступает в силу немедленно. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома. Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года, на которых она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.
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в мире, франция, нидерланды, марин ле пен, герт вилдерс, приговор марин ле пен
В мире, Франция, Нидерланды, Марин Ле Пен, Герт Вилдерс, Приговор Марин Ле Пен
Лидер нидерландской партии заявил, что верит в победу Ле Пен на выборах
Герт Вилдерс заявил, что верит в президентство Марин Ле Пен во Франции