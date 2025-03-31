https://ria.ru/20250331/frantsiya-2008409498.html

Лидер нидерландской партии заявил, что верит в победу Ле Пен на выборах

Лидер нидерландской партии заявил, что верит в победу Ле Пен на выборах - РИА Новости, 31.03.2025

Лидер нидерландской партии заявил, что верит в победу Ле Пен на выборах

Лидер правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс назвал жестким приговор суда в отношении лидера французской фракции правой... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:49:00+03:00

2025-03-31T14:49:00+03:00

2025-03-31T15:16:00+03:00

в мире

франция

нидерланды

марин ле пен

герт вилдерс

приговор марин ле пен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008412251_0:126:3076:1856_1920x0_80_0_0_ddf42472859becab10fb7d88a01dd60d.jpg

ГААГА, 31 мар - РИА Новости. Лидер правой Партии свободы (PVV) из правящей коалиции в Нидерландах Герт Вилдерс назвал жестким приговор суда в отношении лидера французской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и заявил, что верит в нее и в то, что она станет президентом Франции. "Я потрясен невероятно жестким приговором в отношении Марин Ле Пен. Я поддерживаю ее и верю в нее на все 100%, а также верю, что она выиграет апелляцию и станет президентом Франции", - написал Вилдерс в Х. В понедельник Марин Ле Пен была приговорена судом Парижа к штрафу в 100 тысяч евро против запрошенных обвинением 300 тысяч евро. Она не сможет быть избранной в органы власти в течение 5 лет, приговор вступает в силу немедленно. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома. Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года, на которых она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.

https://ria.ru/20250331/salvini-2008403413.html

франция

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, нидерланды, марин ле пен, герт вилдерс, приговор марин ле пен