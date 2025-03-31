https://ria.ru/20250331/frantsiya-2008405329.html

Во Франции сравнили приговор Ле Пен с недопуском Джорджеску к выборам

Во Франции сравнили приговор Ле Пен с недопуском Джорджеску к выборам - РИА Новости, 31.03.2025

Во Франции сравнили приговор Ле Пен с недопуском Джорджеску к выборам

Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, комментируя приговор лидеру французской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен,... РИА Новости, 31.03.2025

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2025-03-31T14:35:00+03:00

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в мире

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марин ле пен

кэлин джеорджеску

николя дюпон-эньян

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, комментируя приговор лидеру французской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, поставил его в один ряд с недопуском оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску к президентским выборам в Румынии и заявил о подрыве демократии властями. Ранее Марин Ле Пен была приговорена судом к штрафу в 100 тысяч евро против запрошенных обвинением 300 тысяч евро. Она не сможет быть избранной в органы власти в течение 5 лет, приговор вступает в силу немедленно. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома. Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года, на которых она, согласно опросам, была ведущим кандидатом. "Румыния несколько недель назад и, сейчас, недопуск Ле Пен к выборам 2027 года: двойные стандарты правительства судей мешают народному суверенитету и подрывают нашу демократию", - написал Дюпон-Эньян в соцсети X. Ранее конституционный суд Румынии единогласно отклонил все жалобы оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, подтвердив его недопуск к президентским выборам. Джеорджеску назвал решение КС ударом по демократии и призвал своих сторонников сохранять приверженность идеалам свободы и достоинства.

https://ria.ru/20250331/zakharova-2008403087.html

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в мире, румыния, франция, марин ле пен, кэлин джеорджеску, николя дюпон-эньян