Во Франции сравнили приговор Ле Пен с недопуском Джорджеску к выборам
Дюпон-Эньян сравнил приговор Ле Пен с ситуацией вокруг Дорджеску в Румынии
© Getty Images / Tom NicholsonМарин Ле Пен после заседания суда в Париже. 31 марта 2025
© Getty Images / Tom Nicholson
Марин Ле Пен после заседания суда в Париже. 31 марта 2025
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, комментируя приговор лидеру французской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, поставил его в один ряд с недопуском оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску к президентским выборам в Румынии и заявил о подрыве демократии властями.
Ранее Марин Ле Пен была приговорена судом к штрафу в 100 тысяч евро против запрошенных обвинением 300 тысяч евро. Она не сможет быть избранной в органы власти в течение 5 лет, приговор вступает в силу немедленно. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома. Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года, на которых она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.
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"Румыния несколько недель назад и, сейчас, недопуск Ле Пен к выборам 2027 года: двойные стандарты правительства судей мешают народному суверенитету и подрывают нашу демократию", - написал Дюпон-Эньян в соцсети X.
Ранее конституционный суд Румынии единогласно отклонил все жалобы оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, подтвердив его недопуск к президентским выборам. Джеорджеску назвал решение КС ударом по демократии и призвал своих сторонников сохранять приверженность идеалам свободы и достоинства.
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