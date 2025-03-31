https://ria.ru/20250331/fotokonkurs-2007972709.html

Организаторы фотоконкурса "Оранжевый гид" продлили прием заявок

Организаторы фотоконкурса "Оранжевый гид" продлили прием заявок - РИА Новости, 31.03.2025

Организаторы фотоконкурса "Оранжевый гид" продлили прием заявок

Прием заявок на всероссийский фотоконкурс "Оранжевый гид" продлили до 15 апреля, сообщают организаторы. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T09:00:00+03:00

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россия

фотография

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Прием заявок на всероссийский фотоконкурс "Оранжевый гид" продлили до 15 апреля, сообщают организаторы.Конкурс организовало издательство "Бомбора". Там отметили, что принять участие в конкурсе может любой участник. Победители смогут запечатлеть свое творчество на страницах подарочного издания "Оранжевый гид" – серии книг о путешествиях."По многочисленным просьбам потенциальных участников в издательстве решили продлить прием заявок до 15 апреля, чтобы дать возможность еще большему количеству любителей и профессионалов из всех уголков страны проявить себя и показать любимые места России через призму своего объектива", – отметили в издательстве.Как сообщили организаторы, на конкурс уже поступило более 2,5 тысяч работ со всей России. Больше всего заявок пришло в номинации "Природный пейзаж" (около 900 работ).Заявки поступают из разных уголков России. Наибольшее число снимков пришло из Москвы и Московской области (41%), Санкт-Петербурга (29%), Екатеринбурга (17%) и Ростова-на-Дону (7%). Самыми активными участниками являются женщины, от них организаторы получили почти 90% работ.

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фотография