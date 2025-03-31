Рейтинг@Mail.ru
Лучшие фото РИА Новости, март 2025 года - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 31.03.2025 (обновлено: 12:36 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/foto-2007996719.html
Лучшие фото РИА Новости, март 2025 года
Лучшие фото РИА Новости, март 2025 года - РИА Новости, 31.03.2025
Лучшие фото РИА Новости, март 2025 года
Предлагаем вниманию читателей подборку ярких кадров фотохроники уходящего месяца.
2025-03-31T08:00:00+03:00
2025-03-31T12:36:00+03:00
фото
россия
большой театр
курская область
александр вучич
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992341_910:281:3072:1497_1920x0_80_0_0_bd4b1878754b7c95bf9a47cc94e37df9.jpg
россия
курская область
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992341_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_252ac910a870c9f26ede0585b23df944.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, россия, большой театр, курская область, александр вучич, валерий герасимов, владимир путин, суджанский район, культура, мода
Фото, Россия, Большой театр, Курская область, Александр Вучич, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Суджанский район, Культура, мода

Лучшие фото РИА Новости, март 2025 года

Читать ria.ru в
Дзен
Предлагаем вниманию читателей подборку ярких кадров фотохроники уходящего месяца.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Спортсменки перед началом выступления на соревнованиях на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.

Спортсмены перед началом выступления на соревнованиях на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской революции в Новосибирске

Спортсменки перед началом выступления на соревнованиях на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 29
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии России поздравляют женщин с Международным женским днем на улице Кирова в Новосибирске.

Курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ поздравляют женщин с Международным женским днем на улице Кирова в Новосибирске

Курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии России поздравляют женщин с Международным женским днем на улице Кирова в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 29
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Показ одежды бренда Masterpeace на IV Московской неделе моды.

Показ одежды бренда Masterpeace на четвертой Московской неделе моды

Показ одежды бренда Masterpeace на IV Московской неделе моды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 29
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов на одном из пунктов управления курской группировкой войск, 12 марта 2025 года.

Президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой

Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов на одном из пунктов управления курской группировкой войск, 12 марта 2025 года.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 29
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Военнослужащие подразделения спецназа "Ахмат" эвакуируют мирных жителей из города Суджи.

Военнослужащие подразделения спецназа Ахмат проводят эвакуацию мирных жителей из города Суджа

Военнослужащие подразделения спецназа "Ахмат" эвакуируют мирных жителей из города Суджи.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 29
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Сотрудники спецслужб работают у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве.

Сотрудники спецслужб работают у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве

Сотрудники спецслужб работают у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 29
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Военнослужащий батальонной тактической группы "Каштан" спецназа "Ахмат" в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ.

Военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

Военнослужащий батальонной тактической группы "Каштан" спецназа "Ахмат" в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 29
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Участницы команды "Парадиз" выступают с произвольной программой на чемпионате России по синхронному катанию на коньках в Санкт-Петербурге.

Участницы команды Парадиз выступают с произвольной программой на Чемпионате России по синхронному катанию на коньках 2025 в Санкт-Петербурге

Участницы команды "Парадиз" выступают с произвольной программой на чемпионате России по синхронному катанию на коньках в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 29
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Акция протеста студентов и оппозиции в Белграде возле администрации президента Сербии Александра Вучича.

Акция протеста в Белграде. Протестующие перекрыли улицы Кнеза Милоша и Короля Милана возле администрации президента Сербии Александра Вучича

Акция протеста студентов и оппозиции в Белграде возле администрации президента Сербии Александра Вучича.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 29
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Актриса Софья Шидловская в роли младшей дочери Марселя Катрины в спектакле "Восемь разгневанных женщин" режиссера Аллы Сигаловой по пьесе Робера Тома в МХТ имени А. П. Чехова в Москве.

Актриса Софья Шидловская в роли младшей дочери Марселя Катрины в спектакле 8 разгневанных женщин режиссера Аллы Сигаловой по пьесе Робера Тома в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

Актриса Софья Шидловская в роли младшей дочери Марселя Катрины в спектакле "Восемь разгневанных женщин" режиссера Аллы Сигаловой по пьесе Робера Тома в МХТ имени А. П. Чехова в Москве.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
10 из 29
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области.

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
11 из 29
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Показ одежды бренда SERGEY SYSOEV fashion school на IV Московской неделе моды.

Показ одежды бренда SERGEY SYSOEV fashion school на четвертой Московской неделе моды

Показ одежды бренда SERGEY SYSOEV fashion school на IV Московской неделе моды.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 29
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле.
Участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле
Участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
13 из 29
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Софья Самодурова во время показательных выступлений на чемпионате России по синхронному катанию на коньках в Санкт-Петербурге.

Софья Самодурова во время показательных выступлений на Чемпионате России по синхронному катанию на коньках 2025 в Санкт-Петербурге

Софья Самодурова во время показательных выступлений на чемпионате России по синхронному катанию на коньках в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
14 из 29
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Атомный ледокол "Якутия" у Канонерского острова в Санкт-Петербурге.

Атомный ледокол Якутия на Канонерском острове в Санкт-Петербурге

Атомный ледокол "Якутия" у Канонерского острова в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
15 из 29
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Показ одежды бренда Cosareve на IV Московской неделе моды.

Показ одежды бренда Cosareve (Москва) на четвертой Московской неделе моды

Показ одежды бренда Cosareve на IV Московской неделе моды.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 29
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Участницы женского забега Beauty Run, который прошел 8 марта в Городском саду в Краснодаре.

Участницы женского забега Beauty Run, который прошел 8 марта в Городском Саду в Краснодаре

Участницы женского забега Beauty Run, который прошел 8 марта в Городском саду в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
17 из 29
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" в курском приграничье.

Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град 40-й бригады морской пехоты группировки войск Север на Курском направлении СВО

Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" в курском приграничье.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
18 из 29
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Вратарь ФК "Динамо" Андрей Лунев пропускает мяч в свои ворота в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Локомотив" и ФК "Динамо".

Вратарь ФК Динамо Андрей Лунёв пропускает мяч в свои ворота в матче 21-го тура чемпионата России по футболу

Вратарь ФК "Динамо" Андрей Лунев пропускает мяч в свои ворота в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Локомотив" и ФК "Динамо".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
19 из 29
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Сгоревшие в результате поджога 22 автомобиля на стоянке на улице Пихтовой во Владивостоке.

Сгоревшие автомобили на стоянке на улице Пихтовая во Владивостоке

Сгоревшие в результате поджога 22 автомобиля на стоянке на улице Пихтовой во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
20 из 29
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Шоу Юрия Куклачева "Самый добрый клоун" в культурном центре "Сайдаш" в Казани.

Шоу Юрия Куклачева Самый добрый клоун в культурном центре Сайдаш в Казани

Шоу Юрия Куклачева "Самый добрый клоун" в культурном центре "Сайдаш" в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
21 из 29
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВорона в сквере у Коньковского пруда во время снегопада в Москве.
Ворона в сквере у Коньковского пруда во время снегопада в Москве
Ворона в сквере у Коньковского пруда во время снегопада в Москве.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
22 из 29
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне.
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
23 из 29
© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанк

Чемпионат России по зимнему плаванию в рамках 90-го Праздника Севера на Семеновском озере Мурманска.

Чемпионат России по зимнему плаванию 2025 в рамках 90-го Праздника Севера на Семеновском озере Мурманска

Чемпионат России по зимнему плаванию в рамках 90-го Праздника Севера на Семеновском озере Мурманска.

© РИА Новости / Дмитрий Дубов
Перейти в медиабанк
24 из 29
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПанда Катюша в вольере Московского зоопарка.
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка
Панда Катюша в вольере Московского зоопарка.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
25 из 29
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и премьер Большого театра Артемий Беляков исполняют дуэт из балета "Караваджо" на Большой сцене НОВАТа в рамках XII Транссибирского арт-фестиваля.

Народная артистка России, прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова, премьер Большого театра России Артемий Беляков исполняют дуэт из балета Караваджо

Народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и премьер Большого театра Артемий Беляков исполняют дуэт из балета "Караваджо" на Большой сцене НОВАТа в рамках XII Транссибирского арт-фестиваля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
26 из 29
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Певица Полина Гагарина выступает на церемонии открытия IV Всероссийского съезда "Движения первых" на площадке Национального центра "Россия".

Певица Полина Гагарина (в центре) выступает на церемонии открытия IV Всероссийского съезда Движения первых на площадке Национального центра Россия

Певица Полина Гагарина выступает на церемонии открытия IV Всероссийского съезда "Движения первых" на площадке Национального центра "Россия".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
27 из 29
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сожжение арт-объекта на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области.

Сожжение арт-объекта на праздновании Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области

Сожжение арт-объекта на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
28 из 29
© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанк

Гонки на оленьих упряжках на соревнованиях по национальным видам спорта в рамках 90-го Праздника Севера и традиционного Дня оленевода в селе Ловозеро Мурманской области.

Гонки на оленьих упряжка на соревнованиях по национальным видам спорта в рамках 90-го Праздника Севера и традиционного Дня оленевода в селе Ловозеро Мурманской области

Гонки на оленьих упряжках на соревнованиях по национальным видам спорта в рамках 90-го Праздника Севера и традиционного Дня оленевода в селе Ловозеро Мурманской области.

© РИА Новости / Дмитрий Дубов
Перейти в медиабанк
29 из 29
 
ФотоРоссияБольшой театрКурская областьАлександр ВучичВалерий ГерасимовВладимир ПутинСуджанский районКультурамода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала