Лучшие фото РИА Новости, март 2025 года

Спортсменки перед началом выступления на соревнованиях на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.
Спортсменки перед началом выступления на соревнованиях на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.
Курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии России поздравляют женщин с Международным женским днем на улице Кирова в Новосибирске.
Курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии России поздравляют женщин с Международным женским днем на улице Кирова в Новосибирске.
Показ одежды бренда Masterpeace на IV Московской неделе моды.
Показ одежды бренда Masterpeace на IV Московской неделе моды.
Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов на одном из пунктов управления курской группировкой войск, 12 марта 2025 года.
Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов на одном из пунктов управления курской группировкой войск, 12 марта 2025 года.
Военнослужащие подразделения спецназа "Ахмат" эвакуируют мирных жителей из города Суджи.
Военнослужащие подразделения спецназа "Ахмат" эвакуируют мирных жителей из города Суджи.
Сотрудники спецслужб работают у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве.
Сотрудники спецслужб работают у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве.
Военнослужащий батальонной тактической группы "Каштан" спецназа "Ахмат" в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ.
Военнослужащий батальонной тактической группы "Каштан" спецназа "Ахмат" в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ.
Участницы команды "Парадиз" выступают с произвольной программой на чемпионате России по синхронному катанию на коньках в Санкт-Петербурге.
Участницы команды "Парадиз" выступают с произвольной программой на чемпионате России по синхронному катанию на коньках в Санкт-Петербурге.
Акция протеста студентов и оппозиции в Белграде возле администрации президента Сербии Александра Вучича.
Акция протеста студентов и оппозиции в Белграде возле администрации президента Сербии Александра Вучича.
Актриса Софья Шидловская в роли младшей дочери Марселя Катрины в спектакле "Восемь разгневанных женщин" режиссера Аллы Сигаловой по пьесе Робера Тома в МХТ имени А. П. Чехова в Москве.
Актриса Софья Шидловская в роли младшей дочери Марселя Катрины в спектакле "Восемь разгневанных женщин" режиссера Аллы Сигаловой по пьесе Робера Тома в МХТ имени А. П. Чехова в Москве.
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области.
Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области.
Показ одежды бренда SERGEY SYSOEV fashion school на IV Московской неделе моды.
Показ одежды бренда SERGEY SYSOEV fashion school на IV Московской неделе моды.
Софья Самодурова во время показательных выступлений на чемпионате России по синхронному катанию на коньках в Санкт-Петербурге.
Софья Самодурова во время показательных выступлений на чемпионате России по синхронному катанию на коньках в Санкт-Петербурге.
Атомный ледокол "Якутия" у Канонерского острова в Санкт-Петербурге.
Атомный ледокол "Якутия" у Канонерского острова в Санкт-Петербурге.
Показ одежды бренда Cosareve на IV Московской неделе моды.
Показ одежды бренда Cosareve на IV Московской неделе моды.
Участницы женского забега Beauty Run, который прошел 8 марта в Городском саду в Краснодаре.
Участницы женского забега Beauty Run, который прошел 8 марта в Городском саду в Краснодаре.
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" в курском приграничье.
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" в курском приграничье.
Вратарь ФК "Динамо" Андрей Лунев пропускает мяч в свои ворота в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Локомотив" и ФК "Динамо".
Вратарь ФК "Динамо" Андрей Лунев пропускает мяч в свои ворота в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Локомотив" и ФК "Динамо".
Сгоревшие в результате поджога 22 автомобиля на стоянке на улице Пихтовой во Владивостоке.
Сгоревшие в результате поджога 22 автомобиля на стоянке на улице Пихтовой во Владивостоке.
Шоу Юрия Куклачева "Самый добрый клоун" в культурном центре "Сайдаш" в Казани.
Шоу Юрия Куклачева "Самый добрый клоун" в культурном центре "Сайдаш" в Казани.
Чемпионат России по зимнему плаванию в рамках 90-го Праздника Севера на Семеновском озере Мурманска.
Чемпионат России по зимнему плаванию в рамках 90-го Праздника Севера на Семеновском озере Мурманска.
Народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и премьер Большого театра Артемий Беляков исполняют дуэт из балета "Караваджо" на Большой сцене НОВАТа в рамках XII Транссибирского арт-фестиваля.
Народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и премьер Большого театра Артемий Беляков исполняют дуэт из балета "Караваджо" на Большой сцене НОВАТа в рамках XII Транссибирского арт-фестиваля.
Певица Полина Гагарина выступает на церемонии открытия IV Всероссийского съезда "Движения первых" на площадке Национального центра "Россия".
Певица Полина Гагарина выступает на церемонии открытия IV Всероссийского съезда "Движения первых" на площадке Национального центра "Россия".
Сожжение арт-объекта на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области.
Сожжение арт-объекта на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области.
Гонки на оленьих упряжках на соревнованиях по национальным видам спорта в рамках 90-го Праздника Севера и традиционного Дня оленевода в селе Ловозеро Мурманской области.
Гонки на оленьих упряжках на соревнованиях по национальным видам спорта в рамках 90-го Праздника Севера и традиционного Дня оленевода в селе Ловозеро Мурманской области.