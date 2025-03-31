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Форум "Россия – мои горизонты" начал работу в Твери - РИА Новости, 31.03.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:28 31.03.2025 (обновлено: 18:47 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/forum-2008487599.html
Форум "Россия – мои горизонты" начал работу в Твери
Форум "Россия – мои горизонты" начал работу в Твери - РИА Новости, 31.03.2025
Форум "Россия – мои горизонты" начал работу в Твери
В Твери в мультимедийном историческом парке "Россия – моя история" стартовал профориентационный форум "Россия – мои горизонты", он проходит при поддержке... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T18:28:00+03:00
2025-03-31T18:47:00+03:00
тверская область
тверская область
игорь руденя
форум
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ТВЕРЬ, 31 мар – РИА Новости. В Твери в мультимедийном историческом парке "Россия – моя история" стартовал профориентационный форум "Россия – мои горизонты", он проходит при поддержке облправительства в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", сообщает пресс-служба правительства Тверской области. На форуме молодым людям помогут выбрать профессию. В мероприятии принимают участие учащиеся старших классов, студенты вузов и колледжей, педагоги, представители бизнес-сообщества, государственных и общественных организаций. Приветствие организаторам и участникам мероприятия направил губернатор Игорь Руденя. "Сегодня Тверская область гостеприимно встречает талантливых, целеустремленных, готовых к свершениям молодых людей из разных регионов Центрального федерального округа. Всех вас объединяют любовь к Родине, огромное желание быть полезными своей стране, внести личный вклад в ее развитие. Форум служит достижению национальных целей развития нашей страны, предоставляя участникам широкие возможности обменяться опытом и получить новые знания, найти единомышленников для воплощения своих инициатив, познакомиться с ведущими предприятиями и востребованными профессиями в тверском регионе", – приводит пресс-служба слова Рудени. Форум будет идти до 6 апреля. Каждый его день будет связан с определенной темой. Так, в понедельник темой стало создание условий для самореализации детей и молодежи. Для молодых людей проводятся профессиональные пробы, где они смогут испытать себя в различных профессиях под руководством специалистов, ознакомиться с образовательными программами, стажировками и вакансиями от ведущих организаций Верхневолжья. Также на протяжении всего форума проходит кинофестиваль "Билет в будущее" с показами фильмов о профессиях, встречами с режиссерами и обсуждением карьерных перспектив. Отдельный трек посвящен патриотическому воспитанию – молодые люди поучаствуют в военно-патриотической игре "Будь готов!", которая позволит им развить лидерские качества, проявить себя в командной работе и оценить готовность к службе. Также организованы экскурсии по экспозиции "Взгляд в будущее". С 1 апреля начнет работу "Дом финансовой грамотности", где будут проходить квесты, лекции, интеллектуальные беседы и другие виды активностей, направленные на формирование и развитие финансовой культуры у молодежи. Планируется, что в форуме примут участие более 10,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20250327/tver-2007776096.html
https://ria.ru/20250327/vospitanie-2007728068.html
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тверская область, игорь руденя, форум
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя, Форум
Форум "Россия – мои горизонты" начал работу в Твери

Профориентационный форум "Россия – мои горизонты" начал работу в Твери

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области Форум "Россия – мои горизонты"
Форум Россия – мои горизонты - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Форум "Россия – мои горизонты"
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ТВЕРЬ, 31 мар – РИА Новости. В Твери в мультимедийном историческом парке "Россия – моя история" стартовал профориентационный форум "Россия – мои горизонты", он проходит при поддержке облправительства в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
На форуме молодым людям помогут выбрать профессию. В мероприятии принимают участие учащиеся старших классов, студенты вузов и колледжей, педагоги, представители бизнес-сообщества, государственных и общественных организаций. Приветствие организаторам и участникам мероприятия направил губернатор Игорь Руденя.
Всероссийский форум РВИО Земляки - защитники Родины в Твери - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Всероссийский форум "Земляки – защитники Родины" прошел в Твери
27 марта, 18:56
"Сегодня Тверская область гостеприимно встречает талантливых, целеустремленных, готовых к свершениям молодых людей из разных регионов Центрального федерального округа. Всех вас объединяют любовь к Родине, огромное желание быть полезными своей стране, внести личный вклад в ее развитие. Форум служит достижению национальных целей развития нашей страны, предоставляя участникам широкие возможности обменяться опытом и получить новые знания, найти единомышленников для воплощения своих инициатив, познакомиться с ведущими предприятиями и востребованными профессиями в тверском регионе", – приводит пресс-служба слова Рудени.
Форум будет идти до 6 апреля. Каждый его день будет связан с определенной темой. Так, в понедельник темой стало создание условий для самореализации детей и молодежи.
Для молодых людей проводятся профессиональные пробы, где они смогут испытать себя в различных профессиях под руководством специалистов, ознакомиться с образовательными программами, стажировками и вакансиями от ведущих организаций Верхневолжья.
Также на протяжении всего форума проходит кинофестиваль "Билет в будущее" с показами фильмов о профессиях, встречами с режиссерами и обсуждением карьерных перспектив. Отдельный трек посвящен патриотическому воспитанию – молодые люди поучаствуют в военно-патриотической игре "Будь готов!", которая позволит им развить лидерские качества, проявить себя в командной работе и оценить готовность к службе. Также организованы экскурсии по экспозиции "Взгляд в будущее".
С 1 апреля начнет работу "Дом финансовой грамотности", где будут проходить квесты, лекции, интеллектуальные беседы и другие виды активностей, направленные на формирование и развитие финансовой культуры у молодежи.
Планируется, что в форуме примут участие более 10,5 тысячи человек.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по воспитанию детей в Тверской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Руденя определил задачи по воспитанию детей в Тверской области
27 марта, 16:30
 
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