https://ria.ru/20250331/forum-2008487599.html

Форум "Россия – мои горизонты" начал работу в Твери

Форум "Россия – мои горизонты" начал работу в Твери - РИА Новости, 31.03.2025

Форум "Россия – мои горизонты" начал работу в Твери

В Твери в мультимедийном историческом парке "Россия – моя история" стартовал профориентационный форум "Россия – мои горизонты", он проходит при поддержке... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T18:28:00+03:00

2025-03-31T18:28:00+03:00

2025-03-31T18:47:00+03:00

тверская область

тверская область

игорь руденя

форум

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ТВЕРЬ, 31 мар – РИА Новости. В Твери в мультимедийном историческом парке "Россия – моя история" стартовал профориентационный форум "Россия – мои горизонты", он проходит при поддержке облправительства в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", сообщает пресс-служба правительства Тверской области. На форуме молодым людям помогут выбрать профессию. В мероприятии принимают участие учащиеся старших классов, студенты вузов и колледжей, педагоги, представители бизнес-сообщества, государственных и общественных организаций. Приветствие организаторам и участникам мероприятия направил губернатор Игорь Руденя. "Сегодня Тверская область гостеприимно встречает талантливых, целеустремленных, готовых к свершениям молодых людей из разных регионов Центрального федерального округа. Всех вас объединяют любовь к Родине, огромное желание быть полезными своей стране, внести личный вклад в ее развитие. Форум служит достижению национальных целей развития нашей страны, предоставляя участникам широкие возможности обменяться опытом и получить новые знания, найти единомышленников для воплощения своих инициатив, познакомиться с ведущими предприятиями и востребованными профессиями в тверском регионе", – приводит пресс-служба слова Рудени. Форум будет идти до 6 апреля. Каждый его день будет связан с определенной темой. Так, в понедельник темой стало создание условий для самореализации детей и молодежи. Для молодых людей проводятся профессиональные пробы, где они смогут испытать себя в различных профессиях под руководством специалистов, ознакомиться с образовательными программами, стажировками и вакансиями от ведущих организаций Верхневолжья. Также на протяжении всего форума проходит кинофестиваль "Билет в будущее" с показами фильмов о профессиях, встречами с режиссерами и обсуждением карьерных перспектив. Отдельный трек посвящен патриотическому воспитанию – молодые люди поучаствуют в военно-патриотической игре "Будь готов!", которая позволит им развить лидерские качества, проявить себя в командной работе и оценить готовность к службе. Также организованы экскурсии по экспозиции "Взгляд в будущее". С 1 апреля начнет работу "Дом финансовой грамотности", где будут проходить квесты, лекции, интеллектуальные беседы и другие виды активностей, направленные на формирование и развитие финансовой культуры у молодежи. Планируется, что в форуме примут участие более 10,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20250327/tver-2007776096.html

https://ria.ru/20250327/vospitanie-2007728068.html

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тверская область, игорь руденя, форум