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Президент Финляндии Стубб сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 01.04.2025
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22:38 31.03.2025 (обновлено: 10:40 01.04.2025)
https://ria.ru/20250331/finlyandiya-2008518183.html
Президент Финляндии Стубб сделал дерзкое заявление о России
Президент Финляндии Стубб сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 01.04.2025
Президент Финляндии Стубб сделал дерзкое заявление о России
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы не хочет мира и призвал Запад оказать на нее давление, его слова приводит газета Financial Times. РИА Новости, 01.04.2025
2025-03-31T22:38:00+03:00
2025-04-01T10:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
дмитрий песков
финляндия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы не хочет мира и призвал Запад оказать на нее давление, его слова приводит газета Financial Times."На данном этапе Россия не хочет мира. Поэтому нужно принудить Россию к миру", — заявил он.Пытаясь как-то объяснить призывы самой России заключить мир, он отметил, что не верит в их искренность.В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон работают над реализацией идей, связанных с украинским урегулированием, но конкретики пока нет.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Финляндия
Президент Финляндии Стубб сделал дерзкое заявление о России

Президент Финляндии Стубб выступил за принуждение России к миру

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы не хочет мира и призвал Запад оказать на нее давление, его слова приводит газета Financial Times.
«
"На данном этапе Россия не хочет мира. Поэтому нужно принудить Россию к миру", — заявил он.
Пытаясь как-то объяснить призывы самой России заключить мир, он отметил, что не верит в их искренность.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон работают над реализацией идей, связанных с украинским урегулированием, но конкретики пока нет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваДмитрий ПесковФинляндия
 
 
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