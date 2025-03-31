https://ria.ru/20250331/finlyandiya-2008518183.html
Президент Финляндии Стубб сделал дерзкое заявление о России
Президент Финляндии Стубб сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 01.04.2025
Президент Финляндии Стубб сделал дерзкое заявление о России
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы не хочет мира и призвал Запад оказать на нее давление, его слова приводит газета Financial Times. РИА Новости, 01.04.2025
2025-03-31T22:38:00+03:00
2025-03-31T22:38:00+03:00
2025-04-01T10:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
дмитрий песков
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008583380_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93d2c356e9ef092b35b2d0f121aa2327.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы не хочет мира и призвал Запад оказать на нее давление, его слова приводит газета Financial Times."На данном этапе Россия не хочет мира. Поэтому нужно принудить Россию к миру", — заявил он.Пытаясь как-то объяснить призывы самой России заключить мир, он отметил, что не верит в их искренность.В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон работают над реализацией идей, связанных с украинским урегулированием, но конкретики пока нет.
https://ria.ru/20250331/zelenskiy-2008496955.html
россия
москва
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008583380_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_59aaf33814e2f06d85a40c460b1c7f8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, дмитрий песков, финляндия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Финляндия
Президент Финляндии Стубб сделал дерзкое заявление о России
Президент Финляндии Стубб выступил за принуждение России к миру