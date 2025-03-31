https://ria.ru/20250331/finlyandiya-2008518183.html

Президент Финляндии Стубб сделал дерзкое заявление о России

Президент Финляндии Стубб сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 01.04.2025

Президент Финляндии Стубб сделал дерзкое заявление о России

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы не хочет мира и призвал Запад оказать на нее давление, его слова приводит газета Financial Times. РИА Новости, 01.04.2025

2025-03-31T22:38:00+03:00

2025-03-31T22:38:00+03:00

2025-04-01T10:40:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы не хочет мира и призвал Запад оказать на нее давление, его слова приводит газета Financial Times."На данном этапе Россия не хочет мира. Поэтому нужно принудить Россию к миру", — заявил он.Пытаясь как-то объяснить призывы самой России заключить мир, он отметил, что не верит в их искренность.В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон работают над реализацией идей, связанных с украинским урегулированием, но конкретики пока нет.

https://ria.ru/20250331/zelenskiy-2008496955.html

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