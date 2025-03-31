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В Финляндии началась забастовка работников хлебопекарной отрасли - РИА Новости, 31.03.2025
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10:20 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/finljandija-2008338659.html
В Финляндии началась забастовка работников хлебопекарной отрасли
В Финляндии началась забастовка работников хлебопекарной отрасли - РИА Новости, 31.03.2025
В Финляндии началась забастовка работников хлебопекарной отрасли
Очередная забастовка работников хлебопекарной отрасли началась в Финляндии, сообщает телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:20:00+03:00
2025-03-31T10:20:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Очередная забастовка работников хлебопекарной отрасли началась в Финляндии, сообщает телерадиовещатель Yle. "Забастовка хлебопекарен началась после полуночи в понедельник", - говорится в материале. Как уточняет Yle, трудовая акция затронет порядка 150 пекарен и две тысячи сотрудников. Инициатором забастовки стал профсоюз работников пищевой промышленности из-за споров по пяти коллективным договорам, которые охватывают в общем сложности 25 тысяч сотрудников. Забастовка повлияет на работу хлебопекарен крупных финских производителей, таких как Fazer, Lantmännen и Vaasan. Предыдущая забастовка, начавшаяся 10 марта, длилась шесть дней и привела к опустошению хлебных полок в магазинах, сообщал Yle.
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в мире, финляндия
В мире, Финляндия
В Финляндии началась забастовка работников хлебопекарной отрасли

В Финляндии началась новая забастовка работников хлебопекарной отрасли

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Очередная забастовка работников хлебопекарной отрасли началась в Финляндии, сообщает телерадиовещатель Yle.
"Забастовка хлебопекарен началась после полуночи в понедельник", - говорится в материале.
Как уточняет Yle, трудовая акция затронет порядка 150 пекарен и две тысячи сотрудников. Инициатором забастовки стал профсоюз работников пищевой промышленности из-за споров по пяти коллективным договорам, которые охватывают в общем сложности 25 тысяч сотрудников. Забастовка повлияет на работу хлебопекарен крупных финских производителей, таких как Fazer, Lantmännen и Vaasan.
Предыдущая забастовка, начавшаяся 10 марта, длилась шесть дней и привела к опустошению хлебных полок в магазинах, сообщал Yle.
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