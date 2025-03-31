https://ria.ru/20250331/feyki-2008459110.html

Кинокритик Барабаш предстанет перед судом

Кинокритик Барабаш предстанет перед судом - РИА Новости, 31.03.2025

Кинокритик Барабаш предстанет перед судом

Кинокритик Екатерина Барабаш, обвиняемая в распространении фейков о ВС РФ, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T17:09:00+03:00

2025-03-31T17:09:00+03:00

2025-03-31T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Кинокритик Екатерина Барабаш, обвиняемая в распространении фейков о ВС РФ, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Екатерина Барабаш, предстанет перед судом... Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Барабаш обвиняют по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей грозит до 10 лет. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, поводом для возбуждения дела стали несколько постов в соцсети с ложной информацией о действиях ВС РФ. Под домашний арест суд отправил ее 26 февраля.

https://ria.ru/20250328/prigovor-2007845507.html

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происшествия, россия