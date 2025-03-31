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Кинокритик Барабаш предстанет перед судом - РИА Новости, 31.03.2025
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17:09 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/feyki-2008459110.html
Кинокритик Барабаш предстанет перед судом
Кинокритик Барабаш предстанет перед судом - РИА Новости, 31.03.2025
Кинокритик Барабаш предстанет перед судом
Кинокритик Екатерина Барабаш, обвиняемая в распространении фейков о ВС РФ, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:09:00+03:00
2025-03-31T17:09:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Кинокритик Екатерина Барабаш, обвиняемая в распространении фейков о ВС РФ, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Екатерина Барабаш, предстанет перед судом... Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Барабаш обвиняют по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей грозит до 10 лет. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, поводом для возбуждения дела стали несколько постов в соцсети с ложной информацией о действиях ВС РФ. Под домашний арест суд отправил ее 26 февраля.
https://ria.ru/20250328/prigovor-2007845507.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Кинокритик Барабаш предстанет перед судом

Кинокритик Барабаш предстанет перед судом за распространение фейков о ВС России

© Страница Екатерины Барабаш в соцсетиЕкатерина Барабаш
Екатерина Барабаш - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Страница Екатерины Барабаш в соцсети
Екатерина Барабаш. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Кинокритик Екатерина Барабаш, обвиняемая в распространении фейков о ВС РФ, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«
"Екатерина Барабаш, предстанет перед судом... Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Павел Мунтян* - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Мультипликатор Мунтян* оспорит приговор за фейки о ВС России
28 марта, 04:53
Барабаш обвиняют по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей грозит до 10 лет.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, поводом для возбуждения дела стали несколько постов в соцсети с ложной информацией о действиях ВС РФ. Под домашний арест суд отправил ее 26 февраля.
Журналист Михаил Зыгарь* - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Зыгарь* обжаловал приговор за фейки о российской армии
26 марта, 05:05
 
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