Кинокритик Барабаш предстанет перед судом
Кинокритик Барабаш предстанет перед судом за распространение фейков о ВС России
© Страница Екатерины Барабаш в соцсетиЕкатерина Барабаш
© Страница Екатерины Барабаш в соцсети
Екатерина Барабаш. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Кинокритик Екатерина Барабаш, обвиняемая в распространении фейков о ВС РФ, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
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"Екатерина Барабаш, предстанет перед судом... Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Барабаш обвиняют по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей грозит до 10 лет.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, поводом для возбуждения дела стали несколько постов в соцсети с ложной информацией о действиях ВС РФ. Под домашний арест суд отправил ее 26 февраля.
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