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Фермерам и предпринимателям Алтайского края выделили 583,1 миллиона рублей - РИА Новости, 31.03.2025
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Твой бизнес
 
15:46 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/fermery-2008431543.html
Фермерам и предпринимателям Алтайского края выделили 583,1 миллиона рублей
Фермерам и предпринимателям Алтайского края выделили 583,1 миллиона рублей - РИА Новости, 31.03.2025
Фермерам и предпринимателям Алтайского края выделили 583,1 миллиона рублей
Фермерам и индивидуальным предпринимателям Алтайского края выделили господдержку в размере 583,1 миллиона рублей за период реализации нацпроекта "Малое и... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:46:00+03:00
2025-03-31T15:46:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Фермерам и индивидуальным предпринимателям Алтайского края выделили господдержку в размере 583,1 миллиона рублей за период реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства края. Уточняется, что помощь получили 108 фермеров и восемь кооперативов. Особое внимание уделяют развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации, как инструменту нового и современного способа реализации продукции данного сектора. "За шесть лет действия национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в нашем регионе фермерам и индивидуальным предпринимателям оказана господдержка в объеме 583,1 миллиона рублей", — говорится в сообщении. Кроме того, в Алтайском крае в рамках нацпроекта запущена и реализована пилотная модель создания сельскохозяйственного потребительского кооператива. Главная его задача заключается в том, чтобы объединить фермеров-грантополучателей. Часть получаемой субсидии аграрии направляют в неделимый фонд сообщества. Затем реализуют там же молоко, производимое на своих хозяйствах, формируя тем самым крупные партии сырья с последующей прямой отгрузкой на перерабатывающие заводы по ценам больших сельхозпредприятий. В период с 2019-2024 годов в сельских поселениях Алтайского края было организовано восемь сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
https://ria.ru/20250331/msp-2008417527.html
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алтайский край, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Алтайский край, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Фермерам и предпринимателям Алтайского края выделили 583,1 миллиона рублей

Аграриям и бизнесменам Алтайского края выделили господдержку в 583,1 млн рублей

© Pixabay / jwveinПолив помидоров
Полив помидоров - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Pixabay / jwvein
Полив помидоров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Фермерам и индивидуальным предпринимателям Алтайского края выделили господдержку в размере 583,1 миллиона рублей за период реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства края.
Уточняется, что помощь получили 108 фермеров и восемь кооперативов. Особое внимание уделяют развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации, как инструменту нового и современного способа реализации продукции данного сектора.
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"За шесть лет действия национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в нашем регионе фермерам и индивидуальным предпринимателям оказана господдержка в объеме 583,1 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Алтайском крае в рамках нацпроекта запущена и реализована пилотная модель создания сельскохозяйственного потребительского кооператива. Главная его задача заключается в том, чтобы объединить фермеров-грантополучателей. Часть получаемой субсидии аграрии направляют в неделимый фонд сообщества. Затем реализуют там же молоко, производимое на своих хозяйствах, формируя тем самым крупные партии сырья с последующей прямой отгрузкой на перерабатывающие заводы по ценам больших сельхозпредприятий.
В период с 2019-2024 годов в сельских поселениях Алтайского края было организовано восемь сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
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