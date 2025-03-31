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ЕК намерена усилить полицейские и правоохранительные меры в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2025
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19:10 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/evropa-2008497443.html
ЕК намерена усилить полицейские и правоохранительные меры в ЕС, пишут СМИ
ЕК намерена усилить полицейские и правоохранительные меры в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2025
ЕК намерена усилить полицейские и правоохранительные меры в ЕС, пишут СМИ
Еврокомиссия планирует усилить полицейские и правоохранительные меры ЕС в рамках новой стратегии внутренней безопасности против угроз со стороны государств,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T19:10:00+03:00
2025-03-31T19:10:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Еврокомиссия планирует усилить полицейские и правоохранительные меры ЕС в рамках новой стратегии внутренней безопасности против угроз со стороны государств, сотрудничающих с криминальными структурами, пишет газета Financial Times со ссылкой на проект документа. В документе говорится, что иностранные государства "используют преступность как услугу, а преступников - как посредников", поскольку стремятся проникнуть в критическую инфраструктуру и цепочки поставок ЕС с целью их разрушения. "Комиссия предлагает расширить полномочия правоохранительных органов для борьбы с так называемыми гибридными" атаками, увеличив возможности ЕС по борьбе с терроризмом и организованной преступностью, введению санкций и получению доступа к банковской информации", - цитирует издание положения документа. По данным издания, документ будет опубликован во вторник.
https://ria.ru/20250314/evropa-2004901269.html
https://ria.ru/20250221/evrosoyuz-2000797173.html
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в мире, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕК намерена усилить полицейские и правоохранительные меры в ЕС, пишут СМИ

FT: ЕК планирует усилить полицейские и правоохранительные меры против криминала

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Еврокомиссия планирует усилить полицейские и правоохранительные меры ЕС в рамках новой стратегии внутренней безопасности против угроз со стороны государств, сотрудничающих с криминальными структурами, пишет газета Financial Times со ссылкой на проект документа.
В документе говорится, что иностранные государства "используют преступность как услугу, а преступников - как посредников", поскольку стремятся проникнуть в критическую инфраструктуру и цепочки поставок ЕС с целью их разрушения.
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"Комиссия предлагает расширить полномочия правоохранительных органов для борьбы с так называемыми гибридными" атаками, увеличив возможности ЕС по борьбе с терроризмом и организованной преступностью, введению санкций и получению доступа к банковской информации", - цитирует издание положения документа.
По данным издания, документ будет опубликован во вторник.
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