https://ria.ru/20250331/etush-2008440351.html

Взял по-крупному, а наказания не будет: неожиданный финал в деле Этуша

Взял по-крупному, а наказания не будет: неожиданный финал в деле Этуша - РИА Новости, 31.03.2025

Взял по-крупному, а наказания не будет: неожиданный финал в деле Этуша

Нашумевшее дело о хищении 28 миллионов рублей у народного артиста СССР Владимира Этуша получило неожиданный финал. Следственный комитет прекратил уголовное... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T18:46:00+03:00

2025-03-31T18:46:00+03:00

2025-03-31T18:46:00+03:00

шоубиз

ссср

россия

лариса долина

владимир этуш

следственный комитет россии (ск рф)

ирина хакамада

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155165/73/1551657305_0:259:3182:2048_1920x0_80_0_0_0bf31605fd4acd096ce19a211f40f77e.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Нашумевшее дело о хищении 28 миллионов рублей у народного артиста СССР Владимира Этуша получило неожиданный финал. Следственный комитет прекратил уголовное преследование экс-главы Нацбанка Абхазии Даура Барганджии, которого обвиняли в присвоении денег легендарного актера. Почему человек, признававшийся в содеянном и обещавший "продать квартиру", чтобы вернуть средства, вдруг оказался невиновным? И какие еще знаменитости стали жертвами хитроумных аферистов в последнее время?Как "домашний банкир" облегчил кошелек великого артистаДаур Барганджия не был случайным человеком в жизни Владимира Этуша. Бывший глава Нацбанка Абхазии на протяжении 15 лет консультировал семью артиста по финансовым вопросам. Доверие было абсолютным — Этуш даже называл Барганджию своим "домашним банкиром"."Финансовый советник" предложил артисту выгодную инвестицию в 2013 году — вложить деньги в швейцарский банк, где у него якобы сохранились связи со времен работы в "Альфа-Банке" и "Лесбанке". Народный артист, не сомневаясь в порядочности друга, передал ему внушительную сумму: 530 тысяч долларов и 235 тысяч евро — эквивалент 28 миллионов рублей по тогдашнему курсу.Когда спустя несколько лет Этуш попросил вернуть свои деньги, Барганджия наотрез отказался. Только тогда семья артиста заподозрила неладное и обратилась в Следственный комитет."Продам квартиру, но верну деньги!"После обращения семьи Этуша в СК в октябре 2017 года в отношении Барганджии возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Финансиста сначала отправили в СИЗО, а затем выпустили под подписку о невыезде.Оказавшись под следствием, Барганджия начал активно оправдываться. Он утверждал, что передал деньги артиста "третьим лицам для реализации некоего делового проекта" и обвинял семью Этуша в клевете: "Они оклеветали меня и опозорили на всю страну!"При этом финансист явно осознавал серьезность своего положения, поскольку обещал вернуть деньги любой ценой: "Я готов вернуть деньги, я свою квартиру продам и отдам ему их".И действительно, спустя несколько месяцев Барганджия начал возвращать похищенную сумму. В начале ноября 2017 года семья Этуша получила от него около 15 миллионов рублей, а затем и остаток долга. Однако даже после полного возмещения ущерба уголовное дело не закрыли, и финансист оставался под подпиской о невыезде.Свободу "финансовому гению"Неожиданный поворот в этой истории произошел 26 марта 2025 года. Следственный комитет РФ объявил о прекращении уголовного дела в отношении Даура Барганджии "в связи с отсутствием состава преступления"."Избранная в отношении Барганджии мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменена", — сообщили в СК.Таким образом, человек, который фактически признал свою вину, вернул похищенные деньги и даже был готов продать собственную квартиру для возмещения ущерба, вдруг оказался полностью невиновным. Что стояло за этим решением — истечение сроков давности, недостаточная доказательная база или какие-то другие, неизвестные общественности обстоятельства — остается только гадать.Не только Этуш попался на удочку мошенниковВладимир Этуш, к сожалению, далеко не единственная знаменитость, ставшая жертвой аферистов. В последние годы мошенники все чаще нацеливаются на известных людей.Один из самых громких скандалов произошел с народной артисткой РФ Ларисой Долиной. В августе 2024 года певица едва не лишилась своей пятикомнатной квартиры в престижном районе Хамовники. По указанию телефонных мошенников, действовавших с Украины, Долина выставила жилье на продажу за 110 миллионов рублей. Ситуация дошла до абсурда: в ее квартиру пытались въехать пятеро человек, заявивших, что уже купили это жилье.По делу задержали нескольких фигурантов, включая участника легендарной казанской ОПГ "Перваки". Экспертиза установила, что в день продажи квартиры артистка находилась в "психически неустойчивом" состоянии.Экономист и журналистка Ирина Хакамада потеряла 400 тысяч рублей, поверив сообщению от якобы близкой подруги с просьбой о займе. А актер Павел Деревянко аналогичным образом лишился 300 тысяч рублей, когда перевел деньги мнимому знакомому.Балерина Анастасия Волочкова вместе с полусотней других вкладчиков стала жертвой финансовой пирамиды брокерской компании QBF, обещавшей 20% годовых от вложений в ценные бумаги. Организаторам этой аферы грозит от 14 до 20 лет лишения свободы.От швейцарских банков до финансовых пирамид: почему знаменитости так доверчивы?История с хищением денег у Владимира Этуша и другие подобные случаи заставляют задуматься: почему известные и, казалось бы, искушенные люди так легко становятся жертвами мошенников?Психологи отмечают, что знаменитости зачастую окружены людьми, которые всячески подчеркивают свою лояльность и преданность. В такой атмосфере тотального доверия звезды теряют бдительность. Кроме того, плотный рабочий график не позволяет им глубоко погружаться в финансовые вопросы, что делает их удобной мишенью для аферистов.Еще один фактор — возраст. Многие пострадавшие знаменитости относятся к старшему поколению, выросшему в эпоху, когда данное слово ценилось выше юридических документов. Владимир Этуш на момент передачи денег Барганджии был уже в весьма почтенном возрасте.

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, россия, лариса долина, владимир этуш, следственный комитет россии (ск рф), ирина хакамада