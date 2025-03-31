Взял по-крупному, а наказания не будет: неожиданный финал в деле Этуша
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Нашумевшее дело о хищении 28 миллионов рублей у народного артиста СССР Владимира Этуша получило неожиданный финал. Следственный комитет прекратил уголовное преследование экс-главы Нацбанка Абхазии Даура Барганджии, которого обвиняли в присвоении денег легендарного актера. Почему человек, признававшийся в содеянном и обещавший "продать квартиру", чтобы вернуть средства, вдруг оказался невиновным? И какие еще знаменитости стали жертвами хитроумных аферистов в последнее время?
Как "домашний банкир" облегчил кошелек великого артиста
Даур Барганджия не был случайным человеком в жизни Владимира Этуша. Бывший глава Нацбанка Абхазии на протяжении 15 лет консультировал семью артиста по финансовым вопросам. Доверие было абсолютным — Этуш даже называл Барганджию своим "домашним банкиром".
"Финансовый советник" предложил артисту выгодную инвестицию в 2013 году — вложить деньги в швейцарский банк, где у него якобы сохранились связи со времен работы в "Альфа-Банке" и "Лесбанке". Народный артист, не сомневаясь в порядочности друга, передал ему внушительную сумму: 530 тысяч долларов и 235 тысяч евро — эквивалент 28 миллионов рублей по тогдашнему курсу.
Народный артист СССР Владимир Этуш
Когда спустя несколько лет Этуш попросил вернуть свои деньги, Барганджия наотрез отказался. Только тогда семья артиста заподозрила неладное и обратилась в Следственный комитет.
"Продам квартиру, но верну деньги!"
После обращения семьи Этуша в СК в октябре 2017 года в отношении Барганджии возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Финансиста сначала отправили в СИЗО, а затем выпустили под подписку о невыезде.
Оказавшись под следствием, Барганджия начал активно оправдываться. Он утверждал, что передал деньги артиста "третьим лицам для реализации некоего делового проекта" и обвинял семью Этуша в клевете: "Они оклеветали меня и опозорили на всю страну!"
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Владимир Этуш на XXXI церемонии вручения Национальной кинематографической премии "Ника"
Народный артист СССР Владимир Этуш на XXXI церемонии вручения Национальной кинематографической премии "Ника"
При этом финансист явно осознавал серьезность своего положения, поскольку обещал вернуть деньги любой ценой: "Я готов вернуть деньги, я свою квартиру продам и отдам ему их".
И действительно, спустя несколько месяцев Барганджия начал возвращать похищенную сумму. В начале ноября 2017 года семья Этуша получила от него около 15 миллионов рублей, а затем и остаток долга. Однако даже после полного возмещения ущерба уголовное дело не закрыли, и финансист оставался под подпиской о невыезде.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПамятник народному артисту СССР Владимиру Этушу на Новодевичьем кладбище в Москве
Памятник народному артисту СССР Владимиру Этушу на Новодевичьем кладбище в Москве
Свободу "финансовому гению"
Неожиданный поворот в этой истории произошел 26 марта 2025 года. Следственный комитет РФ объявил о прекращении уголовного дела в отношении Даура Барганджии "в связи с отсутствием состава преступления".
"Избранная в отношении Барганджии мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменена", — сообщили в СК.
Таким образом, человек, который фактически признал свою вину, вернул похищенные деньги и даже был готов продать собственную квартиру для возмещения ущерба, вдруг оказался полностью невиновным. Что стояло за этим решением — истечение сроков давности, недостаточная доказательная база или какие-то другие, неизвестные общественности обстоятельства — остается только гадать.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве
Не только Этуш попался на удочку мошенников
Владимир Этуш, к сожалению, далеко не единственная знаменитость, ставшая жертвой аферистов. В последние годы мошенники все чаще нацеливаются на известных людей.
Один из самых громких скандалов произошел с народной артисткой РФ Ларисой Долиной. В августе 2024 года певица едва не лишилась своей пятикомнатной квартиры в престижном районе Хамовники. По указанию телефонных мошенников, действовавших с Украины, Долина выставила жилье на продажу за 110 миллионов рублей. Ситуация дошла до абсурда: в ее квартиру пытались въехать пятеро человек, заявивших, что уже купили это жилье.
Певица Лариса Долина
По делу задержали нескольких фигурантов, включая участника легендарной казанской ОПГ "Перваки". Экспертиза установила, что в день продажи квартиры артистка находилась в "психически неустойчивом" состоянии.
Экономист и журналистка Ирина Хакамада потеряла 400 тысяч рублей, поверив сообщению от якобы близкой подруги с просьбой о займе. А актер Павел Деревянко аналогичным образом лишился 300 тысяч рублей, когда перевел деньги мнимому знакомому.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Павел Деревянко на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2020 год "Золотой Орел"
Актер Павел Деревянко на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2020 год "Золотой Орел"
Балерина Анастасия Волочкова вместе с полусотней других вкладчиков стала жертвой финансовой пирамиды брокерской компании QBF, обещавшей 20% годовых от вложений в ценные бумаги. Организаторам этой аферы грозит от 14 до 20 лет лишения свободы.
От швейцарских банков до финансовых пирамид: почему знаменитости так доверчивы?
История с хищением денег у Владимира Этуша и другие подобные случаи заставляют задуматься: почему известные и, казалось бы, искушенные люди так легко становятся жертвами мошенников?
© Фото : Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова
© Фото : Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
Психологи отмечают, что знаменитости зачастую окружены людьми, которые всячески подчеркивают свою лояльность и преданность. В такой атмосфере тотального доверия звезды теряют бдительность. Кроме того, плотный рабочий график не позволяет им глубоко погружаться в финансовые вопросы, что делает их удобной мишенью для аферистов.
Еще один фактор — возраст. Многие пострадавшие знаменитости относятся к старшему поколению, выросшему в эпоху, когда данное слово ценилось выше юридических документов. Владимир Этуш на момент передачи денег Барганджии был уже в весьма почтенном возрасте.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПортрет народного артиста СССР Владимира Этуша во время церемонии прощания у театра им. Евгения Вахтангова
Портрет народного артиста СССР Владимира Этуша во время церемонии прощания у театра им. Евгения Вахтангова