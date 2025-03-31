Рейтинг@Mail.ru
В ЕС выступили за замораживание российских активов до прекращения конфликта - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 31.03.2025 (обновлено: 03:49 01.04.2025)
https://ria.ru/20250331/es-2008500695.html
В ЕС выступили за замораживание российских активов до прекращения конфликта
В ЕС выступили за замораживание российских активов до прекращения конфликта - РИА Новости, 01.04.2025
В ЕС выступили за замораживание российских активов до прекращения конфликта
Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция выступили за то, чтобы российские активы оставались замороженными до прекращения конфликта и... РИА Новости, 01.04.2025
2025-03-31T19:32:00+03:00
2025-04-01T03:49:00+03:00
в мире
россия
украина
великобритания
кайя каллас
сергей лавров
евросоюз
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_0:145:2810:1726_1920x0_80_0_0_7c8f71ef4378f77a71fc655b747dfab5.jpg
МАДРИД, 31 мар - РИА Новости. Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция выступили за то, чтобы российские активы оставались замороженными до прекращения конфликта и компенсации ущерба, якобы нанесенного Украине, а также заявили о готовности ввести новые санкции, говорится в совместном заявлении глав МИД этих шести стран и верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кае Каллас. "Мы вновь заявляем, что российские активы должны оставаться под арестом до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит ей нанесенный ущерб", - говорится в заявлении. Документ был распространен после встречи глав МИД стран G5 (Испании, Германии, Франции, Италии и Польши) в Мадриде, в которой также приняли участие представители Великобритании, Украины и Евросоюза. В нем отмечается, что эти страны готовы ввести новые санкции в отношении России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250324/ssha-2007064477.html
https://ria.ru/20250316/zaharova-2005387225.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_159:0:2652:1870_1920x0_80_0_0_1017ac73dfce78ccbaed740ec5f95498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, великобритания, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, g7
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Евросоюз, G7
В ЕС выступили за замораживание российских активов до прекращения конфликта

Шесть стран ЕС заявили о готовности продолжить введение санкций против РФ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 31 мар - РИА Новости. Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция выступили за то, чтобы российские активы оставались замороженными до прекращения конфликта и компенсации ущерба, якобы нанесенного Украине, а также заявили о готовности ввести новые санкции, говорится в совместном заявлении глав МИД этих шести стран и верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кае Каллас.
«
"Мы вновь заявляем, что российские активы должны оставаться под арестом до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит ей нанесенный ущерб", - говорится в заявлении.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Группа сенаторов США призвала передать Украине замороженные активы России
24 марта, 21:40
Документ был распространен после встречи глав МИД стран G5 (Испании, Германии, Франции, Италии и Польши) в Мадриде, в которой также приняли участие представители Великобритании, Украины и Евросоюза. В нем отмечается, что эти страны готовы ввести новые санкции в отношении России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Захарова отреагировала на призыв Сунака по российским активам
16 марта, 23:05
 
В миреРоссияУкраинаВеликобританияКайя КалласСергей ЛавровЕвросоюзG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала