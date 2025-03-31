https://ria.ru/20250331/es-2008500695.html

В ЕС выступили за замораживание российских активов до прекращения конфликта

В ЕС выступили за замораживание российских активов до прекращения конфликта - РИА Новости, 01.04.2025

В ЕС выступили за замораживание российских активов до прекращения конфликта

Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция выступили за то, чтобы российские активы оставались замороженными до прекращения конфликта и... РИА Новости, 01.04.2025

2025-03-31T19:32:00+03:00

2025-03-31T19:32:00+03:00

2025-04-01T03:49:00+03:00

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МАДРИД, 31 мар - РИА Новости. Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция выступили за то, чтобы российские активы оставались замороженными до прекращения конфликта и компенсации ущерба, якобы нанесенного Украине, а также заявили о готовности ввести новые санкции, говорится в совместном заявлении глав МИД этих шести стран и верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кае Каллас. "Мы вновь заявляем, что российские активы должны оставаться под арестом до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит ей нанесенный ущерб", - говорится в заявлении. Документ был распространен после встречи глав МИД стран G5 (Испании, Германии, Франции, Италии и Польши) в Мадриде, в которой также приняли участие представители Великобритании, Украины и Евросоюза. В нем отмечается, что эти страны готовы ввести новые санкции в отношении России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250324/ssha-2007064477.html

https://ria.ru/20250316/zaharova-2005387225.html

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в мире, россия, украина, великобритания, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, g7