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СМИ узнали о подготовке ЕС к возможным пошлинам США - РИА Новости, 31.03.2025
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09:25 31.03.2025 (обновлено: 09:28 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/es-2008327926.html
СМИ узнали о подготовке ЕС к возможным пошлинам США
СМИ узнали о подготовке ЕС к возможным пошлинам США - РИА Новости, 31.03.2025
СМИ узнали о подготовке ЕС к возможным пошлинам США
У Брюсселя нет "красных линий" для ответа США, если те 2 апреля введут пошлины на европейские товары, помимо симметричных мер Еврокомиссия может закрыть рынок... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T09:25:00+03:00
2025-03-31T09:28:00+03:00
сша
брюссель
канада
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. У Брюсселя нет "красных линий" для ответа США, если те 2 апреля введут пошлины на европейские товары, помимо симметричных мер Еврокомиссия может закрыть рынок ЕС для определенных американских товаров и услуг, пишет газета Pais со ссылкой на высокопоставленный источник в европейском блоке. В феврале президент США Дональд Трамп ввел таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. В четверг президент США пригрозил ввести "гораздо более высокие" пошлины на товары из ЕС и Канады, если они будут сотрудничать в борьбе с пошлинами. По сообщениям СМИ, в ЕС ожидают введение единых "двухзначных" пошлин со 2 апреля. Как пишет Pais, если США реализуют задуманное, то торговая война рискует обостриться и привести к невообразимым последствиям. "В европейском каталоге (средств - ред.) возмездия нет красных линий", - приводит издание слова источника. Как пишет издание, ЕК готовит симметричные меры, но не исключает и других вариантов, таких как закрытие рынка ЕС для определенных товаров или услуг из США. Помимо этого американским компаниям могут запретить участвовать в тендерах на государственные контракты или в проектах, финансируемых из бюджета ЕС. Однако в некоторых секторах ЕК и столицах ЕС наблюдается сильное опасение выходить за рамки симметричного ответа в виде введения пошлин. Фактически, страх перед крупной торговой войной и ее последствиями побудил ряд стран, таких как Франция, Италия и Ирландия, обратиться к Еврокомиссии с просьбой правильно разыграть свои карты и тщательно пересмотреть список американских товаров, подлежащих налогообложению. При этом издание также отмечает, что в Брюсселе начинают беспокоиться по поводу того, что ряд стран ЕС могут начать действовать по-своему, чтобы их самые мощные промышленные сектора не были затронуты. Это, в свою очередь, может сказаться на единстве европейского блока. По словам высокопоставленного источника в ЕС, "если Трампу удастся разрушить единство, ЕС погибнет".
https://ria.ru/20250226/tramp-2001816953.html
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сша, брюссель, канада, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Брюссель, Канада, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
СМИ узнали о подготовке ЕС к возможным пошлинам США

Pais: Еврокомиссия готовит ответ на пошлины США, у нее нет красных линий

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. У Брюсселя нет "красных линий" для ответа США, если те 2 апреля введут пошлины на европейские товары, помимо симметричных мер Еврокомиссия может закрыть рынок ЕС для определенных американских товаров и услуг, пишет газета Pais со ссылкой на высокопоставленный источник в европейском блоке.
В феврале президент США Дональд Трамп ввел таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. В четверг президент США пригрозил ввести "гораздо более высокие" пошлины на товары из ЕС и Канады, если они будут сотрудничать в борьбе с пошлинами. По сообщениям СМИ, в ЕС ожидают введение единых "двухзначных" пошлин со 2 апреля.
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров. 26 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп объявил о введении пошлин на товары из ЕС
26 февраля, 20:53
Как пишет Pais, если США реализуют задуманное, то торговая война рискует обостриться и привести к невообразимым последствиям.
"В европейском каталоге (средств - ред.) возмездия нет красных линий", - приводит издание слова источника.
Как пишет издание, ЕК готовит симметричные меры, но не исключает и других вариантов, таких как закрытие рынка ЕС для определенных товаров или услуг из США. Помимо этого американским компаниям могут запретить участвовать в тендерах на государственные контракты или в проектах, финансируемых из бюджета ЕС.
Однако в некоторых секторах ЕК и столицах ЕС наблюдается сильное опасение выходить за рамки симметричного ответа в виде введения пошлин. Фактически, страх перед крупной торговой войной и ее последствиями побудил ряд стран, таких как Франция, Италия и Ирландия, обратиться к Еврокомиссии с просьбой правильно разыграть свои карты и тщательно пересмотреть список американских товаров, подлежащих налогообложению.
При этом издание также отмечает, что в Брюсселе начинают беспокоиться по поводу того, что ряд стран ЕС могут начать действовать по-своему, чтобы их самые мощные промышленные сектора не были затронуты. Это, в свою очередь, может сказаться на единстве европейского блока. По словам высокопоставленного источника в ЕС, "если Трампу удастся разрушить единство, ЕС погибнет".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
СМИ: Трамп не видит в Евросоюзе союзника, а скорее считает его врагом
28 февраля, 15:09
 
СШАБрюссельКанадаДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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