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Эквадор проявил интерес к ремонту вертолетов из России, заявил посол страны
Эквадор проявил интерес к ремонту вертолетов из России, заявил посол страны - РИА Новости, 31.03.2025
Эквадор проявил интерес к ремонту вертолетов из России, заявил посол страны
Интерес к ремонту непригодных к полетам российских вертолетов проявили в Эквадоре, страну посещали российские техники, но связанные с этим процедуры требуют... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T07:27:00+03:00
2025-03-31T07:27:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Интерес к ремонту непригодных к полетам российских вертолетов проявили в Эквадоре, страну посещали российские техники, но связанные с этим процедуры требуют времени и предполагают вложения, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес. Ранее посол России в Эквадоре Владимир Спринчан в интервью местному изданию Primicias сообщил, что находится в контакте с властями Эквадора насчёт возможности ремонта российской техники, которой располагает южноамериканская страна. "Знаю, что был интерес к ремонту вертолетов с целью оказания помощи населению. У нас недавно была ужасная засуха, при которой произошли пожары. Тут нужны в первую очередь вертолеты для содействия координации гражданской обороны, для тушения огня, для транспортировки людей. Эти вертолеты сейчас не летают. В конце прошлого года группа техников из России ездила в Эквадор, чтобы прояснить состояние вертолетов и выяснить, что им требуется", - сказал посол Эквадора в Москве. Он отметил, что в соседнем с Эквадором Перу есть центр ремонта вертолетов, но некоторые вертолеты, возможно, подлежат ремонту на месте. "Однако эти процедуры требуют времени и предполагают вложения. И это уже решения не политического, а технического характера", - подчеркнул при этом дипломат. В начале 2024 года президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о готовности обменять старую советскую технику, которую он назвал металлоломом, на новую из США. Тем не менее передача военной техники третьим странам обычно запрещена условиями контрактов. В итоге техника не была передана Вашингтону.
https://ria.ru/20250330/posol-2008221508.html
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эквадор, россия, москва
Эквадор проявил интерес к ремонту вертолетов из России, заявил посол страны
Посол Флорес: Эквадор проявил интерес к ремонту вертолетов из России