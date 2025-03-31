Рейтинг@Mail.ru
Совбез: украинские спецслужбы пытаются втянуть ветеранов СВО в экстремизм - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/ekstremizm-2008308322.html
Совбез: украинские спецслужбы пытаются втянуть ветеранов СВО в экстремизм
Совбез: украинские спецслужбы пытаются втянуть ветеранов СВО в экстремизм - РИА Новости, 31.03.2025
Совбез: украинские спецслужбы пытаются втянуть ветеранов СВО в экстремизм
Спецслужбы Украины не оставляют попыток втянуть российских ветеранов спецоперации и членов их семей в экстремистскую деятельность, чтобы якобы под видом "защиты РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T05:25:00+03:00
2025-03-31T05:25:00+03:00
россия
украина
александр гребенкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Спецслужбы Украины не оставляют попыток втянуть российских ветеранов спецоперации и членов их семей в экстремистскую деятельность, чтобы якобы под видом "защиты прав ветеранов" расшатать общество и посеять социальную напряженность в России, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. "Мы отмечаем случаи, когда в преступную деятельность, в том числе связанную с экстремизмом, пытаются втянуть бывших участников специальной военной операции и членов их семей. Особенно усердствуют в этом украинские спецслужбы и наши сбежавшие за границу "псевдограждане", пытающиеся гадить издалека. Ими на основе постоянного мониторинга средств массовой информации и социальных сетей осуществляется выявление недовольных и критикующих власть россиян, проблем в адаптации ветеранов, их социальном и медицинском обеспечении. Ясно, что единственная цель этих действий под видом защиты прав ветеранов - расшатать общество и инспирировать социальную напряженность в стране", - сказал Гребенкин. Он напомнил, что забота о ветеранах спецоперации и их семьях - это приоритет государственной социальной политики, и дело чести соответствующих государственных и региональных органов власти, органов местного самоуправления и общественных организаций - сделать все от них зависящее, чтобы не давать повод недругам России использовать эту тему в деструктивных целях.
https://ria.ru/20250331/sovbez-2008305266.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, александр гребенкин
Россия, Украина, Александр Гребенкин
Совбез: украинские спецслужбы пытаются втянуть ветеранов СВО в экстремизм

Замсекретаря Совбеза Гребенкин: Киев пытается втянуть ветеранов СВО в экстремизм

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Спецслужбы Украины не оставляют попыток втянуть российских ветеранов спецоперации и членов их семей в экстремистскую деятельность, чтобы якобы под видом "защиты прав ветеранов" расшатать общество и посеять социальную напряженность в России, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
"Мы отмечаем случаи, когда в преступную деятельность, в том числе связанную с экстремизмом, пытаются втянуть бывших участников специальной военной операции и членов их семей. Особенно усердствуют в этом украинские спецслужбы и наши сбежавшие за границу "псевдограждане", пытающиеся гадить издалека. Ими на основе постоянного мониторинга средств массовой информации и социальных сетей осуществляется выявление недовольных и критикующих власть россиян, проблем в адаптации ветеранов, их социальном и медицинском обеспечении. Ясно, что единственная цель этих действий под видом защиты прав ветеранов - расшатать общество и инспирировать социальную напряженность в стране", - сказал Гребенкин.
Он напомнил, что забота о ветеранах спецоперации и их семьях - это приоритет государственной социальной политики, и дело чести соответствующих государственных и региональных органов власти, органов местного самоуправления и общественных организаций - сделать все от них зависящее, чтобы не давать повод недругам России использовать эту тему в деструктивных целях.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Совбезе рассказали о борьбе с экстремизмом в новых регионах
04:36
 
РоссияУкраинаАлександр Гребенкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала