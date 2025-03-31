Совбез: украинские спецслужбы пытаются втянуть ветеранов СВО в экстремизм
Замсекретаря Совбеза Гребенкин: Киев пытается втянуть ветеранов СВО в экстремизм
© Фото : СБУНашивка СБУ
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Спецслужбы Украины не оставляют попыток втянуть российских ветеранов спецоперации и членов их семей в экстремистскую деятельность, чтобы якобы под видом "защиты прав ветеранов" расшатать общество и посеять социальную напряженность в России, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
"Мы отмечаем случаи, когда в преступную деятельность, в том числе связанную с экстремизмом, пытаются втянуть бывших участников специальной военной операции и членов их семей. Особенно усердствуют в этом украинские спецслужбы и наши сбежавшие за границу "псевдограждане", пытающиеся гадить издалека. Ими на основе постоянного мониторинга средств массовой информации и социальных сетей осуществляется выявление недовольных и критикующих власть россиян, проблем в адаптации ветеранов, их социальном и медицинском обеспечении. Ясно, что единственная цель этих действий под видом защиты прав ветеранов - расшатать общество и инспирировать социальную напряженность в стране", - сказал Гребенкин.
Он напомнил, что забота о ветеранах спецоперации и их семьях - это приоритет государственной социальной политики, и дело чести соответствующих государственных и региональных органов власти, органов местного самоуправления и общественных организаций - сделать все от них зависящее, чтобы не давать повод недругам России использовать эту тему в деструктивных целях.