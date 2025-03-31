https://ria.ru/20250331/ekspert-2008429096.html

Политолог объяснил активность оппозиции в Турции, Сербии и Венгрии

Политолог объяснил активность оппозиции в Турции, Сербии и Венгрии - РИА Новости, 31.03.2025

Политолог объяснил активность оппозиции в Турции, Сербии и Венгрии

Активизация оппозиционных сил, которая наблюдаются в последнее время в Турции, Сербии и Венгрии, связана с независимостью внешней политики руководства этих... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T15:40:00+03:00

2025-03-31T15:40:00+03:00

2025-03-31T15:40:00+03:00

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генеральная прокуратура рф

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БАКУ, 31 мар – РИА Новости. Активизация оппозиционных сил, которая наблюдаются в последнее время в Турции, Сербии и Венгрии, связана с независимостью внешней политики руководства этих стран и его ориентацией на долгосрочные национальные интересы, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости азербайджанский политолог, руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде. "Обращает внимание, что в последнее время не только в Турции, но и в относительной близости от нее стали происходить процессы, связанные с активностью оппозиционных сил. Речь идет о Сербии и Венгрии. Причем лидеры этих стран, так же как и турецкий лидер, отличаются независимостью во внешней политике, не подвержены влиянию извне и ориентируются на долгосрочные национальные интересы своих государств. По-видимому, кому-то это очень не нравится, и, как обычно в таких случаях, задействуются протестные силы, чтобы ослабить властную вертикаль в этих странах, заставить их лидеров заняться внутренними проблемами и усилить давление на них, сделав его действенным и эффективным", - отметил эксперт. По его словам, триггером для внутриполитических волнений в Турции стал арест одного из лидеров оппозиции, вероятного кандидата на пост президента страны от Народно-Республиканской Партии Турции экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу. "Но складывается впечатление, что оппозиция словно ждала любого момента, чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Турции. Так оперативно по всей стране подготовить многотысячные митинги протеста, так скоординированно на протяжении многих дней проводить протестные действия возможно лишь при наличии серьезной ресурсной базы и при вероятной поддержке не только внутри страны. В первые же дни протестов, словно по заказу, ряд очень влиятельных западных СМИ стали публиковать статьи и выпускать сюжеты с критикой Эрдогана и его правительства. Более того, авторы этих публикаций брали на себя роль арбитров в этом сложном конфликте интересов, который происходит сейчас в Турции. При этом напрочь игнорируется собственно возможный криминальный след в деятельности Имамоглу и его соратников. А лидер НРП Озгюр Озель вообще напрямую обратился к премьер-министру Великобритании за помощью и поддержкой", - сказал собеседник агентства. Велизаде выразил уверенность, что в условиях происходящих на Черном море и Ближнем Востоке сложных геополитических процессов накал страстей в Турции, прямые призывы о помощи, озвучиваемые лидерами оппозиции в адрес западных стран, свидетельствуют о серьезном геополитическом подтексте, стремлении переформатировать не только внутреннее, но и внешнеполитическое поле Турции. "Однако сегодняшняя Турция довольно сильное государство, ориентированное на укрепление своего места в регионе и сотрудничество с ведущими региональными партнерами. Та система отношений, которая была выстроена Эрдоганом за последние десятилетия в регионе, обеспечивает прогнозируемость и устойчивость региональных процессов. Отношения Анкары и Москвы в этом аспекте являются наглядным тому примером. Возможно, это и станет одним из факторов, позволяющих направить процессы в Турции в конструктивное русло. Сегодня общества в различных странах предпочитают выбирать стабильность и предсказуемость. Может ли все это гарантировать оппозиция, да еще и с таким подходом - большой вопрос", - заключил политолог. Член CHP Экрем Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври. Президент Эрдоган на фоне акций протеста в стране ранее призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа. Стамбульский суд Чаглаян 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек. Генпрокуратура Стамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию.

https://ria.ru/20250326/belgrad-2007538842.html

https://ria.ru/20250330/erdogan-2008272190.html

https://ria.ru/20250328/erdogan-2008048848.html

https://ria.ru/20250326/erdogan-2007423918.html

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в мире, турция, сербия, венгрия, экрем имамоглу, озгюр озель, генеральная прокуратура рф