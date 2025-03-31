Рейтинг@Mail.ru
Политолог объяснил активность оппозиции в Турции, Сербии и Венгрии - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/ekspert-2008429096.html
Политолог объяснил активность оппозиции в Турции, Сербии и Венгрии
Политолог объяснил активность оппозиции в Турции, Сербии и Венгрии - РИА Новости, 31.03.2025
Политолог объяснил активность оппозиции в Турции, Сербии и Венгрии
Активизация оппозиционных сил, которая наблюдаются в последнее время в Турции, Сербии и Венгрии, связана с независимостью внешней политики руководства этих... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:40:00+03:00
2025-03-31T15:40:00+03:00
в мире
турция
сербия
венгрия
экрем имамоглу
озгюр озель
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006392684_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ff57e30de60fdad217f1a5155a94d4b.jpg
БАКУ, 31 мар – РИА Новости. Активизация оппозиционных сил, которая наблюдаются в последнее время в Турции, Сербии и Венгрии, связана с независимостью внешней политики руководства этих стран и его ориентацией на долгосрочные национальные интересы, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости азербайджанский политолог, руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде. "Обращает внимание, что в последнее время не только в Турции, но и в относительной близости от нее стали происходить процессы, связанные с активностью оппозиционных сил. Речь идет о Сербии и Венгрии. Причем лидеры этих стран, так же как и турецкий лидер, отличаются независимостью во внешней политике, не подвержены влиянию извне и ориентируются на долгосрочные национальные интересы своих государств. По-видимому, кому-то это очень не нравится, и, как обычно в таких случаях, задействуются протестные силы, чтобы ослабить властную вертикаль в этих странах, заставить их лидеров заняться внутренними проблемами и усилить давление на них, сделав его действенным и эффективным", - отметил эксперт. По его словам, триггером для внутриполитических волнений в Турции стал арест одного из лидеров оппозиции, вероятного кандидата на пост президента страны от Народно-Республиканской Партии Турции экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу. "Но складывается впечатление, что оппозиция словно ждала любого момента, чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Турции. Так оперативно по всей стране подготовить многотысячные митинги протеста, так скоординированно на протяжении многих дней проводить протестные действия возможно лишь при наличии серьезной ресурсной базы и при вероятной поддержке не только внутри страны. В первые же дни протестов, словно по заказу, ряд очень влиятельных западных СМИ стали публиковать статьи и выпускать сюжеты с критикой Эрдогана и его правительства. Более того, авторы этих публикаций брали на себя роль арбитров в этом сложном конфликте интересов, который происходит сейчас в Турции. При этом напрочь игнорируется собственно возможный криминальный след в деятельности Имамоглу и его соратников. А лидер НРП Озгюр Озель вообще напрямую обратился к премьер-министру Великобритании за помощью и поддержкой", - сказал собеседник агентства. Велизаде выразил уверенность, что в условиях происходящих на Черном море и Ближнем Востоке сложных геополитических процессов накал страстей в Турции, прямые призывы о помощи, озвучиваемые лидерами оппозиции в адрес западных стран, свидетельствуют о серьезном геополитическом подтексте, стремлении переформатировать не только внутреннее, но и внешнеполитическое поле Турции. "Однако сегодняшняя Турция довольно сильное государство, ориентированное на укрепление своего места в регионе и сотрудничество с ведущими региональными партнерами. Та система отношений, которая была выстроена Эрдоганом за последние десятилетия в регионе, обеспечивает прогнозируемость и устойчивость региональных процессов. Отношения Анкары и Москвы в этом аспекте являются наглядным тому примером. Возможно, это и станет одним из факторов, позволяющих направить процессы в Турции в конструктивное русло. Сегодня общества в различных странах предпочитают выбирать стабильность и предсказуемость. Может ли все это гарантировать оппозиция, да еще и с таким подходом - большой вопрос", - заключил политолог. Член CHP Экрем Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври. Президент Эрдоган на фоне акций протеста в стране ранее призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа. Стамбульский суд Чаглаян 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек. Генпрокуратура Стамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию.
https://ria.ru/20250326/belgrad-2007538842.html
https://ria.ru/20250330/erdogan-2008272190.html
https://ria.ru/20250328/erdogan-2008048848.html
https://ria.ru/20250326/erdogan-2007423918.html
турция
сербия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006392684_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_f74babfee313207eb1b6cc3ae4f19f31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сербия, венгрия, экрем имамоглу, озгюр озель, генеральная прокуратура рф
В мире, Турция, Сербия, Венгрия, Экрем Имамоглу, Озгюр Озель, Генеральная прокуратура РФ
Политолог объяснил активность оппозиции в Турции, Сербии и Венгрии

Политолог Велизаде: оппозиция в Турции связана с независимостью внешней политики

© AP Photo / Emrah GurelАкция протеста в Стамбуле
Акция протеста в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Акция протеста в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 31 мар – РИА Новости. Активизация оппозиционных сил, которая наблюдаются в последнее время в Турции, Сербии и Венгрии, связана с независимостью внешней политики руководства этих стран и его ориентацией на долгосрочные национальные интересы, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости азербайджанский политолог, руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.
"Обращает внимание, что в последнее время не только в Турции, но и в относительной близости от нее стали происходить процессы, связанные с активностью оппозиционных сил. Речь идет о Сербии и Венгрии. Причем лидеры этих стран, так же как и турецкий лидер, отличаются независимостью во внешней политике, не подвержены влиянию извне и ориентируются на долгосрочные национальные интересы своих государств. По-видимому, кому-то это очень не нравится, и, как обычно в таких случаях, задействуются протестные силы, чтобы ослабить властную вертикаль в этих странах, заставить их лидеров заняться внутренними проблемами и усилить давление на них, сделав его действенным и эффективным", - отметил эксперт.
Протестующие студенты и сторонники оппозиции перекрыли Бранков мост в центре Белграда - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Протестующие перекрыли Бранков мост в центре Белграда в час пик
26 марта, 18:04
По его словам, триггером для внутриполитических волнений в Турции стал арест одного из лидеров оппозиции, вероятного кандидата на пост президента страны от Народно-Республиканской Партии Турции экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
"Но складывается впечатление, что оппозиция словно ждала любого момента, чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Турции. Так оперативно по всей стране подготовить многотысячные митинги протеста, так скоординированно на протяжении многих дней проводить протестные действия возможно лишь при наличии серьезной ресурсной базы и при вероятной поддержке не только внутри страны. В первые же дни протестов, словно по заказу, ряд очень влиятельных западных СМИ стали публиковать статьи и выпускать сюжеты с критикой Эрдогана и его правительства. Более того, авторы этих публикаций брали на себя роль арбитров в этом сложном конфликте интересов, который происходит сейчас в Турции. При этом напрочь игнорируется собственно возможный криминальный след в деятельности Имамоглу и его соратников. А лидер НРП Озгюр Озель вообще напрямую обратился к премьер-министру Великобритании за помощью и поддержкой", - сказал собеседник агентства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Эрдоган обвинил оппозицию в попытке скрыть коррупцию в мэрии Стамбула
30 марта, 20:14
Велизаде выразил уверенность, что в условиях происходящих на Черном море и Ближнем Востоке сложных геополитических процессов накал страстей в Турции, прямые призывы о помощи, озвучиваемые лидерами оппозиции в адрес западных стран, свидетельствуют о серьезном геополитическом подтексте, стремлении переформатировать не только внутреннее, но и внешнеполитическое поле Турции.
"Однако сегодняшняя Турция довольно сильное государство, ориентированное на укрепление своего места в регионе и сотрудничество с ведущими региональными партнерами. Та система отношений, которая была выстроена Эрдоганом за последние десятилетия в регионе, обеспечивает прогнозируемость и устойчивость региональных процессов. Отношения Анкары и Москвы в этом аспекте являются наглядным тому примером. Возможно, это и станет одним из факторов, позволяющих направить процессы в Турции в конструктивное русло. Сегодня общества в различных странах предпочитают выбирать стабильность и предсказуемость. Может ли все это гарантировать оппозиция, да еще и с таким подходом - большой вопрос", - заключил политолог.
Акция протеста в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Оппозиция начала умолять Запад о помощи, заявил Эрдоган
28 марта, 21:19
Член CHP Экрем Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври.
Президент Эрдоган на фоне акций протеста в стране ранее призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа. Стамбульский суд Чаглаян 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек. Генпрокуратура Стамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Эрдоган процитировал Солженицына, обращаясь к оппозиции
26 марта, 13:17
 
В миреТурцияСербияВенгрияЭкрем ИмамоглуОзгюр ОзельГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала