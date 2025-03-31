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Ле Пен специально "выбивали" из политики, считает эксперт - РИА Новости, 31.03.2025
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15:18 31.03.2025 (обновлено: 15:22 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/ekspert-2008421518.html
Ле Пен специально "выбивали" из политики, считает эксперт
Ле Пен специально "выбивали" из политики, считает эксперт - РИА Новости, 31.03.2025
Ле Пен специально "выбивали" из политики, считает эксперт
Лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен специально "выбивали" из политики перед будущими президентскими... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:18:00+03:00
2025-03-31T15:22:00+03:00
в мире
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марин ле пен
владимир брутер
европарламент
приговор марин ле пен
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен специально "выбивали" из политики перед будущими президентскими выборами в 2027 году, чтобы лишить её партию самого харизматичного кандидата на пост главы государства, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя приговор суда в отношении неё. "Кроме Ле Пен и (её преемника Жордана - ред.) Барделла нет ни одного человека в партии, который имеет собственный высокий рейтинг. Эта партия вождистская... Вместо Ле Пен нельзя поставить кого угодно... Поэтому они именно ее из выборов выбивали", - сказал Брутер в беседе с агентством. По его словам, политические оппоненты не опасаются Барделла. "На самом деле их не очень интересует Барделла. А вот Ле Пен, как человек, обладающий харизмой, могла бы оказать (потенциальному кандидату экс-премьеру Эдуару - ред.) Филиппу достаточно серьезное сопротивление. Не скажу, что она бы выиграла. Но ее следовало бы опасаться", - подчеркнул эксперт. Он добавил, что Барделла вряд ли получит нужную поддержку на будущих выборах. "Скажется негативно то, что у него не видно такой харизмы. Эта партия все-таки лепеновская. А у нее 50 процентов голосов и так нет. Мы же это видели по парламентским выборам. Они же хотели гораздо лучшего результата. А выяснилось, что во втором туре, когда против них объединились макронисты и левые, они проигрывали", - указал эксперт. К тому же, по мнению Брутера, подобное объединение электората может повториться и на грядущей президентской гонке, что ухудшит положение партии Ле Пен. Суд Парижа признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП. Как сообщила судья, все обвиняемые по делу, включая Ле Пен, приговорены к невозможности быть избранными в органы власти. Выборы президента во Франции пройдут в апреле 2027 года, что станет серьёзным ударом по ее политической карьере. По данным исследования издания Journal du Dimanche, опубликованного накануне, до 37% респондентов готовы отдать голос за Ле Пен в первом туре. Она является лидером среди всех других потенциальных кандидатов.
https://ria.ru/20250331/prigovor-2008417741.html
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в мире, франция, париж, марин ле пен, владимир брутер, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Франция, Париж, Марин Ле Пен, Владимир Брутер, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Ле Пен специально "выбивали" из политики, считает эксперт

Брутер: Ле Пен специально выбивали из будущих президентских выборов во Франции

© AP Photo / Lewis JolyМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Lewis Joly
Марин Ле Пен . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен специально "выбивали" из политики перед будущими президентскими выборами в 2027 году, чтобы лишить её партию самого харизматичного кандидата на пост главы государства, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя приговор суда в отношении неё.
"Кроме Ле Пен и (её преемника Жордана - ред.) Барделла нет ни одного человека в партии, который имеет собственный высокий рейтинг. Эта партия вождистская... Вместо Ле Пен нельзя поставить кого угодно... Поэтому они именно ее из выборов выбивали", - сказал Брутер в беседе с агентством.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже. 31 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Меланшон прокомментировал приговор Ле Пен
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По его словам, политические оппоненты не опасаются Барделла. "На самом деле их не очень интересует Барделла. А вот Ле Пен, как человек, обладающий харизмой, могла бы оказать (потенциальному кандидату экс-премьеру Эдуару - ред.) Филиппу достаточно серьезное сопротивление. Не скажу, что она бы выиграла. Но ее следовало бы опасаться", - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что Барделла вряд ли получит нужную поддержку на будущих выборах. "Скажется негативно то, что у него не видно такой харизмы. Эта партия все-таки лепеновская. А у нее 50 процентов голосов и так нет. Мы же это видели по парламентским выборам. Они же хотели гораздо лучшего результата. А выяснилось, что во втором туре, когда против них объединились макронисты и левые, они проигрывали", - указал эксперт.
К тому же, по мнению Брутера, подобное объединение электората может повториться и на грядущей президентской гонке, что ухудшит положение партии Ле Пен.
Суд Парижа признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП. Как сообщила судья, все обвиняемые по делу, включая Ле Пен, приговорены к невозможности быть избранными в органы власти. Выборы президента во Франции пройдут в апреле 2027 года, что станет серьёзным ударом по ее политической карьере. По данным исследования издания Journal du Dimanche, опубликованного накануне, до 37% респондентов готовы отдать голос за Ле Пен в первом туре. Она является лидером среди всех других потенциальных кандидатов.
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Племянница Ле Пен прокомментировала ее приговор
Вчера, 15:02
 
В миреФранцияПарижМарин Ле ПенВладимир БрутерЕвропарламентПриговор Марин Ле Пен
 
 
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