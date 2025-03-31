Ле Пен специально "выбивали" из политики, считает эксперт
Брутер: Ле Пен специально выбивали из будущих президентских выборов во Франции
© AP Photo / Lewis JolyМарин Ле Пен
© AP Photo / Lewis Joly
Марин Ле Пен . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен специально "выбивали" из политики перед будущими президентскими выборами в 2027 году, чтобы лишить её партию самого харизматичного кандидата на пост главы государства, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя приговор суда в отношении неё.
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По его словам, политические оппоненты не опасаются Барделла. "На самом деле их не очень интересует Барделла. А вот Ле Пен, как человек, обладающий харизмой, могла бы оказать (потенциальному кандидату экс-премьеру Эдуару - ред.) Филиппу достаточно серьезное сопротивление. Не скажу, что она бы выиграла. Но ее следовало бы опасаться", - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что Барделла вряд ли получит нужную поддержку на будущих выборах. "Скажется негативно то, что у него не видно такой харизмы. Эта партия все-таки лепеновская. А у нее 50 процентов голосов и так нет. Мы же это видели по парламентским выборам. Они же хотели гораздо лучшего результата. А выяснилось, что во втором туре, когда против них объединились макронисты и левые, они проигрывали", - указал эксперт.
К тому же, по мнению Брутера, подобное объединение электората может повториться и на грядущей президентской гонке, что ухудшит положение партии Ле Пен.
Суд Парижа признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП. Как сообщила судья, все обвиняемые по делу, включая Ле Пен, приговорены к невозможности быть избранными в органы власти. Выборы президента во Франции пройдут в апреле 2027 года, что станет серьёзным ударом по ее политической карьере. По данным исследования издания Journal du Dimanche, опубликованного накануне, до 37% респондентов готовы отдать голос за Ле Пен в первом туре. Она является лидером среди всех других потенциальных кандидатов.
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